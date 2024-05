Se debe garantizar certeza, autonomía, imparcialidad el 2 de junio: Marcela Guerra

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

* José Ramón López Beltrán hace campaña por los candidatos y candidatas de Morena

La semana que inicia es especialmente importante porque constituye la cuenta regresiva más cercana a los comicios del 2 de junio y si por algo se ha caracterizado, es que en el bloque que conforman PRI-PAN-PRD, la confianza en que la abanderada presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, podría alcanzar el triunfo y varios son los factores que permiten llegar a esa conclusión.

En primer lugar, en Palacio Nacional no ha dejado de sentirse la desesperación, con el consecuente enojo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Los candidatos y candidatas del oficialismo no dejan de utilizar las “ex benditas redes sociales” para difundir encuestas que les otorgan muchos puntos de ventaja, pero ya se sabe que este tipo de ejercicios son de quienes los pagan.

El propio Presidente, a lo largo de las campañas, ha subestimado la situación de violencia en la que se han desarrollado éstas, haciendo caso omiso de los múltiples llamados y “focos rojos” que desde hace tiempo están encendidos.

Por eso, es por demás oportuno que hace la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra, que se suma a otros no menos importantes.

La legisladora priista señaló que se debe garantizar que este ya muy próximo 2 de junio, todos salgan a votar en paz, sin obstáculos en las casillas ni en las calles y en este sentido, habría que preguntar si esta errada y llamada Cuarta Transformación podrá garantizar eso.

Y como lo subrayó la diputada Guerra, las autoridades electorales deben garantizar certeza, autonomía, imparcialidad e independencia no sólo el día de la jornada electoral.

Pero la ciudadanía también tiene que hacer su parte. Guerra Castillo señaló que es obligación de todos cumplir nuestra cita con las urnas, para asegurarnos que los procesos democráticos sigan siendo los que definan el rumbo de México. “Ejerciendo el derecho al voto, podremos lograr los cambios institucionales que nos permitan tener la sociedad que deseamos para nosotros y las futuras generaciones”.

“Esta es la elección más grande de la historia de México: más de 100 millones de electores, de los cuales 15 millones votarán por primera vez por Presidente de la República, más de 20 mil cargos serán renovados o ratificados, más de 170 mil casillas se instalarán en todo el país y más de un millón y medio de ciudadanos y ciudadanas serán funcionarios de casilla”.

El fortalecimiento de la democracia nos beneficia a todos por igual, por eso “esperamos que este 2 de junio las autoridades electorales den certeza, bajo los principios que los rigen: de autonomía, imparcialidad e independencia; que garanticen la organización de la elección y la instalación, apertura puntual, funcionamiento y cierre de las casillas”, dijo Guerra Castillo.

Sin duda, el aspecto de seguridad será muy importante y definitivo en esta elección; queremos que todos salgamos a votar en paz, que no haya ningún obstáculo ni en las casillas ni en las calles para que todos puedan ejercer su derecho al voto.

“Como ciudadanos debemos desempeñar, en todo momento, un papel crítico y protagónico para seguir construyendo sociedades más democráticas, más tolerantes y más participativas. La defensa de los principios y procesos democráticos debe ser la guía para acudir este 2 de junio a las urnas a ejercer el voto libre y secreto”, destacó.

Municiones

*** En el último tramo del cierre de campañas, la abanderada de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, se pone a prueba e intenta apuntalar la campaña de la alicaída zacatecana Rocío Nahle al gobierno de Veracruz y en los diversos mítines que la señora Sheinbaum de Tarriba encabezó por aquellas tierras, contando con la asistencia de trabajadores acarreados al gobierno del estado, dijo que el estado que gobierna Cuitláhuac García “se convertirá en la energía de México”. Vaya forma de tratar de repuntar la campaña de Nahle García, en medio de apagones; una errada y llamada Cuarta Transformación que apuesta —y lo seguirá haciendo— por energías sucias.

*** Y ahora resulta que hasta el señalado y cuestionado José Ramón López Beltrán hace campaña por los candidatos y candidatas de Morena y sus rémoras; eso es lo mejor que ha encontrado hacer en una vida que está dedicada a la improductividad y la mentira. Por las “ex benditas redes”, el hijo del Presidente dice: “contrario a lo que algunos creen, México no está polarizado. Una minoría muy pequeña y adinerada intenta dar la impresión de que existe entre el pueblo de México una gran división, pero en realidad, su influencia no representa a la mayoría de los mexicanos”. Habría que recordarle a López Beltrán que él es parte de una minoría muy adinerada, pero de Estados Unidos, además de que nunca respondió por qué no optó por quedarse a vivir en México, donde su padre es Presidente, afortunadamente ya nada más por cuatro meses. Evidentemente, la señora Adams, que es la que tiene mucho dinero y lo suministra entre su familia, incluido José Ramón López, se negó a quedarse en tierras mexicanas, constatando la pésima fama que tiene tanto su marido como sus cuñados y su suegro. En definitiva, ni José Ramón, ni Andy, ni Bobby López Beltrán forman parte de “pueblo bueno y sabio”. ¡Qué tal!

*** Y todo lo anterior se detonó por los videos que subió el comediante Eugenio Derbez a las redes donde cuestiona esta errada y llamada Cuarta Transformación al tiempo que hace un llamado para este 2 de junio, salir a votar. Derbez denunció que ha sido víctima de ataques y se puede inferir que son de parte de ya saben quién, que en el pasado atacó al actor y comediante con aquella campaña de “Selvame del Tren”, en donde varios artistas denunciaron la serie de irregularidades pero sobre todo, el ecocidio que el tabasqueño está cometiendo en la selva con una obra que al igual que otras, incrementó su costo original y en donde funciona, lo hace mal y en resumidas cuentas, el Tren Maya es un tren destartalado que ni siquiera concluyó López Obrador.

*** ¿Cuál será este 2 de junio el papel de los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, (CNTE), que han decidido mantenerse en plantón en Zócalo capitalino?, ¿será acaso que en el magno cierre de campaña de Claudia Sheinbaum el miércoles, tratarán de obstaculizar o le facilitarán las cosas a la morenista?, y otra cosa, en el cierre de campaña de su candidata consentida, sí estará ondeando la bandera nacional?

