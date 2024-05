Denuncian detenciones arbitrarias de Batres y Ulises Lara

Segunda vuelta

Luis Muñoz

Margarita Saldaña y Santiago Taboada criticaron la política de “abrazos” a los delincuentes que ejercen Martí Batres y su (ex) cuñado el fiscal Ulises Lara López, proclives a detenciones arbitrarias de gente inocente.

Los candidatos de la coalición PAN, PRI, PRD a la jefatura de Gobierno y a la alcaldía Azcapotzalco, respectivamente, condenaron que la administración de Batres Guadarrama se dedique a perseguir a opositores que no han cometido ningún delito.

Un ejemplo es el caso de José Valdés Navarro, mejor conocido como Pepe Valdés, reconocido por su amplia trayectoria en el servicio público y comprometido con la ciudadanía, retenido injustamente durante tres días.

En cambio, los delincuentes se pasean como “Pedro por su casa” sin que nadie los moleste. Tantas arbitrariedades ya cansaron a la gente. “Lo bueno es que (los de Morena) ya se van”, dijo Taboada.

En ese mismo sentido, Saldaña denunció que en un evento que celebraría la unidad priista con sus militantes, “de repente llegó un grupo de individuos a bordo de vehículos sin placas y frente a todos los asistentes lo subieron (a Pepe) a un vehículo como si fuera un “delincuente en flagrancia” un “delincuente electoral”.

A los delincuentes no los tocan ni con el “pétalo de una rosa”; en cambio a nosotros que estamos haciendo campaña, que vamos y damos la cara, sin hacerle daño a nadie, solo haciendo un ejercicio de libertad de expresión, nos tratan como delincuentes, señaló Saldaña. “¿A cuántos delincuentes verdaderos no denunciamos, esperando que la Fiscalía capitalina haga algo? Pero no lo hacen, no los detienen porque, argumentan, no fueron sorprendidos en flagrancia, acusó la panista”.

Fuera Fiscalía de Azcapotzalco

Durante el cierre de campaña de Margarita Saldaña, candidata a la reelección por Azcapotzalco, Taboada Cortina insistió en que reubicará las oficinas de la Fiscalía General de Justicia capitalina, ubicadas en la colonia Del Gas, debido a la inseguridad, basura e indigencia que provoca en la zona, afectando a los vecinos.

También aseguró que Azcapotzalco será el centro de las artes de la Ciudad de México, porque se va a terminar de construir la primera escuela del ramo en la alcaldía y sostuvo que junto con Saldaña, quien asegura refrendará su triunfo el próximo 2 de junio, también rescatarán el predio que el gobierno capitalino le dio en pago al grupo Carso del empresario Carlos Slim para la terminación de ese centro educativo.

Castigo a corruptos en las urnas

El triunfo y el avance de la oposición no se detendrán con violencia y amenazas, afirmó Rocío Barrera, candidata de la coalición Va por Venustiano Carranza, quien enfatizó que la ciudadanía no se dejará intimidar y castigará en las urnas a los gobiernos corruptos.

En un recorrido realizado por la colonia Arenal 4ta Sección, acompañada por Santiago Taboada -candidato a la Jefatura de Gobierno por la alianza Va X la Ciudad de México, y por Isaúl Moreno, candidato a diputado federal, de Fuerza y Corazón por México-, Barrera denunció el incremento de agresiones y amenazas contra su equipo y ciudadanos en las últimas horas, reflejo del temor que sienten aquellos que saben que el cambio es inminente e inevitable.

“El 2 de junio los mexicanos tenemos la oportunidad de elegir un gobierno distinto, que cumpla su palabra y atienda las demandas y necesidades de todos -subrayó Barrera Badillo-, quien agregó que es crucial salir a votar sin temor y apoyar a todos los candidatos de la oposición.

Reiteró que los programas sociales no se eliminarán; “ustedes, dijo, seguirán recibiendo esos y más apoyos para impulsar el desarrollo y bienestar de sus familias”. La candidata llamó a la militancia y a los simpatizantes a no caer en provocaciones. Denunció que brigadistas de Morena, armados han intentado impedir la colocación de propaganda de la coalición, lo cual es una muestra clara de desesperación y temor ante la inminente derrota.

Músculo del PRD en Cuauhtémoc

Las candidatas a la alcaldía Cuauhtémoc por la coalición Va x la CDMX, Alessandra Rojo de la Vega, y del PRD por el Distrito 12 local, Rita Cecilia Contreras Ocampo, firmaron compromisos con vecinas y vecinos en seguridad, salud, agua potable, rescate de escuelas públicas, recuperación de unidades habitacionales, escrituras, vivienda nueva y lograr una vida libre de violencia para mujeres y niñas.

En el parque Lázaro Cárdenas, ubicado en la colonia Doctores, ambas aspirantes fueron recibidas con aplausos, porras y vivas por parte de simpatizantes, hombres y mujeres.

A pesar de la lluvia, las candidatas llegaron al punto de reunión, donde Rojo de la Vega y Ceci Contreras, que van arriba en las encuestas para ganar la elección el próximo domingo, se comprometieron a blindar la alcaldía Cuauhtémoc para mejorar la seguridad de los ciudadanos de la alcaldía y de toda la capital del país.

“Vamos a trabajar con el próximo Jefe de Gobierno, Santiago Taboada; el cambio viene y la paz y tranquilidad regresará a las familias”, señalaron al refrendar el ofrecimiento de cambiar la realidad en la demarcación.

