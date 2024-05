Pablo Ahmad llevará a las mamás a un “Estado de Tango”

Este 11 de mayo en Teatro Las Torres

Ofrecerá un concierto lleno de clásicos, éxitos y romanticismo

Arturo Arellano

Pablo Ahmad: músico, compositor, cantante y productor argentino radicado en México desde hace más de 20 años llegará al Teatro Las Torres este 11 de mayo para presentar lo más representativo de sus éxitos, empezando por los temas de su más reciente disco “Estado de Tango”, en el que comparte créditos con Cesar Olguin.

Siendo uno de los artistas más versátiles y carismáticos de la música sudamericana en la escena mexicana y con el bandoneón, que es el instrumento con el que conecta con su espíritu se presentará en este concierto dedicado a las madres en su día, de lo cual nos platicó en entrevista para DIARIO IMAGEN “Ya cumplí 24 años viviendo en México, vamos a hacer un festejo, lo importante es que aprovechen a llevar a sus mamás a este show de tango rock y otras cosas. Siempre aparecemos con algo nuevo, estará el maestro Cesar Olguin, probablemente también Erick Ventura y otros invitados, que siempre los llevo con la camaradería del rock. No me gusta poner en cartel a los invitados, pero siempre están. Invito amigos, artistas, colegas, entonces siempre es como festival de rock en el sentido de que llegan 1, 2, 3, 4, pero los que mencioné antes, si van a estar”.

Adelanta que “habrá temas del nuevo disco y estaré con toda mi banda, recopilando lo mejor de los shows hasta ahora, habrá de algo de Chilango, algo de lo que hicimos en el Teatro Metropólitan, para llegar a un resumen con lo mejor de lo mejor”.

Del disco nuevo dijo “Creo que ‘Júrame’ lo había grabado con la Orquesta mexicana de tango, ‘Mi bandoneón y yo’ aparece en el Delivery de Tango, pero son los únicos dos que se repitieron en este disco, el resto no, por ejemplo ‘Vete de mí’, ‘Encadenado’. Es puro bandoneón y voz salvo dos temas. Ya inscribí e disco en los Grammy ojala quede nominado, esperemos que tengamos suerte. La selección de los temas fue con Cesar, teníamos ganas de hacer un disco a dueto, solos”.

Y reconoce que “Cuando grabo discos no caigo mucho en lo que para mí son los temas más grabados, pero Cesar tuvo la idea grabar ‘Volver’ que es un arreglo nuevo de puro bandoneón, un arreglo de Cesar y el sello está en mi forma de cantar. El disco es una mezcla entre mi estilo y el estilo de Cesar, por eso ese disco se llama ‘Estado de Tango’, llevamos el bandoneón y mi voz, la llevamos al estado más puro del tango”.

Regresando al tema del concierto del 11 de mayo, reconoce que hay varios momentos emocionantes “Una canción que es la que nos une a todos, con la gente, con el público y la banda es ‘Me juego por vos’, con esa nos despedimos en el show. Es un momento muy lindo canto mi tema, es el más representativo porque está hecho en México para México. También ‘Un poco de tango y un cacho de todo’, es muy representativo, asi como ‘Por esa puta costumbre’ o ‘Cacho de Buenos Aires’, nos une mucho con la gente. Aunque haremos otras como ‘Ya lo sé que tú te vas’ de Juan Gabriel, por ahí en nuestra versión, esperando que les guste”.

Y hablando de estilos comentó que “Siempre digo que mi mezcla comienza cuando era chiquito, con la música árabe, después el rock and roll de los años sesenta con gente como Elvis, que es con lo que le presto atención al a música y después aparece el tango, el bolero, el rock nacional argentino y empiezo a indagar más en el rock con bandas como Queen, The Beatles. Mi fusión viene de ahí, pero aparezco en México a los 21 años y ahora que llevo 24 viviendo aquí, es como si la primera parte de mi vida es lo que escuche en Argentina y luego lo que me aportó México, Armando Manzanero, Juan Gabriel y las bandas de acá”.

Finalmente, celebra que se encuentra como invitado en la gira de Amanda Miguel de este 2024 “Estoy de invitado especial con ella todo este año, el otro día tocamos en Tepatitlán y hay muchas fechas en diferentes partes de México y Latinoamérica, también en Estados Unidos, trabajar con ella es una delicia, es una producción espectacular y los músicos maravillosos de los que siempre aprendo.

Cabe mencionar que Pablo además ha podido compartir escenarios y grabaciones con artistas como: Rodrigo de la Cadena, Susana Zabaleta, Ricardo Montaner, José Luis Rodríguez “El Puma”, Raúl Di Blasio, Armando Manzanero, Los Auténticos Decadentes, La Sonora Santanera, Laureano Brizuela, Diego Verdaguer, Rubén Albarrán, Orquesta de Perez Prado, Big Band Jazz de México y Panteón Rococó, entre otros.

Pablo Ahmad se presentará este 11 de mayo en el Teatro las Torres y los boletos están disponibles en Ticketpoint o en las taquillas del inmueble. Asimismo, se le puede dar seguimiento al artista en Tiktok como @Pabloahmadmusic y en FB como @pabloahmadtangorock

