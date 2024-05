Voto útil

De pe a pa

Alberto Vieyra G.

¿Sabemos qué es el voto útil y para qué funciona? ¿Sabemos que las lacras sociales llamadas partidos políticos viven de algo que se llama una industria de la política?

Pare oreja porque no repito.

En la elección presidencial del próximo 2 de junio sabemos que va a obtener la silla del águila solamente una candidata. Ojo, mucho ojo. El candidato que se llama Jorge Álvarez Máynez no ganará, pero ni produciéndose el peor de los accidentes políticos.

Entonces, ¿cuál es la función de ese “bebesaurio” que defiende la chaqueta de Movimiento Ciudadano y que hoy engaña flagrantemente a los jóvenes que no saben de política y que votarán por primera vez?

Álvarez Máynez tiene la encomienda de ser un esquirol que le está haciendo el trabajo sucio a AMLO y a Morena para fragmentar el voto de los engañados jóvenes que simpatizan con él. No pocos veinteañeros me han presumido de que Máynez ha ganado los primeros dos debates y que será el próximo Presidente de México a sus 39 años de edad. Nada más absurdo.

Se desconocen los acuerdos en lo oscurito celebrados entre AMLO y el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, el ex renegado priista Dante Delgado, que siempre ha vivido de la ubre presupuestal con nuestros dineros públicos, pero no es remoto pensar que si ese partido tiene un promedio de 7 puntos porcentuales en las últimas dos elecciones federales, que ahora aparezca con 8 o 10 puntos porcentuales, lo cual incrementará hasta en más de mil millones anuales las prerrogativas para que Dante y su partido no hagan política con saliva.

Lógico que Álvarez Máynez llevaría también su tajadota mensual. Ese es el espíritu de la industria de la política, independientemente de los cañonazos oficiales que ya han recibido Dante Delgado por aceptar su papel de esquirol. Pero, entonces qué onda con el voto útil. Bueno, cuando un elector sabe que el candidato de su preferencia no tiene posibilidades reales de ganar, conviene que vote por el de las mejores propuestas o el menos peor de todos los competidores, para evitar que gobierne el peor. A eso se le suele llamar el voto útil.

Así que votar por Jorge Álvarez Máynez es inútil y a la vez resulta un desperdicio de voto. Además de votar por los segundos pisos de la transformación que pregona la llamada “dama de hielo”, Claudia Sheinbaum, implicaría votar por más muertos, más impunidad, más desastre en la salud pública, en la ciencia y la educación en general. Implicaría darle nuestro voto aprobatorio al partido que ha criminalizado a los jóvenes, que ha ultrajado la dignidad de las mujeres, que se ha peleado con estadistas de naciones hermanas, que ha dividido y enfrentado a los mexicanos como ningún otro régimen y que ha sido incapaz de contener la criminalidad que llevan a cabo los grupos de la delincuencia organizada y que tienen como rehén a los mexicanos con las extorsiones y el cobro de piso que han encarecido los alimentos de primera necesidad y que ha convertido a México en un gigantesco cementerio contando impunemente con el apoyo de “los abrazos, no balazos”.

Recordaré que Vicente Fox, en el año 2000 ganó gracias al voto útil que le dieron los perredistas e incluso, muchos priistas. Y con Calderón ocurrió lo mismo. Si los mexicanos no queremos que en México avance el comunismo como en Venezuela o Cuba, tenemos que hacer que nuestro voto útil haga que gane la mejor o la menos peor. Así que compatriotas, a carnearle para que nuestro voto sea útil para el bien del país.

