Así no, Alejandra

Se comenta sólo con…

Carlos Ramos Padilla

Para gobernar y llegar al poder para servir es vital la congruencia, la dignidad, la honestidad, el compromiso y dar cuenta de una firmeza en los valores y en los escrúpulos.

Como opositora de Morena, Alejandra del Moral, fue repudiada en su propio estado cuando compitió con el PRI-PAN-PRD-NA por el gobierno del Estado de México.

Hoy, Alejandra, haciendo a un lado la ética y al amplio electorado que confió en ella, renunció al priismo y se sumó al movimiento de la candidata del oficialismo, Claudia Sheinbaum Pardo.

“Es tiempo de mujeres y es tiempo de la transformación. Le agradezco su decisión de sumarse a nuestro proyecto en favor del pueblo de México”, declaró con un evidente cinismo la candidata presidencial de Morena al compartir una fotografía en donde aparecen las dos.

Mal una, mal la otra. Del Moral por prostituirse políticamente; Sheinbaum por aceptar confiar y aliarse con quien apenas meses atrás era su enemiga, más no opositora.

“Me reuní con Alejandra del Moral. Reflexionamos sobre el futuro de nuestro país y encontramos más coincidencias que diferencias: seguir construyendo un México para todos y todas, con justicia, democracia, libertades y prosperidad compartida”, señaló la morenista que con su conducta ha dado muestra de todo lo contrario.

En los tres debates fue déspota, menospreció a los otros dos aspirantes, su soberbia la dibujó tal cual y dejó en claro que continuará con el divisionismo y el radicalismo. Queda de manifiesto que con la oposición política y social no habrá diálogo.

Por su parte, Alejandra escribió: “La esencia de la democracia radica en la capacidad de escuchar y comprender las diversas perspectivas, buscar puntos de encuentro y trabajar en soluciones que beneficien a todos. Esta ha sido y seguirá siendo mi guía. Continuaré promoviendo los valores en los que creo y contribuyendo al progreso de nuestra nación desde otros ámbitos”.

¿En qué valores cree? Estos no existen cuando se suma a una candidatura que defiende sucesos tan lamentables como el crimen del niño Emiliano que, para ellos, al difundirse la tragedia, consideraron que se estaba “lucrando” con la vida humana.

Esa misma transformación que asegura que AMLO llegó por “ambición personal”, que genera impunidad a Florencia Serranía (nada más como ejemplo de la tragedia en el Metro).

Del Moral asegura que la decisión se tomó después de “una larga reflexión”. ¿En ésta, pregunto, consideró la suma de miles de millones de pesos que el pueblo le invirtió para representarlos de ganar la gubernatura del Estado de México?

¿En esa reflexión se acordó de cómo presumía a su familia para fortalecer la idea de integridad? Ya olvidó el mensaje público, aprovechando la imagen de sus hijos: “Ser mamá es el reto y el regalo más maravilloso que la vida me ha dado. No hay mayor aprendizaje que el que nos dan los hijos y con ellos, aprendemos a amar de una manera única y especial, de una forma pura e incondicional”.

¿A todas esas mujeres a las que se dirigía les da la espalda para vincularse con Sheinbaum? ¿Con esto nos anticipa que ya había acuerdos entre ella y Del Mazo para entregar el estado y por ello bloquearon a Ana Lilia Herrera?

¿Ya olvidó que su carrera política se la debe al PRI? ¿Le da más valor a Sheinbaum que a Alejandro Moreno? Alejandra, de una política/funcionaria reconocida pasa a ser una vergüenza al participar de la conducta mercenaria de la política de barrio.

Así no, Alejandra, la carta de presentación más pulcra es la honestidad. Tienes el derecho de exponerte a una calificación social por tus decisiones, pero en esta ocasión te sumas a un gobierno con 187 mil homicidios, 50 mil desaparecidos, 300 mil muertes que se pudieron evitar durante la pandemia y ahora eres cómplice de esto. ¿De observar cómo de tres tiros asesinaron a Emiliano un niño de 13 años y ayer a dos menores de 7 y 17 años en Tabasco? ¿Así vas a construir nuevos caminos? Cientos de miles de marginados, gente con hambre y en extrema pobreza te vieron como un estandarte de esperanza, a ellos hoy los devalúas a mercancía electoral perdedora.

¿Eras feliz mientras te aplaudían en las plazas públicas? No se vale. Ya no podrás dormir tranquila cuando atenten más contra el Estado de Derecho, cuando sepas de criminales liberados por una atropellada ley de amnistía, cuando no encuentres vacunas para tus hijos o sus héroes sean Nicolás Maduro o Evo Morales. ¡Así no, Alejandra, en verdad, así no!

@cramospadilla