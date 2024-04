De duendes nocturnos, chicanas y “buena fe”, el Fondo de Pensiones del Bienestar

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

En la Cámara de Diputados, el bloque opositor prepara acción de inconstitucionalidad

De duendes nocturnos, chicanas; de “buena fe”, errores humanos y mentiras.

Así, con estas palabras se podría definir lo que ayer en la Cámara de Diputados trató de hacer la bancada de Morena y sus rémoras del PT y PVEM, con la controvertida propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador para crear un Fondo de Pensiones del Bienestar.

Total que para ponerlo en pocas palabras, la sesión programada para ayer en el Palacio Legislativo de San Lázaro, con apenas una hora y media de duración, se pospuso hasta el próximo lunes y todo porque la bancada oficialista supusieron que los diputados de la oposición -como ellos- no leen los dictámenes que les envían y en la madrugada, mañosamente adicionaron por lo menos una docena de modificaciones a un dictamen ya aprobado en Comisiones lo que de acuerdo al Reglamento no se puede hacer, porque es una violación al debido proceso legislativo, razón por la cual, la controvertida reforma fue devuelta a la Comisión de Seguridad Social.

La más destacada de estas modificaciones fue que la iniciativa presentada por Ignacio Mier, sólo se había agregado la precisión de que en el dinero que sería transferido al nuevo Fondo de Pensiones para el Bienestar no estaba contemplados “los recursos de las cuentas individuales de aquellos trabajadores que cuenten con una relación laboral activa ante el instituto”. Y al final, al verse acorralado, el coordinador morenista salió con que se había tratado de “un error humano”.

Y como ya se consignó en líneas anteriores, los duendes nocturnos vestidos con playeras color guinda, mañosamente, se reitera, incluyeron a los trabajadores en activo, esto porque se reducirían sensiblemente los recursos que recibiría el tan llevado y traído fondo del Bienestar, es decir, el presidente López Obrador ya le había “echado el ojo” a los 18 millones de cuentas entre las que están inactivas y aquellas de 70 años y más que están activas y que rondan entre los 40 mil millones de pesos y se trata de aprobar esta iniciativa como le gusta al inquilino de Palacio Nacional, “sin quitarle ni una coma”, esa fue la instrucción.

Muchas cuentas inactivas están así como producto de la pandemia de Covid-19, etapa en la que muchos quedaron viudos o viudas y no saben cómo reclamar los recursos de las respectivas Afores.

Aparte, no es la primera vez que el flamante coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, le falla a su jefe máximo, así que es de esperarse que sea llamado a Palacio Nacional para rendir explicaciones y recibir el enésimo “jalón de orejas” y temeroso de esta situación, desde la Cámara Baja anunció al final de todo este merequetengue que incluyó el intento de los diputados panistas que coordina Jorge Romero, de meter cuatro mociones suspensivas.

Desesperado también fue el recurso de la presidenta de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara Baja, Ivonne Cisneros Luján; tanto ella como el diputado Mier no han dejado de hablar de “buena fe” en la intención de esta controvertida propuesta presidencial que -dicho sea de paso ha terminado por opacar las campañas de la candidata presidencial de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, Claudia Sheinbaum, y de Xóchitl Gálvez, la abanderada de “Fuerza y Corazón por México”.

Se nota que López Obrador ya no sabe cómo aparecer en estas campañas, porque en su gustadísimo “stand-up” mañanero de ayer, recomendó a todos los candidatos que se pongan tenis y ropa cómoda para hacer campaña puerta por puerta y abarquen alrededor de 200 casas por día, “van a terminar muy cansados, pero van a dormir muy bien”. ¡Vaya!

Otra versión que no suena nada descabellada, es que el inquilino de Palacio Nacional quiere de plano, en este año de Hidalgo, dejar vacíos los cajones donde se guardan los dineros, sin importarle que su sucesora pudiera ser la señora Sheinbaum de Tarriba.

Quién lo diría, esta errada y llamada Cuarta Transformación se ha caracterizado por identificarse con el “pueblo bueno y sabio”, al que quieren robar, por lo menos a una parte importante.

Tanto acusa el presidente López Obrador a administraciones pasadas de tener el poder y privilegios a favor de unos cuantos, que alguien le debería de avisar que en 2017, en la administración de Enrique Peña Nieto, se hizo un programa para identificar y buscar a los dueños de la cuentas de las Afores y devolverles su dinero.

Qué contraste porque esta errada y llamada Cuarta Transformación está buscando todo lo contrario, es decir, concretar el robo en despoblado para que pasen a formar parte de un fondo, un fideicomiso de nueva creación y sin reglas, pero además, antes de eso, los recursos robados pasarían a la Tesorería de la Federación para que este gobierno los pueda gastar en lo que quiera en la más completa opacidad.

No hay que hacer oídos sordos a lo que los especialistas consideran una segunda y peligrosa llamada por parte de esta errada y llamada Cuarta Transformación que en el breve plazo, van por los recursos de absolutamente todas las cuentas de afores. ¡Qué tal!

Municiones

*** Previo a la suspendida sesión en la Cámara de Diputados, el presidente del CEN del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, habló del tema que se reanudará en la sesión del lunes en la Cámara de Diputados y señaló: “No lo vamos a permitir, vamos a agotar todas las instancias legales jurídicas que nos permitan para combatir y que no se permita ello, porque no solo es un robo y es un atraco, es gran despropósito con una visión miope que no tiene razón, ni sentido” y señaló que el bloque opositor prepara ya una acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma de pensiones del Bienestar.

*** La vicecoordinadora de Acción Nacional en el Senado de la República, Kenia López Rabadán, anunció que el partido albiceleste presentará una solicitud de juicio político en contra del ministro en retiro, Arturo Zaldívar, por utilizar ilegalmente su cargo cuando fue presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF). Lo dicho, el ex ministro al servicio de Palacio Nacional, sigue sudando frío pese a los calurosos días porque mientras a la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña Hernández, la respalda y apoya todo el gremio, lo que se ha hecho público, a él le han brindado su apoyo por ejemplo, los senadores Olga Sánchez Cordero y el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara alta, Ricardo Monreal, mientras que la candidata Sheinbaum, se limitó a decir desde Yucatán: “Es algo fuera de lo común y más en medio de un proceso electoral”. Lo dicho, la candidata presidencial insiste en tomar distancia de Arturo Zaldívar.

morcora@gmail.com