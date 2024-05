Xóchitl, del multitudinario mitin al debate con la mayor base social en esta contienda

Roberto Vizcaíno

En ningún otro cierre de campaña por la Presidencia de México, nadie, nunca, ningún otro aspirante había movilizado a tantos mexicanos como los que ayer, Xóchitl Gálvez Ruiz, convocó a su alrededor y en su apoyo.

La acompañó una “marea rosa” de cientos de miles. Sin acarreos. Sin más que su llamado a preservar la libertad, defender la democracia y alcanzar la paz con seguridad.

Por todo ello en la oposición -y hablo de todo lo que eso significa y representa- existe la sensación y percepción de triunfo.

El tamaño y calidad de la movilización realizada ayer en el Zócalo de la Ciudad de México y sus alrededores, y al parejo en casi 100 ciudades más de la República y fuera de México, que precedió al tercer y último debate de los candidatos presidenciales, es un hecho sin precedentes en la vida de México.

Todo ello deja en claro que en esta sucesión presidencial la candidata Xóchitl Gálvez es quien tiene la base social y el proyecto más importante y más contundentes para encabezar el siguiente sexenio.

Movilización, mitin y debate que se complementaron en un cierre de campaña que sin duda será esencial para jalar los votos que ya se contarán desde la noche del domingo 2 de junio.

Votos ganados luego de un recorrido por el país, dice Xóchitl, en el que “he sentido el dolor y la desesperanza de la gente… he escuchado y abrazado a mexicanos que han sido maltratados en estos años oscuros y difíciles.

“A las mujeres que exigen igualdad sin encontrarla. A jóvenes que necesitan oportunidades, porque se merecen más.

“A las personas con discapacidad, que reclaman sus justos derechos.

“A los maestros, los médicos, las enfermeras y las cuidadoras, a quienes les debemos tanto y les hemos dado tan poco.

“A las madres buscadoras que claman en el desierto para encontrar a sus hijas e hijos desaparecidos.

“A los obreros, a los trabajadores, a los profesionistas.

“A los obreros, a los profesionistas y a los emprendedores que le dan mucho a México, pero todavía reciben poco.

“A los campesinos, a los agricultores, ganaderos y pescadores que trabajan en medio del abandono.

“A los migrantes, a los desplazados que, por falta de oportunidades, dejan todo y arriesgan la vida.

“A la comunidad LGBTIQ+ que demanda atención y poner fin a la discriminación. A las feministas que luchan todos los días contra el patriarcado.

“A nuestros periodistas, activistas, artistas y científicos, injustamente perseguidos y amenazados.

“A los pueblos indígenas y afromexicanos, que siguen esperando el reconocimiento pleno de sus derechos.

“A nuestros policías, a nuestros marinos y a nuestros soldados, que no les han dado el debido respeto a su honor y a su labor.

“Y los he escuchado a ustedes, compañeros panistas, a ustedes, compañeros priístas, a ustedes, compañeros perredistas. Y a ustedes, queridas y queridos ciudadanos de la Marea Rosa y Xóchilovers”, dijo en un relato público, de cara a la enorme concentración en el Zócalo de la CDMX, para dejar en claro que ni Claudia Sheinbaum ni el otro candidato y esquirol de MC han hecho.

Una serie de encuentros que sólo ella, Xóchitl Gálvez pudo realizar en esta campaña y que sin duda podrían significarle el triunfo el 2 de junio próximo.

Y una capacidad de convocatoria que ayer dejó en claro que la senadora y candidata presidencial de la oposición cuenta ya con una base social suficiente para legitimar su posible llegada a Palacio Nacional, para asumir el cargo que dejará libre el 1 de octubre el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Tlaxcala, estado libre de amenaza del crimen organizado

En plena campaña por su reelección como senadora, Ana Lilia Rivera, presidenta del Senado, considera que las condiciones en que transita su estado, Tlaxcala, hacia las elecciones del 2 de junio son las necesarias para garantizar la instalación de todas las casillas y de paz y seguridad para propiciar mucha participación.

“Tlaxcala no está dentro del mapa de riesgo”, subrayó.

Por lo demás, dijo, “es que creemos que ahora lo que tenemos es la gran responsabilidad de organizar muy bien que ese día la participación de las personas pueda darse con tranquilidad y entregar muy buenos resultados.

Para nosotros es muy importante validar, dijo, que lo que afirman las encuestas de que al corte del 7 de mayo, aumentamos casi 11 puntos.

En esta campaña los sondeos han señalado constantemente que la senadora cuenta con preferencias que suman hasta los 62 puntos.

En este contexto, dijo, sólo queda decirle a los electores “que los fenómenos antidemocráticos todavía están vigentes en algunos grupos políticos y partidos van a estar ahí.

“Que ellos son libres de tomar con determinación y valor un voto que no sea cuestionado por nadie, que no sea condicionado por nadie, que nuestro voto no puede ser condicionado ni por programas sociales.

“Que no puede ser condicionado por dinero, que no puede ser condicionado por regalos; que no puede ser condicionado por alguna oferta de trabajo o por una obra social. Eso es el fenómeno del viejo régimen.

“Hoy nosotros hemos garantizado en la Constitución que quien utilice los programas sociales sea considerado como delincuente y amerita prisión preventiva oficiosa.

“Entonces, decirle a los tlaxcaltecas que no se dejen chantajear. Los programas sociales no se condicionan, y quien lo haga comete un delito, y el que comete un delito debe de ser denunciado.

“Denuncien al que los amenace, denuncien al que los presione y voten libres. Ese es su gran derecho; eso es la democracia. Nadie puede condicionarlos y hay que salir a votar con toda determinación y el pueblo nunca se va a equivocar”, concluyó.

