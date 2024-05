Romina Contreras y Enrique Vargas, invencibles en Edomex, opinan líderes

Exitosas gestiones en Huixquilucan

Arturo Baena

Huixquilucan, Estado de México.— “Las encuestas no mienten, los reconocimientos tampoco, todo mundo reconoce que los gobiernos, primero, de Enrique Vargas del Villar y luego de Romina Contreras Carrasco, han sido de los mejores en la historia de este municipio, no es necesario cerrar el paso a otros candidatos o partidos, pues aquí no tienen cabida”.

Así lo expresaron líderes sociales y empresariales, en voz de Julieta Téllez, luego de afirmar que “Romina y Enrique son y serán pieza fundamental no sólo para el desarrollo de Huixquilucan o el Estado de México, sino para el país”.

Los huixquiluquenses afirman que “su destacada labor ha ayudado a consolidar a este municipio como un baluarte importante para el Partido Acción Nacional (PAN) y en este próximo proceso electoral del 2 de junio, no será la excepción”.

Por otra parte, recordaron que “con Romina Contreras, en la alcaldía y con Enrique Vargas en el Senado de la República, nos irá bien a las familias mexiquenses, nuestro voto está asegurado al cien por ciento por Acción Nacional”, dijeron.

Hicieron hincapié en que, efectivamente, “Romina Contreras, se ha ganado a pulso el reconocimiento nacional por su labor en el municipio, logrando posicionarse como la presidenta municipal con mayor aprobación en todo el país y no tenemos duda que así seguirá”.

Finalmente, los liderazgos de ese municipio, destacaron que “gracias a la experiencia y liderazgo de Vargas y Contreras han convertido a Huixquilucan en un referente de buen gobierno que ha sumado puntos al PAN a nivel municipal, estatal y nacional, es decir, son invencibles”, concluyeron.