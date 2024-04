Tianguis

Se comenta sólo con…

Carlos Ramos Padilla

Todavía con las evidentes cicatrices y heridas producidas por “Otis” , Acapulco cumplió y recibió la celebración del Tianguis Turístico 2024.

Junto a un parcialmente destruido centro comercial La Isla, el Centro de Convenciones Expo Mundo Imperial se convirtió en el recinto que cobijó al gobierno federal, los estados del país y a empresas, firmas e inversionistas particulares nacionales e internacionales.

A menos de 24 horas que pseudo normalistas incendiaran el Palacio de Gobierno en Chilpancingo, la Zona de Acapulco Diamante fue blindada por cientos de elementos de la Guardia Nacional.

El secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués, y la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, llevaron a cabo el corte de listón para dar oficialmente por iniciadas las actividades del Tianguis.

AMLO solamente se limitó a enviar un mensaje grabado, no se atrevió a asistir, ya que los reclamos sociales se acrecientan ante la ineficiencia e ineptitud de la alcaldesa de Acapulco, Balbina López, que parece no estar ni ocupada ni comprometida con las familias damnificadas por “Otis”.

Este sexenio demostró el muy reducido interés de la Presidencia por el turismo incluyendo, por supuesto, la serie de atropellos y arranques diplomáticos que nos han separado de la armonía internacional.

A pesar de ello y de los factores reales de la violencia, se corrigieron algunas malas decisiones como desaparecer a los Pueblos Mágicos. Ahora estos, con mayor fuerza, atraen la atención de los visitantes aderezando con una política de inclusión.

Es meritorio subrayar la noble y valiente actitud de los acapulqueños que se manifiestan abiertamente agradecidos y permanentemente expresan “gracias por venir”.

El secretario Torruco reconoció el apoyo que siempre tuvo por parte de la gobernadora del estado de Guerrero para poder cumplir con el compromiso de esta edición que lucía prácticamente imposible por los destrozos de “Otis”, pero con importante participación del sector privado, de la sociedad y, sobre todo, de la coordinación desde gobierno del estado, fue posible.

Dentro de las actividades del Tianguis se llevó a cabo la reunión de la Comisión de Turismo de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), exhibiendo registros importantes de la actividad turística de México antes, durante y posterior a la pandemia y, más tarde, de los estragos provocados por el huracán.

Sin duda, con todo y sobre todo, nuestro país es una potencia en materia turística. Es vital que el sector recupere la fuerza y prioridad que le dieron gobiernos anteriores.

La generación del empleo y riqueza, a través del turismo, como cultura, es para presumir, no así la recepción de recursos que la nación recibe como remesas de nuestros paisanos expulsados de nuestro territorio.

Vale decir que durante la gestión de AMLO fueron numerosas las recomendaciones de otros gobiernos invitando a sus connacionales a no visitar México por la fallida estrategia de “abrazos, no balazos”, por ello reitero que México es mágico, es maravilloso y somos nosotros, todos, los que no lo dimensionamos y hemos sido negligentes en el respeto y uso de nuestros recursos nacionales e infraestructura.

@cramospadilla