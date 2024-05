El rayito de esperanza sigue

Los Pozos de Carlos Pozos

Carlos Pozos

[ Lord Molécula ]

Eugenio González Derbez, ahora resulta que da consejos para invitar a salir a votar el próximo domingo 2 de junio, a las y los mexicanos, cuando “Ludovico” radica en Beverly Hills, California, en los Estados Unidos, hace más de diez años. Me pregunto como ustedes ¿con qué calidad lo dice, este comediante de la familia “P. Luche”?

“No se aceptan devoluciones”, estimado Ludovico P. Luche; digo Geño, fíjate que el PRIAN ya tuvieron muchísimas oportunidades y ahora que a unas semanas de las elecciones salgas a decir que: en los últimos años ha habido una mala gestión por parte de las y los representantes políticos de nuestro país. Y que “Tú no tienes ni voz ni voto”, ¿has escuchado esa frase?, significa que no tienes derecho a decidir, ni a ser escuchado”, introduce a través de este video. Sabes estimado Ludovico, ya no nos comemos miles de mexicanos y mexicanos ese discurso neoliberal.

La sociedad mexicana, “radical”, tiene una conciencia política, como nunca y ya no cree tu mensaje que dices: “¿Estás satisfecho en el México en el que vives?, ¿estás conforme?, ¿estás a gusto con los niveles de violencia, de inseguridad, de pobreza, de la desigualdad?, ¿Estás harto de la corrupción, de tener que pagar derecho de piso, de la impunidad, de saber que la ley no te defiende, del desabasto de medicinas, de no tener un sistema de salud decente, de la escasez de agua, de los apagones, de que te mientan, etc., etc., etc?”.

“Ya pasaron tus mejores tiempos con el PRI y con el PAN, Derbez, ya casi nadie te cree, “Cómo ser un latin lover”, eso es una película, y ahora el pueblo de México, al que le deberías agradecer, está más educado políticamente”.

Como se dice en las embarcaciones ya eres “Un hombre al agua”, cuando José Ramón López Beltrán, el hijo del Presidente de todos los mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, también, al igual que millones, ha fijado su postura, en su cuenta de X, el cual retomo para las audiencias: “En resumen, este comediante fatuo, clasista, racista, superfluo e hipócrita, con su reflexión chafa, y pasada de moda, y de lanza, quiere que votemos por los corruptos del PRIAN y que regrese la corrupción, las injusticias y privilegios”. Lo dice este tecleador, Derbez eres ¡“un hombre al agua”!

Tu mensaje-video y comunicado raya en lo grotesco cuando lo aprovechas sacando muy cerca de la sucesión presidencial de 2024 —plan con maña—. Por fin cayó el monopolio del PRI y del PAN de una dictadura perfecta, donde el Revolucionario Institucional mantuvo el monopolio del poder absoluto por décadas en la Presidencia de la República.

En el año 2018 los mexicanos por fin accedimos a un cambio político y así estamos avanzando en el nuevo siglo XXI, con un viento de transformación en las instituciones nacionales. Porque primero son los pobres. Vamos a desechar de una vez y para para siempre a partir del domingo 2 junio, las prácticas antidemocráticas inherentes a los regímenes autoritarios del PRI y del PAN.

En víspera de los comicios más competidos y más grandes de mi querido México, porque —lo tuyo, tuyo son los Estados Unidos de Norteamérica— y te digo que les falló su narrativa que “López Obrador era un peligro para México”.

Concluyo en que el próximo domingo 2 de junio que no te quede duda los mexicanos votaremos porque "el rayito de esperanza siga" para el bien del México…