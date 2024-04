Mocedades es un melancólico abrazo al corazón de millones

“Peregrina” llegó a México para quedarse

Izaskun Uranga y compañía celebraron un concierto lleno de amor e historia

Arturo Arellano

Era la década de los setentas y 12 años de edad tenía mi madre cuando ganó un concurso escolar de canto interpretando “El Vendedor”, tema de Mocedades, a quienes escuchaba apasionadamente; y aunque sus recursos eran precarios, mi abuela siempre se las ingenió para que, ella luciera linda y preparada para competir interpretando los temas de sus ídolos.

Desde entonces, mi madre quedó enamorada de las letras y canciones del sexteto español, convirtiéndose en una de las tantas miles de historias que giran alrededor de esta agrupación vocal que hoy está cumpliendo más de cinco décadas de trayectoria y que lo celebra visitando su amado México, donde ofrecieron un concierto emotivo, nostálgico y lleno de sorpresas, inundando el Teatro Metropólitan con sus melodías, pero bien acompañados con el coro monumental conformado principalmente por mujeres que han hecho eco de estos temas a lo largo de los años.

“Gracias por acompañarnos por más de cincuenta años, gracias a ustedes estamos aquí, cantando estas canciones que ustedes hicieron éxito. Hoy les tenemos un ramillete de los temas que ya conocen y además un estreno. Cuando pisamos el Teatro Metropólitan en México, decidimos que no queremos ir a cantar a ningún otro lugar, esto es maravilloso” dijo José Miguel González, uno de los miembros más nuevos del grupo.

Como respuesta, todos en el recinto abarrotado, respondieron con gritos y aplausos, entre ellos, mi madre, que entre lágrimas recordaba cuando mi abuela redobló jornadas vendiendo en un mercado, para poder comprarle una falda tableada azul y una blusa roja, con las que iba a disputar la gran final en su concurso de canto.

“Voy a poner un mercado entre tantos mercaderes. Para vender esperanzas y comprar amaneceres. Para vender un día la melodía que hace al andar. El agua de ese río, es como un grito de libertad. ¿Quién quiere vender conmigo la paz de un niño durmiendo?

La tarde sobre mi madre y el tiempo en que estoy queriendo”

Mocedades continuó con temas como “Tómame O Déjame”, “Eres Tú”, “Amor De Hombre”, “Secretaria”, “Desde Que Tú Te Has Ido”, y otros tantos, mientras se escuchaban otras anécdotas, comentarios, entre susurros del público, recordando sus juventudes y como se enamoraron o desenamoraron, o simplemente como tenían sueños adolescentes con estas bellas letras.

Uno de los momentos más emotivos se vivió cuando apareció en el escenario la señora Izaskun Uranga, líder de la agrupación y fundadora original de Mocedades, quien a paso lento tomó su lugar frente al micrófono, vistiendo uno de sus atuendos característicos completamente en blanco y observando casi al borde de las lágrimas el gran amor que le tiene el público mexicano, pues todos se pusieron de pie para recibirla. “Siempre lo he dicho y no me cansaré de repetirlo, el corazón de Mocedades es mitad español y mitad mexicano” dijo.

Uranga, interpretó entre otros temas, uno que dijo muy especial, ya que se trataba de un estreno “Peregrina”, mientras que José Miguel González le pidió a la gente que apoyarán la nueva canción haciéndola viral en redes sociales. En este momento el recinto se llenó de luz gracias a las linternas de los celulares del público, que acompañaron cada verso iluminando el entorno.

La gente recibió muy bien el estreno y dejaron claro que los años podrán pasar, pero hay algo que nunca se acaba, algo que es incorruptible y eterno: el amor; y no solo el amor de pareja, sino el amor entre amigos, entre familia, tal como ese amor que demostró siempre mi abuelita para mi madre, incluso, hasta el último día de su vida.

Y es que, exactamente un año antes de esta presentación de Mocedades, mi abuelita pasó a mejor vida, pero aún después de su muerte, nos regaló este guiño de fantasma en su aniversario luctuoso. Y mi madre la sintió presente, y pudo recordarla cantando estos temas que enmarcaron su niñez, su adolescencia y ese amor que no se acaba. GRACIAS MOCEDADES, por sus canciones, pero más por ser parte de la historia de tantas personas en el mundo, que con sus letras recuerdan que existe el amor real.

Mocedades interpretó también algunos temas del repertorio popular del mexicano y en la recta final del show, se fueron con todo con grandes éxitos como “Que pasará mañana”, “La otra España” y “Amor de hombre”, con el que se despidieron del escenario, entre la ovación de todos los presentes.