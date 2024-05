Intelectuales atacados por AMLO dan apoyo a Xóchitl Gálvez

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

La oposición ha logrado mantenerse unida a diferencia de Morena y rémoras

Un muy importante apoyo sumó la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, y ello no tiene desperdicio porque le otorga un muy importante ingrediente a la campaña de la oposición, lo que tendrá que verse en las urnas el ya próximo 2 de junio. Igualmente, dicho apoyo ha detonado malos humores en Palacio Nacional, donde lo único que tienen como asidero es que ellos son los únicos que pueden dar y/o quitar los programas sociales. Nada más falso.

Más allá de lo anterior, en bloque, intelectuales, escritores, historiadores, periodistas, artistas y antropólogos, hicieron pública su preferencia en esta elección presidencial y por ende, llamaron a votar por Xóchitl Gálvez.

Entre quienes firmaron el manifiesto se encuentran: el antropólogo Roger Bartra, los historiadores Enrique Krauze y Héctor Aguilar Camín, el ex canciller Jorge G. Castañeda, el caricaturista Paco Calderón, Agustín Basave, el ex dirigente estudiantil Joel Ortega, el poeta y ensayista Gabriel Zaid, Ángeles Mastretta y Enrique Serna.

No es ocioso recordar que varios de estos destacados intelectuales han sido duramente atacados ni más ni menos que por el presidente Andrés Manuel López Obrador, a quienes ha calificado de “descafeinados” y de estar al servicio de la derecha, todo, porque este grupo de destacados se han atrevido a rechazar esta errada y llamada Cuarta Transformación con todas sus deformaciones.

Aquí bien puede concluirse que por más intentos que ha hecho el de Tepetitán para dividir a quienes no están de acuerdo con él, no lo ha logrado y esto le causa desesperación, sobre todo porque estamos en la cuenta regresiva a los comicios del próximo 2 de junio.

La oposición ha logrado mantenerse unida, a diferencia de Morena y sus rémoras, que viven conflictos intestinos muy graves.

Por las redes sociales, el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, reconoció a esos 250 intelectuales que se sumaron a la abanderada presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México. “Son tiempos de definiciones, el país nos necesita unidos para defenderlo”, estableció.

Y no, no se exagera como lo piensan muchos en el oficialismo. En estas campañas, se ha luchado por no caer en el autoritarismo y que éste continúe si López Obrador se convierte en el “susurro” detrás del trono, es decir, manejando a su antojo a la candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum a quien traicionó el subconsciente con aquello de que el tabasqueño llegó a la Presidencia de la República por pura ambición personal. Cuánta razón tiene.

Municiones

*** El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que habilitó la plataforma digital Ubica tu Casilla 2024, disponible en la página https://ubicatucasilla.ine.mx/, en la que las ciudadanas y los ciudadanos pueden encontrar la dirección exacta donde les corresponderá votar en la jornada electoral del ya muy próximo 2 de junio. En dicha plataforma, la ciudadanía puede realizar la búsqueda de su casilla, tanto en territorio nacional como en el extranjero

*** Las candidatas y el candidato presidencial están concentrados en sus cierres de campaña en la Ciudad de México y eso no está mal, sin embargo, hay que destacar por qué Claudia Sheinbaum está tan apurada. Resulta que ya sabe que su ex amiga, Clara Brugada, la candidata de Morena y rémoras a la CDMX, tiene todas las de perder, no sólo la jefatura de Gobierno, sino también, algunas alcaldías. Se confirma cada día más que el oficialismo podría retener las alcaldías de Tláhuac y Milpa Alta. El caso es que la señora Sheinbaum de Tarriba, desde la alcaldía Magdalena Contreras, dijo en su discurso que si no continúa en la capital de la República esta errada y llamada Cuarta Transformación, regresará la corrupción y las privatizaciones. Nada más errado; lo dicho, se nota la desesperación que tiene la abanderada presidencial de Morena porque como se consignó en este espacio en anterior entrega, su jefe máximo ya la amenazó que si pierde la CDMX, tendrá que ver qué hace para darle acomodo en su gabinete, -en caso de que Sheinbaum gane-, a muchísimos candidatos y demás militantes de Morena. Y por más esfuerzos que hace en tratar de apuntalar a Brugada Molina con la presencia de los candidatos al Senado de la República, Omar García Harfuch y Ernestina Godoy, nada más nada. Bueno, hasta la propia Brugada sabe ya que va a perder.

*** Yucatán es un estado que vive, al igual que otros, la efervescencia electoral y muchas cosas se comentan por aquellos lares, entre otras que Renán Barrera, candidato del PRI-PAN a la gubernatura de ese estado, tenía puesta sus esperanzas en la ventaja de la candidata del PRI-PAN a la alcaldía de Mérida, Cecilia Patrón, -hermana del ex gobernador Patricio Patrón Laviada-, para ganarle al morenista Joaquín “Huacho” Díaz Mena, pero los últimos resultados de sus encuestas marcan una diferencia de menos de un dígito. Así que se dice que Rommel Pacheco, abanderado de Morena a la alcaldía de la capital yucateca, podría llevarse un triunfo que a pocos parecía probable. ¿Será? No obstante, por otro lado se comenta que el clavadista olímpico podría acariciar una mejor posición en el caso de que Sheinbaum gane en los comicios: la dirección de la Conade, sí, esa que tiene tan vapuleada la cuestionada Ana Gabriela Guevara, una de las funcionarias más corruptas de esta errada y llamada Cuarta Transformación y eso, ya es mucho decir. ¡Qué tal!

*** Y las reacciones ante la movilización de la “marea rosa” del domingo pasado no se hicieron esperar entre distinguidos políticos del oficialismo. Uno fue el coordinador de la fracción parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, quien calificó a dicha manifestación como una “expresión claramente definida del panismo más conservador que aún hay en México”. El otro caso es el del diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña, quien por las ex benditas redes sociales retó al dirigente de Acción Nacional, Marko Cortés, a renunciar a su candidatura al Senado de la República en el caso de que Claudia Sheinbaum gane el ya próximo 2 de junio, y con eso de que la candidata consentida de Palacio Nacional se la pasa diciendo que dichos comicios sólo son un trámite porque la victoria la tiene asegurada… Burdo juego tanto el de Mier como el de Fernández Noroña. Como saben que desde Palacio se está armando una elección de Estado.

