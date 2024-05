Hasta AMLO sabe que Clara Brugada va a perder

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Rocío Nahle sale huyendo del debate, de donde la corrieron

Con todo y que la candidata de Morena y rémoras al gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, cambió su “look” —que por cierto no se lo hizo Edy Smol— usando traje sastre, con el pelo recogido y lentes, definitivamente no consiguió remontar la tendencia y de nueva cuenta perdió el debate chilango del pasado domingo, en el que resbaló seriamente con frases como que es más insegura la alcaldía Benito Juárez que la de Iztapalapa que ella gobernó.

La acompañaron al tercer y último debate chilango figuras de la talla de la ex “corcholata”, Marcelo Ebrard, que en un patético papel, terminó por doblar las manos y ahora va sin chistar a donde lo manda ni más ni menos que la abanderada presidencial de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, Claudia Sheinbaum, quien en un ejercicio de soberbia y de ver prácticamente aplastado a su rival, ni siquiera se toma la molestia de hablar directamente con el ex canciller; prefiere mandarle decir cuáles son sus apreciables órdenes.

A la señora Brugada le alzaron la mano en señal de “victoria”, el dirigente nacional de Morena, Mario Martín Delgado, y la secretaria general de ese instituto político, Citlalli Hernández. Sin embargo, hay que subrayar que hasta el mismísimo presidente Andrés Manuel López Obrador sabe y por ende, ya se resigna a que aquella mujer que impuso en la entonces delegación Iztapalapa, pidiendo que se votara por Rafael Acosta, “Juanito”, ahora sí va a perder en serio y no deja de llamar la atención que el tabasqueño no está dispuesto a hacer nada por ayudarla.

Si no entonces por qué ayer, Brugada no dio entrevistas argumentando que estaba muy ocupada y no contestó tampoco llamadas telefónicas. Lo que hizo fue encerrarse para evitar cualquier cuestionamiento, mientras que el candidato de la coalición “Va por la CDMX”, Santiago Taboada, acudió a donde lo invitaron para reiterar las propuestas que presentó la noche del domingo.

Como es bien sabido, el que Morena vaya a pique en la capital de la República -aunque también corre el riesgo de perder importantes estados en las elecciones del 2 de junio-, empezó con el tema de la inseguridad que permea en la Ciudad de México y la actuación de la delincuencia organizada en total impunidad, seguido del grave problema del agua contaminada en la alcaldía Benito Juárez, que gobernó Taboada Cortina y que el gobierno de Martí Batres decidió, así sin más, reservar por tres años. No vaya a ser que pierdan más posiciones todavía.

Recientemente se ha visto además cómo ex morenistas se han pasado a las filas de la coalición “Va por la CDMX”, tan desencantados como decepcionados, lo que pone al descubierto las muchas pugnas que vive Morena -ojo-, a nivel nacional, lo que los llevará a perder importantes bastiones en las elecciones del ya próximo 2 de junio. Así que la señora Sheinbaum de Tarriba no debería de estar tratando de apoyar a Brugada con tan mala estrategia, al replicar que la candidata morenista al gobierno capitalino, tiene igual que ella el triunfo en la bolsa y que los comicios, sólo son un mero trámite. Nada más falso y esto, en el caso de las dos morenistas, que por cierto, siguen peleadas. Porque hay que reparar que a Sheinbaum también le han tocado rechiflas y muestras de rechazo.

Municiones

*** Otra que salió corriendo luego de la tunda que le dieron en el debate entre los candidatos al gobierno de Veracruz, fue Rocío Nahle, que ya no ve lo duro sino lo tupido y demostró cuán agobiada está porque al llegar al recinto donde se llevó a cabo este ejercicio, el World Trade Center de Boca del Río, la ex secretaria de Energía, muy temerosa y enojada, declinó tomarse la foto oficial con sus contendientes, Pepe Yunes, de la coalición conformada por el PRI-PAN y PRD, e Hipólito Deschamps, y al final, como ya se anotó, salió huyendo, poniendo pies en polvorosa. Evidentemente el intercambio de acusaciones fue entre Nahle García y Yunes Zorrilla, mientras que Deschamps Espino Barros, hizo -guardada toda proporción- el papel que desplegó el candidato naranja al gobierno de la CDMX, Salomón Chertorivski, o sea, no pudiendo subirse al pleito entre Nahle y Zorrilla, pero la diferencia fue que Hipólito Deschamps insistió a quedar bien con el oficialismo. Pero nada le valió a la ex titular de Energía; tan mal le fue que a la voz de “¡fuera zacatecana!” la corrieron del lugar donde se llevó a cabo el debate, así como meses antes, a la señora Nahle la corrieron del conocido café del puerto, La Parroquia, todo esto, sin olvidar la lluvia de denuncias que tiene en su contra la ex secretaria por enriquecimiento ilícito.

*** Muy a su pesar, el presidente López Obrador, en su gustadísimo “stand-up” mañanero, se refirió a los apagones que se han registrado en diversas partes del país y que resultan muy riesgosos, especialmente en época electoral. El tabasqueño señaló con un dejo de optimismo de cuarta: “la verdad que viernes y sábado no tuvimos que hacer ningún corte… estamos pendientes hoy, todavía mañana y pasado porque como es del dominio público hay mucha demanda de energía eléctrica”. Los empresarios están preocupados porque esta situación es algo que ser veía venir y de hecho, ellos mismos lo alertaron. A estas alturas, la IP tiene que operar con márgenes muy limitados de reserva de energía eléctrica, por lo que es imperativo fortalecer la colaboración entre el sector privado y el sector público para tener la infraestructura necesaria que requiere el país, así como energías limpias, lo que tiene que ver con la transición energética que se está dando a nivel mundial. Hay interés por parte de la IP en invertir, pero esta errada y llamada Cuarta Transformación lo impide y burocratiza los trámites, inclinándose a la posición de continuar con energías sucias. Además, la Comisión Federal de Electricidad se supone que tiene proyectos importantes, pero no los pone en marcha y estos duermen “el sueño de los justos” y se atiene la errática administración lopezobradorista, en dejar todo a quien llegue después del 2 de junio. Bueno, el de Tepetitán ya hasta una carta le dejó a su favorita Claudia Sheinbaum, en el entendido de que ella va a ganar, de tooodo lo que tiene que terminar de hacer porque es un hecho que el Presidente dejó un reguero.

