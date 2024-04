Afores, los negocios privados

Desde el portal

Ángel Soriano

La devolución de 40 mil millones de pesos de los trabajadores jubilados es lo que se busca para la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar estableció el presidente Andrés Manuel López Obrador al criticar las “infames” reformas de los ex presidentes Zedillo y Calderón, que pusieron a disposición de la banca y de instituciones financieras tales recursos en detrimento de los asalariados.

Se trata de uno de los múltiples negocios privados que al amparo del poder público se realizaron en gobiernos anteriores, cuando la administración federal, estatal y municipal estaba -o está-, al servicio de los poderosos, los dueños de los grandes medios de comunicación, abogados y dirigentes políticos y “sociales” que lucran con las instituciones del Estado mexicano.

Las afore pasaron a manos de los banqueros y expertos financieros que establecieron mecanismos de coacción de los salarios de millones de trabajadores del sector público y privado y que, al reducir sus pensiones, se quedaban con un gran porcentaje de los mismos o mediante elevadas comisiones y jubilaciones sin cobrar, aumentaron su fortuna.

Hoy, con la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar se busca que tales dividendos pasen a sus legítimos propietarios en 100%, no a la mitad ni con el excesivo cobro de comisiones por el manejo de su propio dinero, se busca resarcir el daño y reintegrar los recursos producto del trabajo de millones de mexicanos que, como siempre, estaban en manos de negociantes.

TURBULENCIAS

Jesús Zambrano confunde a Xóchitl con Claudia

El veterano líder perredista Jesús Zambrano -al igual que Xóchitl Gálvez lo hizo en Chiapas al decir que “Alito” era un mal priista con el que no trabajaría-, ahora dijo “apoyemos a nuestra candidata Claudia”, lo cual puede ser un lapsus natural, que ocurre con frecuencia en los oradores poco avezados, pero se puede tratar de un adelanto o de una revelación de que las relaciones entre los dirigentes de los partidos coaligados no andan bien con la hidalguense y atizan el ambiente de confrontación y confusión que la lleve a la derrota… Un grave riesgo para miles de familias afectadas por la delincuencia constituye la presunta liberación de reos altamente peligrosos que se encuentren en prisión preventiva, por lo cual exhorto al Poder Judicial a no excederse en sus facultades y agilizar los expedientes para determinar la situación jurídica de los reos… El ministro en retiro Arturo Zaldívar encabeza ahora la embestida en contra de la presidenta de la SCJN, Norma Piña, a quien se le someterá a juicio político al representar los intereses de las clases privilegiadas por encima de la justicia. El Poder Judicial lo ha documentado en múltiples ocasiones el Ejecutivo, está al servicio de la delincuencia organizada y de cuello blanco que pueden comprar sus servicios a alto precio… El ex gobernador Ulises Ruiz Ortiz (URO) tiene la encomienda de Xóchitl Gálvez de amalgamar a las fuerzas políticas en Oaxaca que se han desunido por el enfrentamiento entre los ex gobernadores, las diversas corrientes e intereses de los grupos que estaban en el poder y por las simpatías o antipatías de los aspirantes presidenciales. La tarea del ex gobernador no es nada fácil, como tampoco es nada fácil el triunfo de la hidalguense… Al clausurar el primer periodo ordinario de sesiones del III año de la LXV Legislatura de Oaxaca, se informó que en 61 sesiones recibieron 944 asuntos legislativos, de los cuales 829 fueron aprobados por el pleno. El presidente de la Jucopo, Sergio López Sánchez, dijo que el trabajo desarrollado “fue desde una óptica de Congreso abierto, participativo y eficiente y se fortaleció el marco jurídico para una mejor convivencia en la sociedad” …

asorianocarrasco@yahoo.com

www.revistabrecha.com

facebook oficial @BrechaRevista