Denuncia Morena una red de corrupción en Magdalena Contreras

Segunda vuelta

Luis Muñoz

Fernando Mercado Guaida, candidato a alcalde en la Magdalena Contreras por la coalición Sigamos Haciendo Historia en la Ciudad de México, denunció una red de corrupción e influyentismo en dicha demarcación en el periodo que gobernó el también candidato por el PRI, Luis Gerardo Quijano.

Mercado expuso que la Contraloría de la CDMX ya cuenta con investigaciones previas por la existencia de una red de corrupción de obras públicas de funcionarios cercanos a Luis Quijano, mediante la realización de obras contratadas o realizadas con materiales de mala calidad para posteriormente simular la supervisión de las mismas con el objetivo de que no sean detectadas las posibles irregularidades.

Mencionó que ya se tenía conocimiento de este “cártel de la simulación”, pero no habían hecho público el tema hasta no tener datos concretos. También explicó que dicha red coacciona y extorsiona a las empresas para que sean partícipes de simulaciones en supervisión de obras.

Los datos obtenidos señalan que existen alrededor de 15 contratos irregulares, solo de 2022. Por ello solicitarán que se investiguen los de 2023 y los del presente año. Señaló que no es lo único en Contreras. Fernando Mercado señaló que también existe el “cártel del influyentismo” operado por el mismo Luis Quijano y Miriam Meza.

Explicó que en la página www.tudinero.cdmx.gob.mx, se encontraron nombres como Viridiana Cruz Sánchez, quien fue J.U.D. de Tesorería al inicio de la administración y ahora se encuentra basificada con un nivel salarial 199 y un sueldo de 15,500 pesos mensuales; Erika Aida Mandujano Lavin, inició con Quijano como encargada de su módulo cuando fue diputado, y en la alcaldía se desempeñó como asesora, ella recibió un premio con una base nivel 179 y sueldo de $12,053, también se encuentra su chofer (que lo sigue acompañando a los recorridos de campaña), entre otros.

Saldaña reconoce labor de maestros

En el marco de la celebración del Día del Maestro, la candidata a la alcaldía Azcapotzalco, Margarita Saldaña Hernández, sostuvo una reunión con maestros de la demarcación para rendir homenaje y reconocer su invaluable labor en la formación de los niños y jóvenes de la comunidad, “pues su trabajo va más allá de la transmisión de una materia; su papel es fundamental en el desarrollo cognitivo, emocional y el futuro profesional de nuestras niñas y niños”. Durante el encuentro, la candidata de la alianza PAN-PRI-PRD expresó su profundo agradecimiento y admiración hacia los maestros, destacando la importancia de su trabajo en el desarrollo integral de los estudiantes, pues ejercen una influencia desde edades tempranas y a lo largo de toda la carrera académica de una persona, donde se va desarrollando la autoestima, la confianza y la seguridad en sí mismos.

Saldaña Hernández subrayó: “Independientemente de que la educación se dé en casa, no podemos dejar de destacar que la labor que desarrollan los maestros en las aulas es de gran valor para el desarrollo de los niños, porque son ejemplos a seguir. Su labor es trascendental, pues no sólo enseñan, también educan”. Margarita Saldaña también resaltó el papel que desempeñan los profesores, no sólo en la transmisión de conocimientos, sino además en la formación de valores y comportamientos que moldean a los futuros ciudadanos de Azcapotzalco y de México, “porque también son apoyo y contención para muchos pequeños, son otros brazos que calman y contienen en las primeras separaciones del niño con los padres”.

“Suelen ser los primeros en detectar las dificultades (físicas, cognitivas o emocionales) en los niños y dar la voz de alarma cuando es necesario. Son quienes acompañan a los papás y les indican recomendaciones para hacer un trabajo conjunto en la escuela y en casa”, subrayó. Saldaña Hernández aprovechó la ocasión para reiterar el compromiso de su administración con el fortalecimiento del sistema educativo local. “Continuaremos, hasta terminar, con el proyecto de construcción de los arcotechos en las 198 escuelas de educación básica, pues con estas estructuras brindamos protección a los niños”. “Es importante destacar que también velamos por la salud de los docentes y contribuimos para facilitar su labor al protegerlos de las inclemencias del tiempo para que las clases se lleven a cabo en las mejores condiciones”, comentó.

Jóvenes invitan a reflexionar el voto”

“Aunque puede parecer que un voto individual no marca la diferencia, la suma de todos los votos puede impulsar cambios significativos en la sociedad, señalaron los integrantes de la Iniciativa Juvenil Nacional #TodosAVotar, quienes argumentaron que el primer cambio que desean generar es el de la actitud de sus contemporáneos, a quienes invitaron a reflexionar que “cada voto cuenta y puede influir en el rumbo de las políticas que afectan directamente a su vida y a las comunidades en las que viven”.

Durante una conferencia de prensa presentaron un jingle con un video de su campaña e invitaron a los demás jóvenes a sumarse con la frase “Ponte la camiseta ¡Este 2 de junio! Hoy la apuesta de este colectivo de jóvenes de diferentes estados de la República es ser proactivos, hacerse escuchar, entender que tienen un poder y empoderarse a través del voto para dejar de ser invisibles, como lo han sido hasta ahora.

“Nos miran sólo cuando hacemos ruido, cuando protestamos, cuando exigimos cambios. Pero ¿qué pasa cuando no votamos? Nos volvemos invisibles, pasamos desapercibidos y eso no está bien. No podemos quedarnos con los brazos cruzados, esperando a que nos volteen a ver”.

En el encuentro con medios exhortaron a todos los jóvenes que dejen de ser “invisibles”; “si no salimos a votar, nadie nos va a escuchar”, precisó.

lm0007tri@yahoo.com.mx