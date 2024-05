Mareados por “la marea” y el debate

De pe a pa

Alberto Vieyra G.

Los vulgares raterillos de la 4T se quedaron turulatos por la apantalladora “marea rosa” y el tercer debate que exhibió a Morena como el movimiento político que no llegó para quedarse porque el “narco”, su líder Mario Delgado, es investigado por Estados Unidos por huachicol fiscal y el inquilino de Palacio Nacional conforman la nueva mafia del poder político.

Durante el día AMLO no tuvo descanso porque la “marea rosa” lo mareó, igual que a su “corcholata” con monumentales concentraciones en más de 100 plazas de la República e incluso en el extranjero, lo cual en rigor les vino a echar a perder su teatrito de las encuestas que ponen a la señora científica hasta mil puntos arriba de la dama de la bicicleta, quien por la noche desdibujo a Morena.

Aquí lo habíamos adelantado que el portazo de Palacio Nacional que AMLO dio el año pasado a Xóchitl Gálvez, la había convertido en la mujer que sacaría a patadas a Morena de Palacio Nacional y este domingo quedó confirmado con la “marea rosa” y el debate que el arroz ya se le chamuscó a doña Claudia, quien nuevamente y a pesar de la torera prohibición del INE para que Xóchitl Gálvez no le llamara “narco-candidata” a Claudia Sheinbaum, la hidalguense usaría el libro de Anabel Hernández Los cómplices del Presidente, para aplicarle a la señora Sheinbaum la “quebradora”. AMLO lo haría hasta en 3 campañas electorales, dinero sucio pululo en sus campañas.

Esa denuncia y la investigación que en Estados Unidos se lleva a cabo contra el ojos de sapo, Mario Delgado, jerarca nacional de Morena dejaron muy mal parados a los cuatroteístas y de pilón, Xóchitl Gálvez le recordó a Claudia que hasta el terrenito donde construyó su jacalito se lo robó. Enmudeció la “corcholata” de AMLO que no dejó lugar a dudas, de que es una vil marioneta del inquilino de Palacio Nacional, al que no fue capaz de defender cuando se abordaron desastrosos temas de su gobierno como la criminalidad y seguridad pues ya suman casi 200 mil muertos en el sexenio de AMLO, más 50 mil desaparecidos, más los muertos del coronavirus por la negligencia del gobierno que no debieron morir, por el desastre de salud pública, mientras Claudia se limitaba a decir que los asesinatos dolosos, las extorsiones y los secuestros ya bajaron, pero la realidad nos muestra que ya bajaron, pero a las fosas comunes. Esa recanija realidad se les azota en la cara a quienes integran el mal gobierno de Morena.

Xóchitl pondría a temblar también al Ejército, prometiendo que volverán a sus cuarteles y la Guardia Nacional dejará de estar al servicio de Estados Unidos para contener la migración. Dentro de sus propuestas está reponer el seguro popular, las escuelas de tiempo completo y todo lo que destruyó AMLO, volverá a regir en México.

Falta el post debate y las encuestas serías, no las que han hecho su agosto con millonarias tajadas pagadas por Morena o donantes encubiertos, nos darán la exacta dimensión de que Morena se va del poder y de que AMLO no protagonizará más otro Maximato, gobernando desde su vulgar rancho de Palenque.

