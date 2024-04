Tributo a Juan Gabriel en Caruso Concert Hall

Guzart Espectáculos Presenta

El evento será con música en vivo y la voz del cantante sonorense Arnoldo Tapia

El show será presentado el viernes 26 de abril a las 10 pm

El Divo de Juárez está de regreso. A través del “Tributo a Juan Gabriel”, Guzart Espectáculos a cargo de Laura Guzmán, le rinde homenaje a “Juanga”, la leyenda de la música mexicana que escribió más de 1000 canciones y realizó más de 8 mil presentaciones en todo el mundo.

Alberto Aguilera Valadez, mejor conocido como “Juan Gabriel”, nació el 7 de enero de 1950 en Parácuaro, Michoacán; y falleció el 28 de agosto de 2016, a los 66 años de edad, dejando un legado musical, pues a través de su música le cantaba al amor, al desamor, a la fiesta, a la tristeza y a la alegría y nunca faltaban sus temas en las celebraciones mexicanas.

Este “Tributo a Juan Gabriel” será este 26 de abril con música en vivo y la voz de Arnoldo Tapia, cantante originario de Ciudad Obregón, Sonora, quien inició su carrera a la corta edad de 9 años, en diferentes festivales regionales.

En el Tributo a Juan Gabriel rememorará algunos de sus temas más célebres, para alegría del corazón de sus seguidores, como las siguientes: Siempre en mi mente, No me vuelvo a enamorar, Costumbres, Yo no nací para amar, Así fue, Abrázame muy fuerte, entre muchas más.

Divo inolvidable

A casi 8 años de su partida, Juan Gabriel sigue presente en el corazón del público mexicano y ahora estará presente en la voz de Arnoldo Tapia, quien de manera magistral le rinde homenaje a este grande de la música.

En el 2006, Arnoldo Tapia fue apadrinado musicalmente por el fallecido cantante Valentín Elizalde, nombrándolo como “El Gallito de Oro”, con quien compartió escenario en el Palenque de Ciudad Obregón; y ese mismo año, Arnoldo realizó su primera producción discográfica de manera independiente.

Desde el 2022, Tapia fue seleccionado para realizar este show tributo a Juan Gabriel, el cual ha presentado en diversos escenarios de la república mexicana y el 26 de abril se presentará en Caruso Concert Hall.

En 2023, Arnoldo retomó su proyecto musical independiente, haciendo su primer lanzamiento en el género regional mexicano, con una versión del éxito de Chayanne “Me enamoré de ti”. Actualmente se encuentra grabando su segundo lanzamiento, el cual tendrá como fecha de lanzamiento junio del presente año.

El “Tributo a Juan Gabriel” será presentado el próximo viernes 26 de abril a las 10 pm en Caruso Concert Hall ubicado en Plaza Punto Maq, avenida Miguel Ángel de Quevedo 1144, Parque San Andrés Coyoacán. Los boletos tienen un costo de $350 en preventa y $400 precio normal y se pueden adquirir en boletopolis.com

