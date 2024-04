AMLO “está metido en la elección y genera inequidad”, denuncia presidente del PRI

Clase Política

Miguel Ángel Rivera

A pesar de que él mismo se ha negado reiteradamente a cumplir con el derecho de réplica, el presidente

Andrés Manuel López Obrador protestó sonoramente ante la mera posibilidad de que el Instituto Nacional Electoral (INE) decida ordenarle cancelar o, al menos, suspender temporalmente su conferencia mañanera.

El principal argumento del inquilino de Palacio Nacional en su defensa consiste precisamente en preservar su derecho réplica, pues conforme a su estilo se considera víctima de una conspiración de los principales medios electrónicos, radio y televisión, así como los más importantes medios impresos que “ocultan sus logros”.

En su conferencia de ayer, jueves 11, el político tabasqueño respondió a las demandas de la oposición, destacadamente de la candidata presidencial de Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, y del dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, para que la autoridad electoral ordene suspender las mañaneras, pues un día sí y otro también el inquilino de Palacio Nacional da rienda suelta a su condición de jefe de campaña de su candidata, Claudia Sheinbaum Pardo, al atacar reiteradamente a quienes considera sus rivales.

López Obrador comparó la intención de sus opositores de cancelar las conferencias mañaneras, con retirar las concesiones de los medios de comunicación o noticieros que son críticos a su gobierno, lo cual se interpretó como una amenaza, pues ya se sabe que las redes de radio y televisión dependen de concesiones otorgadas por el Ejecutivo Federal. Esto no opera para la prensa, pero tampoco está a salvo de presiones y agresiones del gobierno federal.

“Ellos quieren cancelar este espacio, cancelar la conferencia de la mañana, violar la Constitución, me quieren silenciar, no puedo informar, no puedo ejercer mi derecho de réplica. Es como decir: ‘Cancelen las concesiones’. Yo no lo voy a hacer; de Radio Fórmula, de Azteca, Televisa, del Reforma”, dijo López Obrador.

“No lleguemos hasta allá, porque dicen que va a ser temporal, bueno pues temporal que cancelen el programa de Loret, Ciro (Gómez Leyva), López-Dóriga, son todos, saldríamos ganando”, expresó el político de Macuspana, quien insistió en que, cancelar sus conferencias, sería un hecho contrario a la democracia y en México no se garantizaría el derecho a la información.

“¿Dónde queda la democracia y la transparencia que es una regla de oro de la democracia, por qué querer silenciarnos? Es el extremo, así son los conservadores, así son, por eso estamos viviendo tiempos interesantes. ¿Cuándo se había pensado en callar al Presidente, cuándo? Nunca. Entonces si no debemos quejarnos, no está nada aburrida la vida en estos tiempos”.

Para empezar, el derecho de réplica debe

aplicarse para todos, no sólo para López Obrador

Así como López Obrador reclama para sí el derecho de réplica, debería concederlo a todos los ciudadanos, pero hasta ahora se ha cuidado de no tener a nadie incómodo en su tribuna de Palacio Nacional.

De manera destacada, se puede mencionar al destacado abogado y ex candidato presidencial del PAN Diego Fernández de Cevallos y la ahora aspirante presidencial por el bloque opositor, la senadora con licencia Xóchitl Gálvez.

El 7 de mayo de 2021, el inquilino de Palacio Nacional comentó:

“Yo recuerdo que apenas pasó la elección del presidente (Vicente) Fox y se ordena que se le devuelvan los impuestos a una refresquera, no sé si Jugos del Valle o Jumex, una de esas, pero les hablo de miles de millones de pesos que les devolvieron. ¿Quién era el abogado de Jugos del Valle o de Jumex? Diego Fernández de Cevallos. Y sin terminar el proceso en el Poder Judicial, se llega a un arreglo para que Hacienda le devuelva miles de millones de pesos”, aseguró López Obrador.

El panista retó a AMLO a presentar pruebas de sus acusaciones y pidió oportunidad de responder a las denuncias en otra mañanera. Hasta ahora está en espera de la invitación para hacerlo.

Por lo que respecta a la ahora candidata presidencial de oposición, en diciembre de 2022, desde su púlpito López Obrador la acusó de haber votado en contra de los programas sociales para los adultos mayores.

La senadora respondió que eso era mentira, pues nunca se ha opuesto a esos programas sociales, por lo cual pidió al presidente concederle el derecho a participar en otra mañanera para ejercer su derecho de réplica.

Igual que ocurrió con Fernández Cevallos, las puertas de Palacio Nacional se mantuvieron cerradas para la legisladora. De hecho, en tono de burla, López Obrador le recomendó acudir a medios de comunicación tradicionales y a los programas de periodistas a los que considera sus enemigos:

“Ella tiene todos los foros. Que vaya a Reforma, o con López-Dóriga, con Ciro (Gómez Leyva), con Alazraki, o en el Senado. Yo sostengo que ellos no le tienen amor al pueblo y que si fuese por ellos, no existirían los programas de bienestar. Me consta, Fox estuvo en contra de la pensión a los adultos mayores y ella trabajaba con Fox, la señora Xóchitl Gálvez”, dijo AMLO.

Xóchitl no se quedó con la negativa. Presentó una demanda ante un juzgado federal para que se le reconociera su derecho de réplica y lo obtuvo, pero se quedó en el papel, pues ni por el mandato judicial el inquilino de Palacio Nacional le abrió las puertas. Ya es bien conocido su principio: “no me vengan con que la ley es la ley”.

En este caso, sin embargo, se puede considerar que la negativa de López Obrador le produjo resultados más negativos que sólo escuchar la réplica de Xóchitl. Lo que sucedió es que, a consecuencia de este diferendo, aumentó notablemente la popularidad de la senadora panista, que por entonces era apreciada como potencial candidata al gobierno de la Ciudad de México y de pronto se convirtió en aspirante presidencial, con muchas posibilidades de poner en duda el triunfo que de antemano se concedía a la favorita del político tabasqueño, Claudia Sheinbaum.

López Obrador se ha dedicado a tratar de avasallar a la oposición y en particular a Xóchitl Gálvez, al asumir actitudes que los hacen aparecer como jefe de campaña de su “corcholata favorita”, al grado que el generalmente sumiso Instituto Nacional Electoral (INE) no ha podido ignorar las violaciones a la ley por la propaganda difundida por el jefe del Ejecutivo y ha ordenado retirar de Internet el contenido de varias conferencias de mañaneras.

Acompañada por los dirigentes nacionales de los tres partidos que integran la coalición Fuerza y Corazón por México, Marko Cortés, del PAN; Alejandro Moreno, del PRI, y Jesús Zambrano del PRD, la candidata Gálvez se reunió con la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, para tratar diversos asuntos relacionados con la campaña presidencial, de manera destacada la cancelación o suspensión del programa del político de Macuspana.

“Hemos pedido que se cancelen las mañaneras dado que el Presidente es incapaz de atender los llamados del INE para dejar de afectar la equidad en esta contienda”, reveló la aspirante presidencial al término de la reunión a puerta cerrada con la consejera electoral, que duró tres horas y cuarto.

De hecho, ya hay una respuesta del INE, como también se rechazó la petición para que el INE haga una campaña donde se informe que los programas sociales no son de López Obrador ni de Morena, sino de la nación.

Cabe citar un comunicado del Instituto acerca de esta demanda cuyo título es: FALSO. El INE no tiene una campaña institucional sobre el uso de programas sociales, ni ha autorizado el uso de su logotipo para fines partidistas.

Allí se dice que “el 27 de marzo de 2024 el Instituto Nacional Electoral conoció de una solicitud por parte de la candidata a la Presidencia de la República, Xóchitl Gálvez, para iniciar una campaña sobre el uso de los programas sociales, específicamente que estos no pueden condicionarse con fines electorales, en ese contexto, la candidata realizó una propuesta gráfica de espectaculares que fue difundida en sus redes sociales y en la que se observa el logo del INE, sin embargo, el Instituto no tiene una campaña de este tipo, ni ha autorizado el uso de su logotipo para estos fines”.

Acerca de la cancelación de la mañanera, el dirigente del PRI anunció que insistirán ante el Tribunal Electoral Federal (TEPJF), por considerar que López Obrador “está metido en la elección y genera inequidad”.

riparcangel@hotmail.com