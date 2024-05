Cargando lastres llegará Sheinbaum a tercer debate

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

López Obrador utiliza a CNTE para impedir movilización de la “Marea rosa”

Este domingo tendrá lugar el último round entre las candidatas y el candidato presidencial: Claudia Sheinbaum, de la coalición Sigamos Haciendo Historia; Xóchitl Gálvez, de Fuerza y Corazón por México y el patiño Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano, y se realizará luego de que la “Marea rosa” se concentre en el Zócalo de la Ciudad de México, donde al fin y luego de una serie de pretextos huecos y sin sentido, el presidente Andrés Manuel López Obrador, aceptó que la bandera nacional fuera izada porque como lo señaló Gálvez Ruiz, el lábaro patrio no es propiedad exclusiva del Ejecutivo, aunque el de Tepetitán indicó que las vallas que mandó poner alrededor de lo que él considera su palacio, no se van a mover. No sea que manifestantes lo vayan a incendiar con él adentro. De ese tamaño es el temor del tabasqueño que está, además, muy preocupado porque no aparecerá él en la boleta electoral.

Y se subraya, último round porque otros temas han saltado a la escena política, como por ejemplo, que como el Presidente ya no puede convocar a un mitin y quema de incienso bajo el pretexto de que rendirá un enésimo y pírrico informe de gobierno cada vez que la “Marea rosa” se moviliza, ahora será la señora Sheinbaum de Tarriba la que, ni tarda ni perezosa y por instrucciones expresas del inquilino de Palacio Nacional, anunció que su cierre de campaña será el 29 de mayo en la explanada del Zócalo capitalino, y para ella sí habrá bandera nacional, acarreados, pases de lista, “lonches” y toda la cosa.

El intercambio entre la morenista y la abanderada de la coalición Fuerza y Corazón por México será áspero la noche del domingo. Como siempre, Sheinbaum se referirá a Xóchitl Gálvez no por su nombre, sino por aquello de “la candidata del PRIAN”, como también le dice un asfixiado Arturo Zaldívar, bueno, en general todos los de Morena y tendrá que lidiar con las obligadas preguntas sobre la creciente inseguridad y de por qué -tan oportunamente- se han dado apagones a lo largo y ancho del país y la preocupación de que estos puedan ocurrir precisamente el día de la jornada electoral y así, ¿cómo se podrá construir el segundo piso de esta errada y llamada cuarta transformación?, ¿con energías sucias?

Es más, en los círculos económicos, mucho se comenta y permea la preocupación porque después de los comicios del 2 de junio, en el caso de que Sheinbaum gane, el dólar se disparará a 21 pesos porque ya no podrá estar más contenido. ¿Será?

La morenista llega al tercer debate cargando otros lastres, ya que en el último tramo de esta errada y llamada Cuarta Transformación ya no resultó ser la tan, pero tan consentida. Corre por ahí la versión de que ante la inminente derrota del oficialismo, ni más ni menos que en la Ciudad de México, donde Clara Brugada está ya técnicamente derrotada, el Presidente le ha -más que encargado- impuesto a Sheinbaum Pardo que cuando llegue a la presidencia, le tiene que dar un puesto en su gabinete a todos los que pierdan. Y si no cumple, que se agarre. Como puede observarse, los compromisos son muchos y los espacios no alcanzan, porque aparte están aquellos y aquellas que vociferan que tienen mucha cercanía con su candidata y que están contemplados para una posición importante en su equipo. Por si lo anterior no fuera suficiente, están los pleitazos que se traen al seno de Morena. Un botón de muestra es el odio entre la feliz pareja que conforman René Juvenal Bejarano y María de los Dolores Padierna en contra del jefe de Gobierno de la CDMX, Martí Batres, a quien por cierto el presidente López Obrador, le dio la jefatura del Gobierno capitalino para que se entretuviera, porque definitivamente no lo iba a hacer candidato de su partido a esa posición. El motivo por el cual estos antiguos aliados se distanciaron seriamente, tiene que ver presuntamente con motivos muy personales y hasta sentimentales, pero el error es que trascendió a la política y como se consignó en este espacio en anterior entrega, Padierna Luna se tuvo que conformarse con la candidatura a la alcaldía de Iztapalapa, cada vez con menos posibilidades de recuperar su coto de poder: la alcaldía Cuauhtémoc.

Municiones

*** La flamante secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde; la de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez; la titular de Educación Pública, Leticia Ramírez Amaya, que estuvo en calidad de adorno; la directora del ISSSTE, Bertha Alcalde Luján, -así como para que todo quede en familia- y los gobernadores de Chiapas, Rutilio Escandón, que no tiene ni idea de la gravedad de los conflictos desatados en ese estado y Guerrero, la invisible e inepta Evelyn Salgado, se apersonaron en Palacio Nacional para, junto con el presidente, reunirse con maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, (CNTE), que desde el pasado miércoles, instalaron un plantón a las afueras de Palacio Nacional, que podría ser una maniobra armada desde Palacio Nacional para obstaculizar la movilización de la “Marea rosa” el domingo. No obstante, los de la Coordinadora aseguran que no habrá confrontación, “nosotros somos independientes, no tenemos problema, tenemos una posición sobre la derecha muy clara, pero tampoco vamos a confrontar ni mucho menos”, señaló Pedro Hernández, dirigente de la Sección IX de la CNTE. Sin embargo, persiste la idea de que los manifestantes de la Coordinadora podrían ser un instrumento para obstaculizar a la “Marea rosa”, si insisten en seguir pernoctando en el Zócalo capitalino. Por lo pronto, en plena contingencia ambiental, con sus marchas, desquiciaron a la CDMX y si por algo se ha caracterizado la antigua aliada de López Obrador es por violentar, porque tienen ocupada la mitad de la plancha del Zócalo y ya anunciaron que mantendrán su plantón. El gobierno está obligado a otorgar garantías a la Marea Rosa, muy a su pesar.

*** A lo largo de estas campañas, Morena y sus rémoras han demostrado que lo suyo, lo suyo, es polarizar y violentar. Muy condenable el hecho de que fue objeto el candidato a diputado por Cuajimalpa, Rafael Montiel, cuando un grupo de desconocidos lo agredieron en la colonia Contadero de dicha demarcación. El candidato priísta aseguró que continuará con su campaña.

morcora@gmail.com