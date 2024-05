Legisladores oficialistas intentaron levantar un paredón en la Permanente

Clase Política

Miguel Ángel Rivera

Como nunca, el Poder Legislativo se convirtió en un instrumento para aplastar (humillar, aniquilar, arrasar) a la oposición, tal como lo promueve su líder y guía, el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Así como el inquilino de Palacio Nacional tiene cada miércoles su sección especial “Quién es quién en las mentiras de la semana”, diputados y senadores oficialistas erigieron un paredón dirigido a desmentir supuestas mentiras durante las campañas electorales, pero le pusieron dedicatoria especial, pues decretaron que la denominada “agenda política” de la sesión llevara como título “Las mentiras de la candidata del PRIAN a la Presidencia de la República”.

Es decir, se abrió un juicio sumario en contra de la candidata del bloque opositor Fuerza y Corazón por México (PAN-PRI-PRD), Xóchitl Gálvez Ruiz. Por supuesto, dejaron a salvo a la abanderada del oficialismo (Morena-PT-PVEM) Claudia Sheinbaum Pardo.

La decisión de enjuiciar a Gálvez la tomó por mayoría la Mesa Directiva de la Permanente, el órgano de gobierno de esa instancia del Poder Legislativo, donde obviamente tienen mayoría los representantes de las bancadas de la coalición oficialista.

Los representantes de PAN, PRI y PRD en esa instancia, naturalmente, se opusieron a convertir la tribuna legislativa en un centro de propaganda electoral y, todavía menos, erigir el salón de sesiones en patíbulo. Ante la mayoría de Morena y rémoras, finalmente “se aprobó” dedicar la mencionada agenda política a temas electorales.

Entonces, la oposición pidió que, al menos, se cambiara el título para que resultara un poco imparcial, al dejarlo algo así como “las mentiras en las campañas”, pero esto tampoco fue aceptado por la aplanadora oficial.

En consecuencia, en la sesión plenaria —iniciada con retraso precisamente por el debate al que hacemos referencia — la presidenta de la Permanente y del Senado, la ex priista Ana Lilia Rivera Rivera anunció que se abría la discusión, con el título dedicado a recriminar a la candidata de oposición.

Todavía en el salón de plenos, la oposición intentó que, al menos, se cambiara el título de esa sección.

Por ejemplo, la diputada del PAN Lilia Olvera Coronel aprovechó para manifestar “nuestra inconformidad por el título de la agenda política, no es digno de la Comisión Permanente en estos momentos presentar una agenda política, un título de agenda política de este tema. Creo que el país merece un trabajo legislativo de mejor nivel, merece una discusión de nivel entre los legisladores; y no el que tengamos que intervenir en un tema, cuando se van a verter injurias contra alguna persona o contra alguna corporación”.

Los oficialistas impusieron su criterio y llevaron adelante su arremetida contra la oposición y en especial contra la aspirante presidencial Xóchitl Gálvez.

¿Quién dice más mentiras?

Pero Morena y satélites no contaban que, también la oposición, tenía un bien surtido arsenal respecto de las mentiras y falsas promesas que salen de Palacio Nacional y de todas las instancias bajo control de la llamada Cuarta Transformación.

A la oposición se sumó la representación de Movimiento Ciudadano (MC), en otra aparente contradicción en ese partido que tiene su propio candidato presidencial, Jorge Álvarez Máynez, y que es considerado un esquirol al servicio del gobierno de la llamada Cuarta Transformación y que se dedica dinamitar la campaña de la candidata opositora.

A nombre de MC, el diputado Carlos Alberto León García expuso: “quiero manifestar y dejar claro que Movimiento Ciudadano no entra en este bajo, sucio, corriente papel que está haciendo la mayoría.

“En ese caso debería de ser las mentiras que se dijeron en el debate, porque su candidata dijo con mucho cinismo muchas mentiras, pero para eso hay un espacio y para eso ya se discutió, y la gente es suficientemente inteligente para tener su criterio.

“Habiendo tantos temas importantes que resolver y discutir aquí para la gente, el ver quién miente más, qué vergüenza, es vergonzoso que tengan que hacer lo que les dicta una campaña”.

Le siguió la senadora panista Kenia López Rabadán, quien desde su contramañanera desmiente al inquilino de Palacio Nacional”.

La legisladora panista protestó porque “la agenda política tenga ese sesgo brutal, yo diría, incluso, misógino y poco plural, demuestra que están en Palacio Nacional bien preocupados porque van a perder”.

No obstante, dijo que darían el debate “sobre las mentiras de Claudia Sheinbaum, vamos a dar el debate y lo haremos con altura de miras, lo que no puedo aceptar es que en un agandalle ofensivo, violento, misógino, ustedes pongan en la agenda política de todo el país algo que, sin lugar a dudas, primero, no es cierto, y hay muchos otros temas más, como, por ejemplo, este domingo, con 104 asesinatos, presidenta, con eso concluyo, hemos tenido uno de los días más sangrientos del siglo. De eso deberíamos de estar hablando en este Congreso mexicano”, recalcó.

Si López Rabadán presentó un esbozo acerca de las mentiras e inexactitudes del gobierno de la llamada Cuarta Transformación y de su abanderada, el diputado panista Juan Carlos Maturino Manzanera expuso una relación más detallada de las no verdades del actual régimen:

“Es muy lamentable lo que hoy vivimos en la Mesa Directiva.

“La Comisión Permanente es un órgano del Estado mexicano, que desafortunadamente hoy desde la Mesa Directiva no le hemos puesto ni la sobriedad, ni la capacidad, ni el interés hacia para las y los mexicanos.

“Hoy, el Partido Acción Nacional, el Revolucionario Institucional y el Partido Movimiento Ciudadano, votamos en contra de ponerle un título, de ponerle un adjetivo a esta agenda política.

“Hoy la Comisión Permanente, tendría que ser la encargada de la unidad de las y los mexicanos.

“Hoy la Comisión Permanente tendría que ser quien no abone a la división y, sobre todo, a una violencia política en este proceso electoral, se habla de que hay una candidata de las mentiras.

“Miren, esto es bien simple y bien sencillo.

Se mantendrían las estancias infantiles. “Eso dijo quien hoy gobierna. Se cancelaron las estancias infantiles”.

Se promoverá la investigación científica y tecnológica. “Morena tronó el Conacyt”.

Garantizar a los mexicanos atención médica y medicamentos gratuitos. “Es la burla más grande”.

“Yo no sé si son tan cabezas huecas para no entender que haber eliminado el Seguro Popular, haber creado el Insabi, pero, sobre todo, eliminar el Insabi para crear un IMSS-Bienestar donde desde el gobierno federal se obliga a las y a los gobernadores a que firmen, si no, no se les va a inyectar el recurso necesario para que pueda mantenerse el sistema de salud como se prometió que sería como en Dinamarca.

“Es un tema lamentable, desafortunadamente, que tengan a Hugo López-Gatell, quien fue el causante de más de ocho mil muertes por el tema de Covid.

“Hoy las niñas y los niños con cáncer no tienen medicamentos porque este gobierno, o una de dos, o es muy tonto para gobernar o realmente tiene incapacidad para ejercer el poder y las políticas públicas.

Vamos a bajar los precios de los combustibles. “Desafortunadamente aumentó desmedidamente los combustibles”.

Se va a acabar la corrupción. “Hijo, ayer se le quisieron entregar las 35 demandas en contra de la candidata a gobernadora de Veracruz. ¿Qué pasó? No se quiso recibir eso por parte de quien hoy gobierna México”.

“La corrupción no nada más está peor que antes, hoy la superaron”.

No habrá amiguismo, también se dijo. “Tráfico de influencias en las obras del Tren Maya”.

No habrá nepotismo. “Hoy los hijos de quien gobierna tienen negocios por todos lados. Investigaciones revelan que sirve con cuchara grande la prima del presidente en Pemex con 90 millones de contratos”, agregó el legislador en su recuento de promesas fallidas.

A pesar de esas imágenes negativas, sigue el optimismo en las filas de Morena.

Por ejemplo, en Yucatán, la renuncia de Pablo Gamboa Miner al PRI en Yucatán representa un cambio importante en el tablero político local. Esta acción podría debilitar aún más la alianza entre el PRI y el PAN, ya que la salida de Gamboa Miner podría llevar consigo seguidores y simpatizantes, lo que afectaría la fuerza de esta coalición y consolidaría la ventaja del candidato de Morena a la gubernatura de Morena Joaquín Daz Mena.

riparcangel@hotmail.com