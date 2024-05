Llamado de autoridades a estar alerta ante inicio de temporada de huracanes

Derecho de réplica

José Luis Montañez

Se esperan hasta 23 fenómenos hidrometeorológicos en el Atlántico

La temporada de huracanes 2024 en Quintana Roo será una de las más activas en los últimos años, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), por lo que se espera la formación de hasta 23 fenómenos hidrometeorológicos en el océano Atlántico.

El inicio oficial de la temporada de huracanes en el Atlántico es el 1 de junio y se extenderá hasta el 30 de noviembre, de modo que la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya ya instaló su Comité Interno de Protección Civil para actualizar los protocolos de seguridad que garanticen la protección de los turistas, colaboradores y sus instalaciones.

El organismo turístico convocó a sus más de 120 hoteles asociados a una reunión con el meteorólogo Luis Antonio Morales Ocaña del ayuntamiento de Solidaridad (Playa del Carmen), con el fin de analizar los pronósticos y preparativos para el enfrentar los meses con mayor riesgo.

En este marco, el dirigente del organismo, Toni Chaves, declaró que el objetivo es poder actuar en forma coordinada con las autoridades municipales y estatales para proteger a los huéspedes, personal e instalaciones ante la amenaza de un fenómeno meteorológico.

Por su parte, la Comisión Nacional del Agua (Conagua), y de diversas universidades de Estados Unidos, refieren que para este año en la zona del Atlántico se estima la presencia de alrededor de 23 ciclones tropicales, de los cuales alrededor de 12 serán tormentas tropicales, 6 huracanes categoría 1 o 2 y 5 huracanes categoría 3, 4 o 5, siendo Quintana Roo uno de los 6 estados con fronteras acuáticas susceptibles a recibir un impacto.

Toni Chaves refiere que este año hay riesgos adicionales como el calentamiento de los océanos que podría provocar un incremento en el número de huracanes, entre los meses de septiembre a noviembre, así como la migración masiva a la Península de Yucatán, lo cual implica la necesidad de capacitar a toda esa gente en materia de protección civil. “Hay que evitar lo que sucedió en Acapulco, con el paso del huracán “Otis”, que en poco tiempo se convirtió en categoría cinco, lo que generó muchos daños a la infraestructura turística del destino”, advirtió.

Finalmente, destaca que la instalación del comité permite al gremio hotelero y turístico tomar conciencia de los riesgos y actualizar sus manuales internos de protección civil, así como renovar sus convenios con las empresas transportadoras y refugios temporales.

Quintana Roo es el segundo punto de mayor impacto en el Mar Caribe. Se espera que entre 3 y 4 huracanes de categoría 5 se registren en el océano Atlántico. Aunque aún no hay información oficial que señale si estos fenómenos hidrometeorológicos llegarán a las costas de Quintana Roo, las autoridades están preparadas para enfrentar cualquier eventualidad.

En total, se prevé que haya entre 35 y 41 ciclones en la temporada de huracanes 2024. En el Pacífico, se pronostica que habrá entre 15 a 18 fenómenos, mientras que en el océano Atlántico se esperan entre 20 a 23 fenómenos.

Alistan sanciones contra matrimonio infantil

El matrimonio infantil es una práctica nociva que amenaza las vidas, el bienestar y el futuro de las niñas en todo el mundo. A pesar de las leyes que lo prohíben, esta práctica sigue siendo muy extendida. A escala mundial, una de cada cinco niñas se casa o vive en una unión libre antes de cumplir 18 años y en el caso de Quintana Roo en México, es una de las entidades donde se sigue repitiendo esta situación.

Dado lo anterior, las comisiones de la XVII Legislatura se encuentran analizando una iniciativa de reforma al Código Penal, presentada por Jissel Castro Marcial, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, con la que se tiene la meta de sancionar la cohabitación forzada de menores de edad, es decir, el matrimonio con menores de edad.

A través de un comunicado, la legisladora explicó que con esta propuesta se busca combatir el matrimonio infantil y evitar aquellas prácticas donde se obliga a personas menores de 18 años a vivir en pareja con otro menor o lo que es peor con una persona mayor de edad y todo contra la voluntad de los menores.

“Para aquellas personas que obliguen, induzcan o permitan que un menor de edad viva como pareja con otro menor o con una persona mayor, estamos proponiendo penas de 8 a 15 años de prisión y hasta 1,500 días de multa”, explicó Castro Marcial.

Asimismo, refiere que con esta iniciativa se busca contribuir al desarrollo digno de niñas, niños y adolescentes, así como al derecho a una vida libre de violencia.

La iniciativa de reforma a la denominación del Capítulo III del Título Cuarto y se adiciona el artículo 194 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en materia de cohabitación forzada; fue leída en la sesión ordinaria número 29 y turnada a la Comisión de Justicia para su estudio y análisis.

El matrimonio infantil es el resultado de una arraigada desigualdad de género, lo cual afecta a las niñas de manera desproporcionada. Las niñas que contraen matrimonio antes de cumplir los 18 años corren un mayor riesgo de sufrir violencia doméstica y tienen menos probabilidades de seguir asistiendo a la escuela. Sus expectativas económicas y de salud son peores que las de las niñas que no se casan.

Además, las niñas casadas se quedan embarazadas durante la adolescencia, lo cual incrementa el riesgo de sufrir complicaciones durante el embarazo y el parto, tanto para ellas como para sus hijos. Esta práctica también puede aislar a las niñas de su familia y sus amistades, así como restringir su participación en su comunidad.

Del mismo modo. organizaciones como UNICEF y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) trabajan para eliminar esta práctica mediante la educación, la prevención y la protección de las niñas y sus familias.

Obesidad se ensaña con los niños

Especialistas lamentan que se han detectado una gran cantidad de nuevos casos de obesidad en Quintana Roo en el transcurso de 2024 y lo peor es que esta situación se origina desde la niñez, por los malos hábitos de alimentación y el sedentarismo al que están acostumbrados los menores.

El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave) refiere que de enero al 27 de abril del 2024 se han registrado 5 mil 089 nuevos casos de obesidad en Quintana Roo, donde las mujeres son mayoría al acaparar 2 mil 843 de las incidencias, mientras que el resto, son varones.

Por su parte, la Secretaría de Salud indica que desde 2023 se estimó que uno de cada cuatro niños en el estado padece obesidad, lo que ubica a Quintana Roo entre los seis estados del país con mayor obesidad infantil, sobre lo que Idalia Ávila Valencia, representante en Cancún del grupo Fridas en Bici, comentó: “desde la escuela se facilita la obesidad con ofertas de comida chatarra, que origina la obesidad y son una tentación para los niños”.

En tanto, Lidia Chim Mex, ingeniera bioquímica de alimentos, coincide en que los alimentos empacados, con conservadores, colorantes artificiales, y los que tienen altas cantidades de azúcares, son neurotóxicos que terminan por dañar a largo plazo a los menores “Bloquean la producción de hormonas, y también bloquean la conexión neuronal. No se llevan a cabo los procesos neurológicos, no hay la atención, no hay concentración, no hay aprendizaje a largo ni a corto plazo, y tampoco hay regulación de la conducta, muchas veces tienen problemas de sueño”, explicó.

Ávila Valencia señala que para prevenir la obesidad los niños, pueden empezar a ejercitarse desde los seis años de edad con ayuda de sus padres, “Lo importante es que tengan una hidratación antes, durante y después. Las frutas durante las rodadas, sandía, plátano, manzana; proteína, pastas, arroz. De preferencia todos los días. Esta es la alimentación que las personas con obesidad no tienen”, sentenció.

Finalmente, Chim Mex agrega que el alto consumo de vegetales, de ciertas carnes en específico como carne blanca o carne de pollo, es muy importante “las proteínas que son importantes para el aporte de aminoácidos, y alimentos de granja, así como el hábito del ejercicio”.

Escríbame a mi mail: montanezaguilar@gmail.com