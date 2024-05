Intelectuales y la ancheta muy angosta

Desde el portal

Ángel Soriano

Definidos como “vasallos, corruptos y empleados de la oligarquía”, los intelectuales mexicanos no tienen más remedio que colgarse del aparente triunfo de la candidata opositora Xóchitl Gálvez Ruiz, en un afán de recuperar -de lo perdido-, lo que aparezca luego de ser desplazados del poder y de sus privilegios en la revolución de las conciencias.

Tomar la bandera de Gálvez -luego del espaldarazo de la “marea rosa”- constituye un acto de salvación para quienes durante décadas han vivido holgadamente de los recursos públicos, toda vez que la ancheta es muy angosta y tienen que definirse: o la continuación de la transformación o la continuidad en el poder de un sistema político que fue sustituido en 2018.

Y tienen razón y justificación, no obstante que su candidata es criticada por su nivel académico no a la altura de sus apoyadores, pues no hay mas remedio que entrarle al ruedo para llevarla a la victoria y a partir de septiembre recibir los beneficios que siempre han tenido. No hay de otra, el movimiento ciudadano que impulso la “marea rosa”, ya también tomó partido.

Son momentos de definiciones y va saliendo el cobre, señala el presidente Andrés Manuel López Obrador al estar consciente en que, así como tiene partidarios, tiene adversarios, que suman en el país millones y quienes deberán probar en las urnas que desean la continuidad o, como lo señalan los intelectuales, o volver al antiguo régimen de privilegios para unos.

TURBULENCIAS

Alcahuetes de la oligarquía

El presidente López Obrador, en la mañanera de este martes 21, se refirió al evento en el antiguo Palacio de Minería donde 250 integrantes de la comunidad intelectual dieron su apoyo a la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, e indicó que actúan como alcahuetes de la oligarquía corrupta, esos legitiman, con toda una retacería de pseudoteorías por qué tiene que mantenerse el régimen. Se atreven a hablar de libertades, acuden a invocar la democracia y todos ellos o la mayoría al servicio del régimen, vendidos o alquilados, vividores al servicio del régimen de opresión, aparentemente académicos, estudiosos, pero nunca defienden al pueblo… Se complica la situación en Oaxaca, al plantón magisterial en el Centro Histórico, se añadió el bloqueo a plazas comerciales y accesos a la ciudad, así como accidentes viales -ajenos al movimiento-, y protestas de nativos por los incendios forestales que no han sido liquidados en la entidad, lo que complica la movilidad; para este miércoles se espera la respuesta de la Comisión Política de la Sección 22 de la CNTE al paquete de propuestas que hacen los gobiernos estatal y federal a sus demandas, en un intento de resolver todo antes de las elecciones del 2 de junio y de la celebración de la Guelaguetza en el Cerro del Fortín… Se alista la puesta en marcha del programa “La clínica es nuestra” que funcionara con un sistema parecido al de “La escuela es nuestra” donde los padres de familia reciben directamente los recursos para el mantenimiento de las instituciones educativas. Se afirma que para septiembre contaran con infraestructura, medicamentos y médicos especialistas que darán atención gratuita a quienes lo requieran… Funcionarios y ex funcionarios de Oaxaca, candidatos a diversos cargos de elección popular, se aprestan a dar la batalla electoral para volver a manejar los recursos públicos. Hay quienes, como Freddy Gopar, ha ido de partido en partido a ocupar alcaldías en tres municipios diferentes de la entidad. Ya lo fue en dos de la costa y ahora va por Santa Cruz Xoxocotlán, en el Valle de Oaxaca.

