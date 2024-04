Nintendo será parte de la CCXP México

Del 3 al 5 de mayo

En el mayor festival de cultura pop del mundo

Como parte del compromiso que tiene Nintendo con los fans y las familias en México, la compañía anuncia su presencia en la primera edición de CCXP México. CCXP es el mayor festival de cultura pop del mundo, con varias ediciones en Brasil en los últimos años, y que llega por primera vez a México.

Diversos juegos disponibles en la consola Nintendo Switch estarán disponibles para jugar en el Booth de Nintendo en CCXP México. Las familias, los fans de Nintendo y los entusiastas de la cultura pop que visiten el stand de Nintendo en CCXP México podrán jugar Princess Peach™ Showtime! Recientemente lanzado, así como una demostración por primera vez en México del juego Endless Ocean™ Luminous, cuyo lanzamiento se celebra el primer día de CCXP México, el 3 de mayo.

Además, los fans de Mario podrán jugar a Super Mario Bros.™ Wonder, Mario Kart™ 8 Deluxe, Mario vs Donkey Kong™ y Mario Party™ Superstars.

Para los fans de Pokémon un demo de Detective Pikachu™ Returns estará disponible en el Booth. The Legend of Zelda™: Tears of the Kingdom también estará disponible para jugar, así como juegos clásicos de Nintendo Entertainment System™, Super Nintendo Entertainment System™ y Game Boy™ como parte de Nintendo Switch Online*.

El Booth de Nintendo de CCXP México contará con otras atracciones especiales, como la oportunidad de tomarse fotos con los personajes de Mario, Luigi y Donkey Kong, además de una zona con piezas en 3D de Super Mario Bros.™ Wonder, así como un mural vivo de Endless Ocean™ Luminous para que todos los visitantes sean parte de su lanzamiento.

Para los fans del juego para móviles Pikmin™ Bloom, disponible en iOS y Android, contará con un accesorio especial y único en el juego.

My Nintendo Check in estará disponible en el Booth de Nintendo, todos los que tengan una cuenta Nintendo podrán conseguir un set oficial de figuras acrílicas de Super Mario Bros.™ Wonder.

Para más detalles sobre Nintendo en CCXP MX, sigue los canales oficiales de redes sociales de Nintendo Latinoamérica: Facebook Nintendo Latinoamérica, Facebook Nintendo Switch Latinoamérica, Instagram Nintendo Latinoamérica y Twitter Nintendo Latinoamérica.

QUIÉN: Entusiastas de la cultura pop, fans de Nintendo y familias

CUÁNDO: Del 3 al 5 de mayo

DÓNDE: Centro Citibanamex Av. del Conscripto 311, Colonia Lomas de Sotelo, Delegación Miguel Hidalgo, CDMX