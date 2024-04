La gira del adiós, culto al ego

Deja el camino sucio a sucesora

La marca del zorrillo, en gobierno

Quiere demostrar que lo quieren

MEXA, UPA y Grupo Salinas

Invierte OMA en aeropuerto de MTY

Duracell apoyo a educación de niños

Conforme se acerca el abandono del poder, por el que luchó toda su vida con política y acciones sucias, Andrés Manuel López Obrador dice que se despedirá y hará una gira de agradecimiento al pueblo de México.

Qué difícil debe ser para un hombre que consolidó su poder en los últimos dos años, perderlo de un día para otro. El primer día de octubre de este año dejará la silla presidencial y tendrá que irse a La Chingada, un rancho que compró en Palenque, Chiapas, pegadito a su estado natal, Tabasco.

Pero, lo peor para él es que pueda irse más allá. Fuera del país, para que deje gobernar a la próxima presidenta de la República. Su sola presencia es suficiente para acelerarlos corazones de decenas de sus colaboradores y familiares que puedan ser perseguidos por la justicia.

Quiere dejar todo “compuesto” para salvar primero a él, luego a su familia y al último a sus colaboradores que le sirvieron para crear un caos en el país en todos los sentidos: social, al dividir en clases sociales la unidad de 130 millones de mexicanos; el dejar en bancarrota las finanzas públicas; perseguir a los críticos de su gobierno; dejar el saqueo del dinero del pueblo en políticas públicas especializadas en la corrupción.

La lista es interminable.

Sin embargo, es necesario reconocer que cuando menos unos 25 millones de mexicanos le tienen cariño.

Sin embargo, lo que hace es debilitar a la próxima Presidenta. Hace todo un espectáculo que quita candilejas a quien resulte Presidenta Electa. Esto es un golpe bajo. Pero, el ego y el poder es tan grande que es difícil apagarlo cuando arden las entrañas.

Hará una gira de despedida. Y, tratará de acudir a quienes le tienen fidelidad, para mantenerlos como capital de presión a la sucesora en Palacio Nacional.

Ojalá López Obrador no haga lo mismo que hicieron algunos cantantes como Ozzy Osbourne o grupos como Scorpions, que anuncian su tour de despedida, pero siguen cantando.

PODEROSOS CABALLEROS

RATEROS CÍNICOS: Un escándalo pírrico ocurrió ayer en San Lázaro. La Comisión de Seguridad Social envió a la Mesa Directiva un disco con una iniciativa que incluía que todas las Afore se incorporaran al Fondo de Pensiones del Bienestar, del gobierno federal. No sólo los 40 mil millones de pesos que confiscan a los trabajadores, sino 6.5 billones de pesos de la totalidad de los ahorros de los trabajadores. Después sale el líder de San Lázaro, Ignacio Mier, a decir que “fue un error humano que se corrige, como todos los errores. Si hubiera otra intención no estaremos reponiendo. Del equipo técnico, no corresponde el disco que enviaron, enviaron el del proyecto sin los cambios”. ¡Qué cinismo! Lo enviaron a ver si era chicle y pegaba. El dinero se lo roban, por la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados, y todavía se burlan de la inteligencia de los mexicanos. Qué poca…

GRUPO SALINAS: Con una sólida trayectoria de 18 años en el mercado de la comunicación y la publicidad en México, Agencia i se transforma en MEXA Creativa. Forma parte del Grupo UPAX que a su vez pertenece a Grupo Salinas. Esta transformación refleja su compromiso continuo de conectar con el corazón y alma del “mexicano de a pie”. La firma es liderada por Jorge Ibarra, como su director general, y parte de Grupo UPAX, fundado y dirigido por Cecilia Fallabrino. MEXA Creativa nace con una visión clara: ser la Central de Comunicación de marcas y negocios que buscan el apoyo de especialistas y conocedores del segmento de la base de la pirámide de México, compuesto por aproximadamente 60 millones de personas y cuyo potencial de crecimiento es excepcional. En los últimos 5 años, el mercado de la publicidad tuvo un crecimiento de 18.9%. Alcanza una inversión de más de 123 millones de pesos. Se estima que 60% de esta inversión corresponde a plataformas digitales. A nivel mundial México es el tercer país que más invierte en TV abierta y de paga.

RESPONSABILIDAD SOCIAL Y GOBERNANZA

DURACELL: Bajo la dirección de Daniel Sierra, Duracell, y la Fundación Dibujando un Mañana, remodelaron una ludoteca como parte de la alianza “La Diversión Dura Más”, que busca una educación de calidad para niños y niñas en situación de vulnerabilidad en México. La inauguración de la ludoteca será en la Residencia Juvenil de Yolia Niñas de la Calle A.C., un espacio que brinda atención integral a niños, adolescentes y jóvenes en situaciones de vulnerabilidad familiar, social y económica, basado en la pedagogía de San Juan Bosco.

