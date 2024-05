Encuestadoras, sin credibilidad

Ángel Soriano

Muchos mecanismos usados en el pasado para mantener la hegemonía priista están ya en desuso o a punto de desaparecer, toda vez que han sufrido un notable desgaste como consecuencia de la evolución de la sociedad y de la politización ciudadana, que antes veía la actividad pública como algo remoto o inaccesible por el férreo control de las mafias en el poder.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha decretado el fin de la prensa escrita -sostén del régimen neoliberal-, para dar paso al periodismo ciudadano o a la comunicación inmediata a través de las redes sociales que supera a la prensa escrita, aun cuando se abusa y se ha abusado de tan importante medio para fines torcidos, ajenos a la actividad profesional.

De esa manera, también las empresas encuestadoras que antes influían en las decisiones públicas o en la orientación del voto o manipulación de la sociedad, tuvieron un efímero prestigio, para después saberse que eran o son empresas mercantiles que buscan la ganancia -desde luego que tienen costos de operación elevados- y que se venden al mejor postor.

Tal es el caso de Massive Caller que empató a la hidalguense Xóchitl Gálvez con la morenista Claudia Sheinbaum -que lleva la delantera de acuerdo a otras encuestadores- y que descalificó al indicar que en 1988 se acercó a ellos y pidió recursos, además de que le apostó al aspirante presidencial panista Ricardo Anaya y su metodología es engañosa. Se verá si es cierto o no.

TURBULENCIAS

Presiones y festejos adelantados

El INE fue acusado de presionar a los concesionarios de radio y televisión para que den cobertura a las actividades del candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, quien sólo recibe línea del gobernador de Nuevo León, Samuel García -al parecer propietario real de MC-, pues no sale de Monterrey. El joven zacatecano no ha logrado conectar con la sociedad y en su condición juvenil sólo va a las universidades, pero desconoce el resto del país, donde están los votantes de peso y se confía de sus padrinos políticos y de la encomienda que tiene como candidato. Mientras no de nota, es difícil que los medios cubran su desangelada campaña… Tardará unos meses o unas semanas en que la clase trabajadora o la sociedad en general perciba la utilidad de la reforma a las pensiones, pues por ahora domina la campaña de los banqueros que manejaban las Afores con extraordinarias ganancias, pero lo positivo de ello empezar a fluir a partir del 1 de junio. El presidente López Obrador ha dicho que si crece el número de jubilados, crecerá también la cantidad de recursos, es decir “se tiene el remedio y el trapito” … Concluyó el periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión y se alista la llegada de nuevos legisladores que deberán conocer, discutir o aprobar, en su caso, las reformas pendientes que no se pudieron concretar por falta de mayoría calificada. La oposición a Morena se alista a obtener el mayor número de curules en San Lázaro y de escaños en el Senado para frenar o modificar las propuestas del Ejecutivo con el que tienen diferencias… La ex jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum Pardo, ofreció en Zihuatanejo que de llegar a la Presidencia conectará por carretera ese espacio turístico de Guerrero con el puerto de Salina Cruz en el Corredor Interoceánico y con la capital mexiquense de Toluca, lo cual le permitirá salidas hacia el sureste de México, y el centro del país, lo cual sin duda beneficiará la franja costera del Pacífico que es un rubro en el que pocos han reparado en su existencia.

