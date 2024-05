No es marea, es expresión popular

Por la Derecha..!

Luis Ángel García

Más allá de los sabotajes y motes sobre las genuinas manifestaciones populares que expresan su rechazo al gobierno de la 4T por insensible ante los reclamos sociales, ser enemigo de las causas feministas, de obstaculizar la verdad en el caso de los normalistas de Ayotzinapa, despreciativo ante las madres buscadoras, los padres de niños con cáncer, de las defunciones por la errónea estrategia para atacar la pandemia —casi igual a los muertos de la Revolución Mexicana—, entregado al crimen organizado que le arrebató la gobernabilidad, ahora que busca perpetuar su populista proyecto político a través de su marioneta, ve con preocupación una manifestación ciudadana que quiere gritar ¡Ya basta!, quiere decirle al inquilino de Palacio Nacional que ya no cree en sus falsas promesas ni en la manipulación de la realidad social, que reprueba la polarización del país, que retiró la venda de los ojos y reconoce que no acabaron con la miseria y hay más pobres, que no hay servicios de salud como en Dinamarca, que se generalizado la violencia y no paran los homicidios dolosos. Hoy miles y miles de mexicanos se expresaron libremente y mandan un mensaje a las autoridades: ya no creemos en ustedes, nos engañaron, nos adormilaron, pero también nos desencantaron. No importa el número de manifestantes en diversas ciudades, hay preocupación en los pasillos de Palacio Nacional, saben que peligra la subsistencia de la 4T, amorfa presidencia imperial que atentó contra los mexicanos. Esperemos que esa marea roja también salga a las urnas el domingo 2 de junio y decida el futuro de la nación, ni un voto a Morena ni a sus partidos rémoras.

Apostilla: A pesar de la estrategia gubernamental para sustituir a la industria farmacéutica y ramas empresariales que la alimentan, lo que provocó un desabasto general de medicinas e insumos hospitalarios, las grandes corporaciones como Becton & Dickinson (BD) —empresa global de tecnología médica dedicada a impulsar el mundo de la salud—, decidieron mantener las innovaciones y desarrollos tecnológicos para atender los requerimientos de salud de los siete mil millones de habitantes del planeta. No sólo aportan investigación médica y nuevas tecnologías en instrumentos que apoyan la administración hospitalaria, la función médica y de enfermería o la auto aplicación segura en pacientes crónicos, sino que independientemente de la utilización de inteligencia artificial en los robots que apoyan la automatización segura de productos con altos estándares de calidad, da empleo a más de 17 mil mexicanos que tienen una capacitación muy especializada.

En su planta de Cuautitlán Izcalli —donde laboran alrededor de 2 500 personas— y que es la mayor instalación de producción de sistemas farmacéuticos del mundo, se elabora el 55 por ciento de los 3 mil millones de jeringas de vidrio prellenadas que se distribuyen en el orbe. De la planta en el Estado de México salen los productos que se utilizan en Europa —el 70 por ciento—, Medio Oriente, África, Asia-Pacífico, Estados Unidos y Latinoamérica.

La nueva tecnología que se aplica en la producción de las jeringas de vidrio prellenadas mejora la precisión, seguridad y comodidad en la administración de medicamentos, libre de contaminación, permite mayor rapidez en el personal para la preparación de las dosis y reduce la posibilidad de accidentes con las agujas. Este nuevo dispositivo se puede utilizar en la aplicación de vacunas contra la influenza, la neumonía, meningitis y VPH; medicamentos para enfermedades crónicas como la diabetes y esclerosis múltiple, así como los fármacos que se aplican en las áreas de terapia intensiva. También es fundamental en el cuidado de la salud en la mujer, como en los periodos de vacunación, anticoncepción, terapia de reemplazo hormonal y tratamientos para el cáncer.

BD tiene más de 60 años en México y 125 años de experiencia en la innovación médica en el mercado mundial y en el país cuenta con 12 plantas —la del Edomex es la más grande del mundo—, que producen soluciones con los más altos estándares de calidad. A pesar de la falta de una política pública de salud en nuestro país, empresas como BD dan respuesta al reto de salud de 130 millones de mexicanos.