Estamos justo a tres días del segundo debate presidencial, que se realizará el domingo 28 de abril del año en curso en las instalaciones de los Estudios Churubusco Azteca, ubicadas en la Ciudad de México, en donde los tres candidatos a la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos se presentarán a los electores que emitan su voto el domingo 2 de junio de este año. Ahora mismo los cuartos de guerra “trabajan”, y de manera especial el de Bertha Xóchilt Gálvez Ruiz, para preparar armas: fotografías, micrófonos ocultos, diapositivas, relojes descompuestos, filtraciones de preguntas y conductores a modo. Pero ahora la nueva arma será la vestimenta de la señora “X”, porque quiere mandar muchas cosas al “carajo” y colocar la imagen de auténtica indígena cercana a los que menos tienen, por lo cual lucirá un huipil y dejará de usar el traje sastre color claro.

Desafiante —según ella— en alguna de sus frases de la semana dijo la señora X que “si me quieren como soy, adelante”, y ella misma impondrá su imagen, desobedeciendo los consejos del ex vocero de Felipe Calderón, Maximiliano Cortázar, y del ex secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda, pero además de quien fuera su compañero en tiempos de Vicente Fox, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, y del hijo del ex presidente MMH, el mismísimo Enrique de la Madrid.

Enfundada en su huipil —para disimular ante las cámaras de televisión del sobrepeso que padece—, habrá que ver qué otras armas ocultas sacará la señora X el viernes próximo, y si los conductores —los colegas Adriana Pérez Cañedo y Alejandro Cacho— se lo permitirán. Toda vez que la representante del blanquiazul en el primer debate sacó todo su arsenal, aunque de nada le sirvió ante la postura presencial de la candidata de Morena, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo.

Hay que recordar la historia de los debates en nuestro país, y remontarnos al año 2018, donde se dieron tres de ellos, organizados por el INE —sin la equidad debida, porque el árbitro estaba cooptado; controlado por el bloque conservador—. Traigo a mi memoria que el primer encuentro fue en la Ciudad de México y ahí todavía participó Margarita Zavala, esposa de Felipe Calderón, quien después declinó. Los participantes eran el candidato del PRI y del Verde, José Antonio Meade Kuribreña; Ricardo Anaya Cortés, de la Alianza PAN-PRD-Movimiento Ciudadano; el candidato independiente Jaime Rodríguez Calderón y Andrés Manuel López Obrador por Morena, PT, Partido Verde Ecologista de México y el Partido Encuentro Social. En el primer debate, del 22 de abril de 2018, como en el primer debate de este año 2024, no hubo nada trascendente de parte de la oposición PRIAN y MC.

Meade en ese año se fue a la yugular diciendo que AMLO tenía un departamento en Copilco que no lo había manifestado en su declaración patrimonial —lo cual no era cierto—; recordemos que, aunque aparecía a nombre de López Obrador en el Registro Público de la Propiedad, en realidad formaba parte de la herencia que le tocó a su hijo Andrés cuando se hizo el juicio testamentario cuando falleció su esposa Rocío.

En el segundo debate la mano de Lorenzo Córdoba —a la cabeza del INE— se hizo presente, pues se le permitió al candidato del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano un formato en el que los participantes podían moverse de su lugar, caminar hacia cualquier contrincante y enfrentarlo.

Copia del debate en los Estados Unidos de América, como lo había hecho Donald Trump a Hillary Clinton: ir sobre ella, encararla con frases potentes, buscando hacer presencia con un lenguaje corporal. Y por ello en ese entonces Ricardo Anaya lo aprovechó y se fue en contra de AMLO a querer hacer lo mismo; y recordemos que la reacción inteligente de López Obrador fue sacar su cartera y protegerla con las manos sobre el pecho, dando a entender que corría el riesgo de que se la robara.

Y la frase que ha quedado para la posteridad fue cuando el representante del PRIAN se lanzó muy fuerte, y en la respuesta de AMLO, se le ocurrió decirle —por su pasado de deshonestidad y por falsario— “riqui, riquín, canallín”.

El tercer debate fue en Mérida, ahí recordemos que sucedió algo muy importante, que esfumó la poca posibilidad de triunfo que tenía Ricardo Anaya y que acabó con la unidad del bloque conservador. Todos lo vimos en la televisión que, en su desesperación, Ricardo Anaya sostuvo que —de ganar—, metería a la cárcel por ladrón a Enrique Peña.

La reacción de Meade no se hizo esperar, y con enojo respondió a Anaya: “Tú eres el corrupto, y a ti es al que se debe meter a la cárcel”. Con ello se pudo ver una muestra de lealtad de Meade con Peña Nieto. Pero ahora, cómo han cambiado las cosas.

Ya en el presente, en este segundo debate los candidatos presidenciales confrontarán ideas sobre “la ruta hacia el desarrollo de México”, teniendo como ejes el crecimiento económico, el empleo, la infraestructura, la desigualdad y el cambio climático —ahora en boga por la escasez de agua y las elevadas temperaturas—, entre otros tópicos.

Para que lo tengan presente, el viernes 28 de abril del año en curso, en las instalaciones de los Estudios Churubusco Azteca, ubicadas en la Ciudad de México, el debate se compondrá́ de cuatro segmentos, atendiendo distintos temas y estará́ dividido en dos bloques. El primer bloque consistirá́ de preguntas de la ciudadanía que cada candidato tendrá́ hasta un minuto para contestar. Cada candidatura contará posteriormente con una bolsa de tiempo de hasta 5 minutos para intercambiar ideas.

Para que todo México lo pueda ver, el segundo debate será́ transmitido por el canal oficial del Instituto Nacional Electoral (INE) de YouTube, INETV a las 20:00 horas tiempo de la Ciudad de México y cabe destacar algo muy importante: que será́ transmitido simultáneamente en las lenguas indígenas maya, tzotzil y náhuatl.

Amigas y amigos, sin duda que se le acabaron las mentiras a la señora Bertha Xóchilt Gálvez Ruiz, a quien no le queda otra más que echar su resto, porque en las encuestas está muy, muy abajo; imposible el poder alcanzar a la candidata de Morena, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Ante ello, la señora X en el primer debate pudo comprobar que se estancó, que no dio el campanazo o el viraje a su favor, por lo que ahora buscará el entretenimiento, mostrándose "chistosa" y "ocurrente" y para ello utilizará la vestimenta con un huipil de nuestros hermanos los indígenas, mexicanos que ella desatendió cuando cobró como Comisionada Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas del año 2000 al 2006, en la administración de Vicente Fox Quesada, quien dizque la encontró gracias a los head hunters (¿?)…