AMLO, ahora contra los intelectuales

Espacio Electoral

Eleazar Flores

¿ABRIRÁ MÁS FRENTES?-. Por excepción sería más fácil encontrar a pocas personas o sectores aun no atacados por el presidente Andrés Manuel López Obrador; pero ayer tocó a los INTELECTUALES recibir los “ELOGIOS” tabasqueños por su apoyo abierto a la candidata Xóchitl Gálvez Ruíz.

MARINOS Y MILITARES no han sido atacados por su comandante, me advierte rápido Don Teofilito y créame que es difícil contradecirlo, ¡qué bueno que me orienta a tiempo!

Agregaría este escribiente las múltiples tareas encomendadas, directamente por instrucciones presidenciales, a los integrantes del PUEBLO UNIFORMADO, entre las que destacan: cuidar de las aduanas, bachear carreteras, construir hoteles, tender vías para los recorridos del “Tren falla”, perdón Maya, obras de la refinería Dos Bocas, cuyos costos de todas ellas se conocerán hasta después de cinco años, POR SEGURIDAD NACIONAL, se argumenta

¿ELOGIOS?-. Con calificativos como CORRUPTOS, VENDIDOS, VIVIDORES, ALQUILADOS, VASALLOS o frases como alcahuetes de la oligarquía y otras más, el padre de la Cuarta Transformación fustigó un DESPLEGADO firmado por 266 intelectuales, en el que, después de algunas consideraciones, expresan su apoyo a la CANDIDATURA DE XÓCHITL GALVEZ a la Presidencia de la República, para evitar la prolongación del autoritarismo y muchas “lindezas” más, por un sexenio más.

La sustentación del desplegado es lo que irritó al comandante guinda, de ahí que desde su púlpito mañanero haya dedicado buena parte de su homilía a atacar a mujeres y hombres de reconocida preparación académica, egresadas-os de los más prestigiados centros de estudios, nacionales e internacionales, con niveles de doctorados los más, y otros, autores de innumerables libros.

Citar a sólo uno de los firmantes sería faltar el respeto a los 265 intelectuales restantes, pero sí procede nombrar a quien leyó dicho desplegado. Se trata del antropólogo y sociólogo de profesión, pero escritor y periodista entre muchas otras destacadas actividades, con decirle que hasta colaboró, entre otros, en “La Jornada”, rotativo consentido de la Cuarta Transformación.

Se trata del maestro ROGER BARTRA MURIÁ, conocedor profundo, tanto del agro mexicano como del izquierdismo nacional, tanto que fue de los fundadores, y después militante, del Partido Comunista Mexicano, alejándose posteriormente para dedicarse de tiempo completo a su profesión primigenia y vocación sempiterna, escribir y análisis político.

Pues gente preparada como Batra y 265 mexicanas-os más, fueron quienes recibieron los peores insultos del licenciado Andrés Manuel López Obrador que se llevó trece años para terminar su carrera en la UNAM… ah y 18 inviernos buscando y llegar, finalmente, a la Presidencia de la República y para desquitar la espera, habitar en el Palacio Nacional, algo que ningún Presidente lo había hecho, fuera del oaxaqueño Benito Juárez García. La historia, esa que con mentalidad casi enfermiza intenta cambiar EL SUPREMO, como lo califica otro intelectual, Guillermo Sheridan.

