“Antes iban a devolver al pueblo lo robado, ahora le roban lo ahorrado”

Miguel Ángel Rivera

Expropiar, expoliar, incautar, decomisar, apoderarse, despojar, saquear, son sinónimos que significan lo mismo y que definen lo que ayer por la tarde aprobó, a toda prisa, la mayoría oficialista (Morena-PT-PRD) de la Cámara de Diputados para darle vida a un supuesto e ideal Fondo de Pensiones para el Bienestar.

Luego de que supuestamente se corrigieron las violaciones cometidas en la anterior sesión del pasado miércoles 17, los legisladores de la llamada Cuarta Transformación organizaron ayer a toda marcha una doble sesión con la cual en apariencia cumplen con la obligación de dar a conocer al pleno la iniciativa aprobada el jueves anterior, también a toda prisa, luego de que un día antes devolvió a comisiones la directiva de la Cámara, pues en el curso de la noche, de manera subrepticia fue reformada la minuta.

El dictamen fue regresado a comisiones luego de que los diputados del PAN reclamaron a la presidenta de la comisión de Seguridad Social, Norma Villavicencio (Morena), que la iniciativa era diferente del documento avalado el pasado 15 de abril.

En medio de un escándalo, la iniciativa fue rechazada y, obviamente la mayoría oficialista, encabezada por el coordinador de la bancada de Morena, Ignacio Mier, ofreció una investigación acerca de los irregulares cambios introducidos subrepticiamente, pero en vez de responsables sólo hubo un “usted dispense” porque, oficialmente, se trató de “un error”, a pesar de que los cambios fueron doce.

Sin remordimiento, los diputados oficialistas reemprendieron ayer el proceso para aprobar la iniciativa que les encargó el inquilino de Palacio Nacional, aunque oficialmente suscribieron el mencionado Mier y otra legisladora de Morena.

Otra vez, la iniciativa fue presentada por la presidenta de la Comisión de Seguridad Social, Angélica Ivonne Cisneros Luján (Morena), que también intentó la semana anterior pasar el dictamen subrepticiamente modificado, que fue finalmente rechazado.

Pero esta vez sí fue aceptada la reforma, luego de que la legisladora oficialista explicó que la iniciativa reforma diversos ordenamientos para crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar, cuyo objetivo es que los trabajadores y las trabajadoras que se han visto afectados por el sistema de cuentas individuales que administran las Afores, puedan jubilarse con el 100% de su salario promedio de cotización hasta un monto máximo del salario mensual promedio registrado en el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Agregó que las fuentes para la creación del Fondo de Pensiones son el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, del que saldrá el 75 por ciento de los ingresos; de la recuperación de adeudos que entidades federativas tienen con las instituciones federales de seguridad social, lo que queda del proceso de desaparición de la Financiera Rural, de las utilidades de obras insignia del actual gobierno federal, como de los aeropuertos de Santa Lucía y de Tulúm, de Mexicana de Aviación y del Tren Maya. También, por supuesto, de retirar de las administradoras de los fondos de ahorro para el retiro (Afores) que, esas sí tienen cuantiosos fondos.

Cisneros Luján y sus compañeros del oficialismo explicaron que sólo será un traslado de los recursos de los fondos inactivos de trabajadores mayores de 70 años.

“Con relación a los recursos de las cuentas inactivas se garantiza que ya no haya incumplimiento de las Afores para su entrega a las instituciones de seguridad social como hasta hoy ha sucedido y además se garantiza la imprescriptibilidad del derecho a las y los trabajadores, así como de sus beneficiarios a reclamar los fondos en cualquier momento incluyendo los intereses generados”, dijo la legisladora “morena”.

¿Cómo para cuándo empezarán a tener

utilidades las “grandes” obras del régimen?

En inmediata respuesta, el diputado del PRD José Juan Barrientos Maya, descalificó la iniciativa, de la cual dijo que pretende ”robar los ahorros de las y los mexicanos”, por lo que presentó una moción suspensiva, para fundamentar la cual expuso:

“Tienen prisa, porque el César del Palacio ya se va y necesita dinero para tratar de salvar el barco de la Cuarta Deformación. Necesitan dinero para la campaña, ya casi es 2 de junio, estamos a escasos 40 días de que se vayan. Estamos a 40 días de que el gran engaño y decepción en la historia de México acabe y esto solamente ustedes son responsables. Sí, aquellos que apoyaron la 4T, que iniciaron mintiendo, continuaron mintiendo y terminarán mintiendo”.

La moción suspensiva fue desechada por la mayoría de Morena y sus rémoras, como sucedieron todas las demás, así como las propuestas de modificación presentadas por los opositores. En total se presentaron 230 reservas, por lo que se presumía un larguísimo debate, a pesar de que los oficialistas rechazaron una tras otra las sugerencias de sus opositores.

De lo que no se salvaron los legisladores de la llamada Cuarta Transformación es de las críticas de los integrantes del bloque opositor.

De MC, la diputada María Fernanda Felix Fregoso denunció: “Antes le querían devolver al pueblo lo robado y ahora quieren robarle al pueblo lo ahorrado. Así son los legisladores de la cuarta trastornación, esta deformación de cuarta. Cinco días después y por culpa de su mal actuar en el proceso legislativo volvimos al comienzo donde ustedes, con mentiras y engaños, han vuelto a poner sobre la mesa un dictamen abusivo.

“Dicen que no, que fueron errores humanos. Un error humano es un punto, una coma, no más de 40 mil millones de pesos y en donde le hicieron más de 10 cambios. Es indignante tantas faltas al proceso que este capricho ha tenido. Es gravísimo lo que sucedió, pero aun es peor que tengan tanta prioridad en asuntos que vulneran los derechos.

“Hace unos días pretendían votar un dictamen diferente al aprobado. Le quieren ver la cara, no sólo a todas y todos los diputados, sino también al pueblo de México. Bola de hipócritas. Qué vergüenza hoy, volver aquí e intenten justificarse. Cómo pretenden que millones de mexicanos les crean. Mentirosos”, remató la legisladora de Movimiento Ciudadano.

Más adelante, la diputada priista Yolanda de la Torre Valdez les reprochó:

“Compañeras y compañeros diputados de Morena y sus aliados. Vengo a pedirles, a rogar, a implorar que acepten que regresemos este dictamen, y como dice el clásico: pero qué necesidad. Qué necesidad de pasar este dictamen que aunque tengan la mayoría para aprobarlo, carece de solidez procesal y constitucional. Lo van a tirar en la Suprema Corte y lo sabemos, porque a todas luces es inconstitucional, porque no podemos ir a quitarles a unos, dinero, para pretender dárselos a otros.

“Compañeros y compañeras, este es un falso, Chucho el Roto legislativo, de no creerse. Legisladores robándoles su dinero a los pobres, para supuestamente dárselo a otros pobres. Caray, no podemos hacer eso.

“Diputados y diputadas, yo lo quiero y sé que todos queremos un fondo de pensiones digno y que lo apoyemos, pero con un fideicomiso y un fondeo público, no con los ahorros y las subcuentas de muchos trabajadores de 70 años, son 18 millones, porque ese dinero es privado, es de ellos y de sus familias”.

Efectivamente, el fondo del debate, son los fondos “inactivos” depositados en las Afores y que no han sido reclamados por trabajadores mayores de 70 años ni por sus familias, pues las otras supuestas fuentes de recursos no los aseguran, como detalló el diputado priista José Antonio Gutiérrez Jardón:

“Amigas y amigos, registren el día 22 de abril, como el día de la infamia y el abuso del poder de este gobierno. El día de hoy es el día en que Morena y sus aliados roban las pensiones de las y los trabajadores de México, y les voy a decir por qué.

“En el dictamen de la Comisión de Seguridad Social, se establece, entre comillas, que una de las fuentes de financiamiento será el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. El partido oficial y sus aliados mienten. Cómo no platican la realidad de las cosas y dicen que su ex titular Jaime Cárdenas García renunció a este instituto, para evitar ir a la cárcel por no cumplir una orden del inquilino del Palacio.

“Sí, se trató de utilizar el fondo para cubrir los compromisos de la rifa del famoso avión presidencial. Pero no se podía disponer de esos recursos y como no obedeció la orden de Palacio, prefirió irse por la puerta de atrás.

