En Naucalpan se necesita un gobierno de experiencia, no de ocurrencias: Carlos Islas Neri

Destaca trayectoria de Angélica Moya

Naucalpan, Estado de México.— Lo que se ve no se juzga. La candidata a la reelección por la presidencia municipal, Angélica Moya, es una mujer con trayectoria y experiencia, cosa que el joven diputado Isaac Montoya desconoce y, por ende, haría un mal papel como ya se hizo en la pasada gestión morenista”.

Así lo señaló, Carlos Islas Neri, ex dirigente del PRI-Naucalpan y presidente de la organización Compromiso Integral por Naucalpan”(CIN), al tiempo destacar que “nos ha quedado claro que las administraciones emanadas del partido creado por Andrés Manuel López Obrador, le han fallado a la ciudadanía violando sus propios preceptos de no robar, no mentir y no engañar”.

Islas Neri reiteró que “Naucalpan no es un municipio que se pueda gobernar con ocurrencias, Naucalpan es un municipio complejo e importante que debe ser gobernado por personas que tengan capacidad, voluntad y experiencia para hacer las cosas”.

Por otra parte, el político mexiquense recordó que “Angélica Moya, ha sabido enderezar el barco y poner en orden las finanzas públicas de este municipio. Moya Marín, sin duda alguna contará con el apoyo y respaldo de las familias naucalpenses, pues saben y conocen su trabajo limpio y transparente”, abundó.

Finalmente, Carlos Islas destacó que “el próximo 2 de junio los habitantes de Naucalpan otorgarán su voto por la continuidad y la experiencia, es decir favorecerán sin lugar a dudas a Angélica Moya Marín”.