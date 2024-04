Del equilibrio al desequilibrio del poder

Desde el portal

Ángel Soriano

El enfrentamiento entre los tres Poderes de la Unión -Ejecutivo-Legislativo y Judicial- desbalancea el ejercicio del poder público al no cumplirse a cabalidad el propósito para los que fueron creados en una democracia como la nuestra: el Judicial pasa por encima del Legislativo y reta al Ejecutivo, creando condiciones adversas sin equilibrio real de las instituciones constitucionales.

Ahora el Judicial es un poder que desconoce el origen popular y la representatividad del Poder Legislativo, al echar abajo la legislación correspondiente para la normatividad nacional y se establece como poder único al enfrentar también al Ejecutivo, no obstante que este es electo por medio del voto popular y decide quiénes son o serán los integrantes del Judicial.

Los jueces y magistrados se han instaurado como los máximos representantes de la Nación y toman decisiones que, a su criterio, deben prevalecer para la impartición de justicia, pero en realidad sólo benefician a unos cuantos, como ha quedado demostrado históricamente: la justicia está al alcance de quienes pueden comprar a jueces y magistrados.

Y no es impartición de justicia pronta y expedita, sino son decisiones tasadas en pesos y centavos o con sesgo político para enfrentar a sus adversarios o imponerse como máximo tribunal que rige los destinos del país; sería conveniente revisar las funciones de cada poder para evitar que uno esté por encima del otro y sus resoluciones sirvan a la Nación, no a facciones mercenarias.

TURBULENCIAS

Se alinea el Fiscal Barrios a la IV-T

Ante la amenaza de los tamaulipecos de desestabilizar la entidad con bloqueos carreteros, marchas y protestas por la ejecución del candidato panista a la alcaldía de Ciudad Mante, Noe Ramos, el Fiscal General de Justicia, Irving Barrios, actuó con celeridad para atender el lamentable caso y cuando se esperaba que siguiera instrucciones del ex gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, atendió la presión del gobernador morenista Américo Villarreal Anaya y logró la detención, cuando menos, del autor material, aunque los autores intelectuales y los intereses que representan no están incluidos… Héctor Pérez, vocero de Cadena Empresarial Enlazadot, anunció que del 26 al 28 de abril se realizara en el Poliforum León el 6º Encuentro Nacional MiPymes y se pedirá a las candidatas y al candidato presidencial un pronunciamiento respecto a la pequeña empresa, generadora de empleo y de ingresos del país, una de las actividades más importantes para el desarrollo nacional… Nuevos hechos de violencia en Cárdenas, Tabasco, como el ataque al 57 Batallón de Infantería, demuestran que la violencia, tanto en el norte como en el sur del país no son montajes, sino una realidad que se vive en diversos rincones del país y que es necesario que las Fuerzas Armadas y las corporaciones policiacas de todos los niveles cumplan con su función de restablecer la tranquilidad nacional… De acuerdo al Monitoreo Diario de Problemas Públicos del Instituto de Administración Publica de Quintana Roo, salud y educación son las mayores demandas de los quintanarroenses; hay corrupción en la venta de medicamentos y escasez de insumos en las clínicas y hospitales, lo cual deberá resolverse en común acuerdo entre el gobierno federal y estatal. A 5 meses de concluir la actual administración, se duda que el sistema de salud sea uno de los mejores del mundo e incluso si siquiera se podrá considerar cercano al de Dinamarca…Y un mercado del primer mundo ofreció el tabasqueño Adán Augusto López Hernández, delegado de Morena en Morelos, al acompañar a la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia a la gubernatura de la entidad, Margarita González Saravia, en su recorrido por el emblemático mercado Adolfo López Mateos.

asorianocarrasco@yahoo.com

www.revistabrecha.com

facebook oficial @BrechaRevista