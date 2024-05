Aumenta modalidad de fraude a través de supuestas entregas de tiendas virtuales

Robo de cuenta de WhatsApp

Solicitan dinero a contactos ante supuesta emergencia

En México, aumentan los intentos de fraude a través de la supuesta entrega de productos de una tienda virtual de comercio electrónico, pero el propósito real es apoderarse de la cuenta de WhatsApp de la persona que recibe la llamada.

Los ciberdelincuentes mandan mensajes de texto o hacen llamadas donde aseguran que tienen un producto que van a entregar, mandan un mensaje y piden que se les digan los números de una clave de confirmación supuestamente para entregar la paquetería, pero en realidad se trata del código de seguridad del WhatsApp para apoderarse de la cuenta.

Una vez que obtienen el código, acceden a las cuentas y se comunican con los contactos de las víctimas haciéndose pasar por el titular para solicitar dinero ante una supuesta emergencia. Lamentablemente, muchas personas han caído en la trampa. Convencidas de que están hablando con un familiar, amigo o conocido, hacen transferencias de dinero con la intención de ayudar a estas personas, pero nunca se imaginan que del otro lado hay un criminal que tomó el control de la cuenta.

Emilio, víctima de fraude con falsa entrega de producto, relata la manera en que cayó en esta hackeo mediante una llamada y cómo una vez que activó el código, su Whatsapp se bloqueó:

Recibí una llamada, me mandaba un código porque me tenía que entregar un paquete; entonces, en ese momento, me mandó el código a mi teléfono, lo activé, y después de que lo activé, mi WhatsApp se bloqueó, entonces ya no pude entrar. El chico que me habló por teléfono aparte de que me mandó el código, cuando le mandé el código y cuando lo activé me empezó a pedir otros datos, fue cuando me di cuenta que ya había sido víctima de un hackeo

Se reportan 10 casos en promedio a la semana

La Unidad de Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana recibe cada semana 10 reportes, en promedio, de personas a quienes les robaron su cuenta de WhatsApp de esta manera.

La suboficial de la Unidad de Policía Cibernética, Fátima Colín, explica las modalidades que han detectado para atacar a las posibles víctimas: la suplantación de identidad de empresas o textos de mensajería instantánea.

Hemos detectado a través del monitoreo y patrullaje que han mutado y han cambiado su modalidad de atacar a las posibles víctimas: están utilizando o suplantando la identidad de algunas paqueterías o mensajes a través de mensajería instantánea. Las autoridades no descartan que incluso en este tipo de fraudes estén operando también extranjeros. Los ciberdelincuentes usan la cuenta de WhatsApp para solicitar préstamos y transferencias, a nombre de la víctima, de los 300 hasta los 50 mil pesos.