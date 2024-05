Elección: no es mero trámite

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Blof del oficialismo; ¿están perdidos?

Le tiemblan las piernitas a Morena

Voto oculto puede derrumbar 4T

Perdería seis de nueve gubernaturas

Mario Delgado, en la mira de EU

Francia ofrece apoyo a ecología

La familia es base de la sociedad y el lugar donde las personas

aprenden por vez primera los valores que les guían durante toda su vida

Juan Pablo II (1920-2005) Papa de la Iglesia católica

Hay mensajes políticos que se leen entre líneas. Los partidos no se dan cuenta que sus expresiones denotan el verdadero fondo de sus angustias.

Mandaron, desde el alto mando de Morena, a Claudia Sheinbaum, para que en el debate expresara, con triunfalismo, de qué van a ganar las elecciones y que los comicios son, nada más, que un mero trámite.

Esto lo quieren repetir hasta el cansancio los candidatos de morena. Ahí vemos a Clara Brugada, de la Ciudad de México, Rocío Nahle de Veracruz, Margarita González de Morelos, quienes ven marchitas sus aspiraciones de poder y dinero. Ganar los próximos comicios.

Esa expresión, lleva como objetivo subliminal, el desanimar a los simpatizantes de la alianza Fuerza y Corazón por México, que abandera a la presidencia a Xóchitl Gálvez Ruiz. Hacer pensar que si ya ganó el oficialismo de Morena, no vale la pena acudir a las urnas.

Ese cuento es muy viejo. Lo usó el PRI por sexenios. Al no votar, dan espacio para que el oficialismo haga sus trapacerías para robar el voto. Pueden robar a su antojo, urnas, comprar sufragios, marcar las boletas con su logo y, como ha ocurrido, llevar a las casillas electorales las urnas embarazadas; rellenas con votos de Morena.

No debemos dejar en manos de una mayoría simple, la selección del presidente, diputados federales y estatales, senadores, y más de 2000 alcaldes y autoridades municipales.

Que les cueste trabajo. Que sepan que ya no están tratando con ciudadanos menores de edad y que, si siguen robando y corrompiendo en el gobierno, nosotros construiremos más cárceles. No importa que no salgan ampollas en las manos de poner ladrillos y concreto para castigar a aquellos que cancelan la posibilidad de los mexicanos de un futuro próspero, con oportunidades y, sobre todo, con salud, educación y felicidad.

Que gane la democracia. Para ello, necesitamos ir a votar todos. Así construiremos una verdadera democracia y no la “imperfecta” que alguna vez describió Mario Vargas Llosa.

A votar; se necesita tu voto para frenar a los rateros en la política. Ya nos la sabemos. Los delincuentes electorales actúan con impunidad, porque llegan al poder y se perdonan sus delitos.

Para evitarlo importante es acudir, todos, a votar el próximo 2 de junio.

PODEROSOS CABALLEROS

MARIO DELGADO: La verdad no se sabe bien, a bien, cuál es el fondo de la denuncia que se presentó en Estados Unidos en contra de Mario Delgado, líder nacional de Morena, por presuntos nexos con el huachicol de combustible a través de las aduanas. Todo indica que el dinero de los grupos que trafican con petróleo crudo, gasolina, combustibles, y hasta con agua, financian con toneladas de dinero a Morena. Preocupa en el cuarto de guerra del oficialismo, lo que ocurra en estos días en Estados Unidos. Todo indica que viejas deudas políticas podrían ser cobradas en cualquier momento, para desestabilizar el voto por guinda del próximo 2 de junio.

RESPONSABILIDAD SOCIAL Y GOBERNANZA

MÉXICO-FRANCIA: La Cámara de Comercio e Industria Franco Mexicana, liderada por Xavier de Bellefon y dirigida por Hajer Najjar, presentó una propuesta de políticas públicas enfocadas en energía y recursos hídricos, basándose en la experiencia de empresas francesas en México. Su objetivo es fortalecer y fomentar la transición energética en colaboración con los sectores público, privado y social del país. En esta propuesta participaron empresas galas reconocidas a nivel mundial como Engie, Veolia, EDF Renewables y Michelin, que coinciden en la importancia de una energía y agua sostenibles, seguras y accesibles. La propuesta aborda temas como la transición energética, la eficiencia energética, las energías renovables y el uso sostenible del agua, basándose en la experiencia de estas empresas en México. Pretenden presentarla a las candidatas presidenciales Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez Ruiz, así como a Jorge Máynez, anticipando una posible inversión significativa en México de más de 10 mil millones de dólares si se adoptan estas políticas ya utilizadas en Francia, que ubican al país europeo como el número 1 del G20 en liderar la transición energética.

vsb@poderydinero.mx

@vsanchezbanos