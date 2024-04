“Aventurera” regresará al icónico Salón Los Ángeles

Producida por Juan Osorio

Olga Breeskin hará el papel de Rosaura, que antes interpretaba Carmen Salinas

Mitzi Fernández

El emblemático Salón Los Ángeles se vestirá de Gala con el regreso de uno de los clásicos del teatro, “Aventurera” que vuelve gracias al gran productor Juan Osorio. La fecha de estreno será el día 13 de junio.

En la conferencia para anunciar este gran evento asistieron los integrantes del proyecto entre ellos Regina Morales encargada del diseño de iluminación, quien dijo “buscamos la forma de intervenir el espacio y transportarnos al ambiente”. María Meneces la coreógrafa, comentó “siento mucha responsabilidad, pero sé que vamos a lograr un gran trabajo, la convocatoria fue dura por la cantidad de talento que llegó, pero demostraremos lo que sabemos hacer”.

Parte importante también es el canto por lo que Aníbal Murat será el Maestro “me conmoví mucho cuando me convocaron y darles voz a todos aquí es un desafío muy grande, pues deben tener personalidad, esperamos ver los grandes resultados, que será un éxito gracias a las manos de Juanito”.

Amapola Monsalvo está a cargo del arte y escenografía, y comentó “por ser un espectáculo emblemático estamos haciendo el esfuerzo para darles la calidad que merece una experiencia de época, traemos un poco del proceso creativo como compañía, los bocetos y maqueta”.

Los productores asociados son Eva Daniela, que comentó “estoy dando todo mi esfuerzo para que sea un excelente espectáculo, saldrán muy contentos”. Rafael Portillo añade “gracias compadre Juan, me acuerdo cuando me invitaste en Milán a las 4 de la mañana y meses después no imaginaba que iba a estar aquí gracias por la oportunidad”. Y Fernando Ruan dijo “me siento orgulloso de tener este amigo, hermano y recordar a mi amiga Carmen estar aquí me enorgullece este es nuestro pueblo”.

Momentos después el productor Juan Osorio mencionó “Estoy muy agradecido tendremos amigos invitados Patricio, Mateo, Frida, Alfredo y Alejandra que esperamos se sumen. Gracias También a Miguel Nieto quien apoyo el proyecto desde el inicio. Quiero decir que este homenaje es porque serán tres años de la partida de Carmen, por eso decidí que sea muy profesional esta obra. Sé que nos estará dando la bendición desde el cielo y estamos llegando a los cánones que ella tenía y para que la gente de bajos recursos esté aquí”.

El sobrino de la gran Carmen Salinas, Gustavo Briones adelantó “estoy seguro que será un éxito, vamos a poner en el salón un homenaje a mi tía con algunos vestuarios, será como un pequeño museo de cosas que uso en la obra”.

Como una de las sorpresas mencionaron que habrá una convocatoria donde todos los que imiten a Carmen Salinas podrán participar, las tres mejores imitaciones estarán en la obra. Inicia el día 24 de abril y durara un mes, deben enviar su video de 40 segundos con nombre dirección y datos. Otra opción es la oficina del productor, que está abierta para recibir los datos.

Por último, sorprendieron presentando a Olga Breeskin, quien deleitó a todos tocando un poco el violín y asegurando su participación en Aventurera, donde dará vida a Rosaura, personaje que antes interpretaba Carmen Salinas. De modo que, emocionada y llena de felicidad agregó “esto es un regalo de Dios, porque no solo es regresar a mi ciudad natal con este proyecto, es estar en el lugar correcto, con el show correcto, estoy muy agradecida con todos”.

Los boletos estarán de venta en Ticket One a partir del lunes 29 de abril.