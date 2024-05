Presume AMLO libertades, tras concentración de la “marea rosa”

“Ambiente político está retequebién”

El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que en México hay libertades para manifestarse sin represiones, como quedó demostrado con la “marea rosa”, pues fue, dijo, “una expresión de democracia auténtica”.

Con la manifestación y el debate entre aspirantes presidenciales, añadió, se mostró que la situación política interna va “requetebién” a dos semanas de las elecciones.

“En lo interno, muy bien, muy bien, hasta diría requetebién porque estamos a 15 días, menos, de la elección presidencial y ayer fue un día en efecto intenso de manifestaciones y de debate”, señaló este lunes en su conferencia mañanera.

“Y se demostró que se garantizan en México las libertades, que no hay represión, que hay democracia auténtica, el Zócalo estuvo lleno de manifestantes, se logró izar la Bandera nacional y en la noche el debate”, resumió.

Señaló que esa confluencia de eventos es posible porque la ciudadanía en el país está muy politizada y ha cambiado su mentalidad, algo que tarda siglos en lograrse.

“Y los ciudadanos pues ya saben porque una de las cosas que siempre subrayamos es que el pueblo de México está en su mejor momento, está bateando arriba de 300, es mucha pieza, está muy politizado, muy consciente.

“No es poca cosa el cambio de mentalidad, puede llevar siglos el cambiar la mentalidad de un pueblo, es complejo, no son guajolotas ni tamales de chipilín”, comparó.

López Obrador arremetió nuevamente contra los conservadores, pues con la concentración de la “marea rosa” expusieron que no pertenecen a la sociedad civil, sino son de la derecha.

Dijo que anteriormente, sus opositores lo veían como un enemigo a destruir y no como adversario, pero ya sabe quiénes son pese a su “hipocresía” de presentarse como moderados o independientes.

“Es que se dan baños de pureza y eso de que no, yo soy del centro, yo soy de derecha, yo soy… o el movimiento es de la extrema derecha, no, no, no existe la extrema derecha, es la derecha, los conservadores, nada más que unos son más cínicos y otros más hipócritas, son lo mismo, no hay esos matices”, señaló.

Ordena agilizar soluciones a demandas del magisterio disidente

Para resolver y atender las demandas del magisterio disidente, el presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó a sus colaboradores de más alto nivel no perder tiempo, eliminar la burocracia y agilizar las respuestas. “Vamos rápido con lo que sea justo”.

Durante su conferencia matutina, el mandatario hizo alusión al plantón que mantiene en el Zócalo de la Ciudad de México desde la semana pasada la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en exigencia al cumplimiento de sus demandas, como reinstalación de profesores despedidos en el contexto de la llamada reforma educativa el sexenio pasado, mejores condiciones para el magisterio y derechos, entre otras.

Ante la pregunta de que si esta orsden es en aras que se quite el plantón para el 29 (de mayo, día del cierre de campaña de la candidata a la Presidencia de su movimiento, Claudia Sheinbaum en el Zócalo), el mandatario respondió que los maestros disidentes lo van a decidir.

Indicó que ha dado instrucciones a todas las secretarias (Educación Pública, Gobernación, Seguridad Pública, por citar algunas), al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (Issste), y otras dependencias para atender a los maestros.

“Les estoy pidiendo a los servidores públicos nuestros que busquen estar presentes los secretarios, subsecretarios, los que tienen capacidad para resolver, que no se pierda tiempo, que no haya tanta burocracia, que se agilicen las cosas. Que lo que sea justo, vamos, rápido, todo lo que sea justo”, remarcó.

Añadió que las exigencias de la CNTE tienen que ver, por ejemplo, con la reparación del daño de afectados cuando la represión por el movimiento contra la llamada reforma educativa.