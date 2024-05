Carla Humprhey quiere el control del INE

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

En Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, niveles de ozono alarmantes: Marcela Guerra

A dos semanas de las elecciones más trascendentales que vivirá México, no resulta nada conveniente la actitud que está asumiendo una de las consejeras del Instituto Nacional Electoral, (INE), Carla Humphrey, quien el día de ayer, por sus redes sociales, convocó a una visita guiada por las instalaciones del set donde se llevó a cabo el tercer y último debate entre las candidatas presidenciales, Claudia Sheinbaum, de la coalición Sigamos Haciendo Historia; Xóchitl Gálvez Ruiz, de Fuerza y Corazón por México, y el candidato “patiño”, Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano. Eso es lo de menos.

En el fondo, el problema es que la consejera Humphrey consiguió desbordar el tema de las acreditaciones para el tercer debate y de ahí, se tiene previsto que se siga de largo hasta el 2 de junio y más, en lo que tiene que ver también con el control no sólo de las acreditaciones, para lo cual, se ha encargado de desplazar a todas las áreas ejecutivas involucradas.

El malestar se ha hecho extensivo a los partidos políticos que tienen representación en el INE. Según se sabe, gracias a los “buenos oficios” de Carla Humphrey hay muchas fallas en la acreditación para los diferentes institutos políticos y el cruce de información es bastante deficiente, lo que deriva en la desinformación total y todo, por la insistencia de la señora Humphrey de Nieto en tener el control absoluto.

Un dato que podría no parecer tan significativo, pero traer mucho de fondo, es que el día del primer debate entre las candidatas y el candidato presidencial, el pasado mes de abril, Santiago Nieto Castillo, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, (UIF), fue a dejar a su esposa a las instalaciones del INE, y justo frente a éstas, a minutos de iniciarse el debate, posaron para la foto que circuló por las redes, dándose un beso. Muy romántico, ¿no?

En otro tema, y luego de que ayer se suspendiera la fase uno de la contingencia ambiental por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México, conviene detenerse en lo dicho por la presidenta de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra Castillo, quien señaló la urgencia de replantear la política energética en México e iniciar una real transición hacia las energías limpias, renovables con el objetivo de reducir los gases de efecto invernadero que dañan la salud y la economía de las familias mexicanas; “es necesario reducir las emisiones a casi la mitad en 2030 y alcanzar el cero neto en el año 2050”.

“En ciudades capital, como la CDMX, Guadalajara o Monterrey, los niveles de ozono son alarmantes y obligan a la reducción de actividades industriales y la movilidad de la población, sin embargo, se pagan muy altos costos económicos y de salud pública, por lo que debemos valorar que, por ejemplo, el costo de la electricidad proveniente de la energía solar cayó alrededor del 85 por ciento entre los años 2010 y 2020”, recordó la diputada presidenta.

Asimismo y de acuerdo a los Costos Totales por Agotamiento y Degradación Ambiental (CTADA) que mide el Inegi, en 2021, México destinó el 4.6 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) a atender esta problemática. Tan sólo las emisiones al aire representaron el mayor costo ambiental, al alcanzar un monto de 660 mil 333.8 millones de pesos, monto superior a los 576 mil millones de pesos que en 2019 el Gobierno destinó al funcionamiento del sector salud, según datos de la SHCP.

Datos oficiales señalan que más de 8 mil personas murieron de forma prematura, en 2022 a consecuencia de los daños en la salud que provocó la alta contaminación en la Ciudad de México.

Guerra Castillo insistió en que “se tienen que diseñar políticas públicas para diversificar las fuentes de suministro de energía, con mayor utilización de solar o eólica y así lograr un desarrollo sostenible, limitar la emisión de gases de efecto invernadero (GEI), lo que va en línea con los compromisos reflejados en la Conferencia de París sobre cambio climático COP21 y la Agenda 2030”.

México se encuentra en el dilema de aprovechar los recursos energéticos de forma racional, sustentable y con apego a los principios de soberanía nacional, eficiencia económica y utilidad social o seguir quemando combustibles fósiles, con el daño al medio ambiente y la salud de los mexicanos.

Municiones

*** Miles y miles de razones tuvo Claudia Sheinbaum para llegar al tercer debate temerosa, aunque trató de disimularlo todo el tiempo, luego de ver la enorme participación de la ciudadanía en la “marea rosa” y que su adversaria, Xóchitl Gálvez haya fungido como oradora junto con el candidato de Va por la CDMX, Santiago Taboada. La estratagema del presidente Andrés Manuel López Obrador, de confrontar a la “marea rosa con los integrantes del campamento de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, (CNTE), de plano” no le funcionó porque la confrontación y la polarización está del lado de Morena y sus rémoras.

*** Durante su participación en el Zócalo capitalino, Gálvez Ruiz agradeció a la ciudadanía por defender la democracia y el voto libre, “ustedes son lo mejor que tiene México, ustedes han inundado nuestras plazas y calles, han levantado la voz contra el autoritarismo y mentira, han pintado a México de rosa han renovado la esperanza, gracias de todo corazón por su apoyo estamos los ciudadanos de la sociedad civil, con los simpatizantes, estamos defendiendo principios que nos unen por encima de cualquier división de partido o ideología”. Agregó que “este pueblo siempre ha elegido ser libre, que nos escuchen dentro de Palacio Nacional. Están listos para votar y defender la verdad, están listos para votar y defender la libertad. Mexicanas y mexicanos, hay algo todavía más importante que el hecho de ganar, es más importante el para que queremos ganar… esto que les diré es clave y quiero que lo recuerden siempre, vamos a ganar para dar, no para recibir, para compartir, no para arrebatar, para servir, no para servirnos, vamos a ganar para escuchar, no para insultar, para respetar, no para humillar”. Más que oportuna la convocatoria que hizo Xóchitl Gálvez y que, sin duda, escucharon en Palacio Nacional: “vamos a votar, para cambiar estos tiempos de enfermedad, odio y tristeza, por tiempos de salud, amor y esperanza, vamos a votar para derrotar la muerte, la mentira y el miedo, que triunfen la vida, la verdad y la libertad”.

*** Durante la concentración de la “marea rosa”, Guadalupe Acosta Naranjo le dio un buen recargón ni más ni menos que a Jorge Máynez al señalar: “no podemos ser neutrales cuando vemos que el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano actúa como comparsa con Morena y su candidata”.

