Verdes y petistas irritados con Morena

De frente y de perfil

Ramón Zurita Sahagún

Uno de los grandes puntos de conflicto entre Morena y sus partidos aliados hizo explosión desde hace un par de semanas, cuando la propia Claudia Sheinbaum invitó a la ciudadanía a votar seis de seis por el Movimiento de Regeneración Nacional, dejando de lado a sus aliados del Verde y PT.

Y es que el “plan C” previsto por Morena y sus aliados está haciendo agua, toda vez que en los estados en los que el Partido Verde y el del Trabajo presentaron sus propios candidatos al Senado no cuaja.

El tan necesario efecto para conseguir nuevamente la mayoría calificada en ambas cámaras se estrella en el imaginario electoral que no desea que un mismo partido controle dos poderes al mismo tiempo.

El compromiso de Claudia con AMLO es contar con “carro completo” y pasar las reformas propuestas por el todavía Presidente de la República, con la que además de Ejecutivo y Legislativo pretende controlar el Judicial.

La idea original consistía en que Verde y PT buscarían candidatos idóneos para incrustar la tercia de senadores (dos de mayoría y quien encabezará la fórmula de la primera minoría) en la mayor parte de los estados posibles, pero la fórmula no funciona y los verdes se ubican en tercero y hasta cuarto lugar y los del PT; simplemente están a la cola en cuanto a preferencias electorales se aprecian.

De ahí que el llamado desesperado de Claudia Sheinbaum para que voten todo por Morena y se olviden de sus aliados, sin importar que dejan desprotegidos a sus aliados del Verde y del Trabajo.

Y el problema no lo es tanto con el partido de Alberto Anaya y si con el de los “niños verdes”, Jorge Emilio González Martínez y Manuel Velasco Coello, pues le restaría votos que los alejaría más del pretendido cuarto lugar al que aspiran.

Los candidatos del Verde no han prendido en los estados, ni siquiera el hecho de que participa como candidata Ruth González Silva (esposa del gobernador Ricardo Gallardo), quien encabeza la fórmula en San Luis Potosí.

En otro estados optaron por ofrecerles la zanahoria a militantes del PRI y PAN, pero tampoco se ven resultados, sin importar que participen enarbolando los colores del verde el ex gobernador priista de Tamaulipas, Eugenio Hernández, en mancuerna con la ex alcaldesa de Reynosa y exsubsecretaria federal de Salud, la ex panista Maki Ortiz y en Sinaloa van con el exalcalde de Culiacán, el también ahora ex priista, Jesús Valdés, y Nubia Ramos o en Sonora, donde la candidata Lizbeth Gutiérrez tiró la toalla y convocó a los electores a votar en favor del priista Manlio Fabio Beltrones.

En Tabasco, Miguel Vélez Mier y Concha y Bárbara Paola Aranguren se sitúan por detrás de las preferencias de los candidatos de Morena, frente opositor (PRI, PAN y PRD) y MC.

Del lado del PT, sin grandes figuras, tiene solamente dos fórmulas competitivas en Sonora con Célida López, ex presidenta municipal de Hermosillo, y en Coahuila con Ricardo Mejía Berdeja, excandidato al gobierno estatal.

La estrategia fallida le pasará factura a Morena en el momento que se integren los grupos legislativos, pues serán necesarios sus aliados del Verde y PT, para intentar conformar frentes poderosos en Senado y Cámara de Diputados.

Será ahí cuando los verdes y petistas cantarán aquella canción de Agustín Lara, “vende caro tu amor, aventurera”, como lo han hecho siempre.

No todo es fosfo-fosfo en MC, como pretenden vender con la candidatura presidencial de Jorge Álvarez, son varios candidatos de ese partido que prefirieron hacerse de lado, para sumarse a otras fórmulas. Las alcaldías de Álvaro Obregón e Iztacalco en CDMX son ejemplo de lo anterior, así como en Tlalpan, la deserción pesa.

