Legisladores de PRI-PAN-PRD presentan inconstitucionalidad contra fondo de pensiones

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

La cuenta regresiva al 2 de junio e incluso, los mismos comicios, se han convertido de alguna manera en un distractor para un asunto del que no se debe quitar la mirada y que fue una de las últimas ocurrencias ni más ni menos que del presidente Andrés Manuel López Obrador. Por eso, bien que legisladores del PRI, PAN y PRD como el coordinador de los legisladores del tricolor, Rubén Moreira; el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara baja, el panista Jorge Romero, y la vicecoordinadora de los legisladores del PRD, Elizabeth Pérez, presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, (SCJN), que encabeza la ministra Norma Lucía Piña, la acción de inconstitucionalidad contra la reforma a las Afores, que permite al gobierno disponer de los ahorros de los trabajadores para crear el Fondo de Pensiones del Bienestar.

Como se recordará, apenas en abril pasado, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, por 252 votos a favor, 212 en contra y cuatro abstenciones, Morena y sus rémoras aprobaron como acostumbran, vía “fast-track” en la Cámara de Diputados, la creación del flamante Fondo de Pensiones para el Bienestar, destinado a administrar un capital inicial de 40 mil millones de pesos obtenidos de cuentas individuales de ahorro para el retiro (Afores) no reclamadas por personas mayores de 70 años, y esto es tan sólo el primer paso, porque aún en el caso de que la candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, ganara en las ya muy próximas elecciones, en la mira de Morena está ir por quedarse con los recursos de todas las Afores.

Entre los aspectos destacados de la reforma, que a finales de abril se aprobó en San Lázaro, se incluye la intervención de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) como entidades encargadas de notificar a los trabajadores que, al cumplir 70 años, su Afore será transferida al Fondo de Pensiones para el Bienestar. Se reitera, este es sólo el primer paso de lo que constituye un descarado desfalco a los ahorros de millones de trabajadores.

Justo el día de la aprobación de esta ocurrencia presidencial, el diputado del PAN, Héctor Téllez, levantó una cartulina con la leyenda: “Nos vemos en la SCJN” y eso finalmente ocurrió ayer.

La oposición informó que se recabaron las firmas de más de 170 legisladoras y legisladores para poder presentar la impugnación y dejar sin efectos dicho decreto, ya que viola al debido proceso legislativo, así como los principios de democracia deliberativa, representación, libertad parlamentaria y seguridad jurídica.

Por su parte, el panista Jorge Romero prendió una alerta que no se debe de soslayar, al indicar que “para todas las personas que tengan una cuenta corriente bancaria es absoluta la equivalencia a que mañana te enterarás que el gobierno sustrae tus ahorros de tu cuenta bancaria para llevársela a un fondo público sin tu consentimiento; pues aquí y en China eso se llama confiscar tus bienes, lo que es inconstitucional”.

Finalmente, y en algo que llama la atención de manera especial es la forma en que desde el Senado de la República se haya atacado a la ministra presidenta de la Suprema Corte porque se atrevió a cuestionar a la Cámara alta por su “abierto incumplimiento” al no designar a quienes ocuparán los puestos vacantes en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).

A Morena no le gusta que le digan sus verdades, pero está visto que utilizan un nuevo frente para evitar que prospere la acción de inconstitucionalidad presentada por la oposición por el tema de las Afores.

Municiones

*** De aquí hasta el domingo, el presidente López Obrador así como otros actores políticos estarán convocando a ejercer el derecho al voto el próximo domingo y eso, no está mal, lo malo es que el inquilino de Palacio Nacional señala que en esta coyuntura hay “otro México, ya no hay fraude, es que a nosotros nos robaban las elecciones. Hay confianza en el pueblo de México que está muy politizado”. Si nos atenemos a que, por ejemplo, López Obrador así como por decreto, sentenció que ya no hay masacres en el país, pues no hay muchos elementos como para creerle. A lo anterior habría que agregar que ni el tabasqueño, ni Morena, ni sus rémoras, están dispuestos a aceptar la derrota al nivel que sea porque quieren carro completo y -ojo- hay bastiones que tienen perdidos.

*** La CNTE responsabilizó a las autoridades locales y federales de los que pueda ocurrir hoy en el magno cierre de campaña de Claudia Sheinbaum. Francisco Bravo, de la CNTE, anunció que la asamblea nacional permanente de la Coordinadora definió que continuarán en el plantón porque “no hay las respuestas que estamos solicitando”. Ayer a las 7 de la noche tendrá otra reunión y ahí definirán sin embargo no se retirarán del Zócalo. Advirtieron que no quieren confrontaciones y lo que harán será replegarse, “seremos respetuosos y queremos que nos respeten”. Por cierto, se reunieron con la flamante secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, para tratar otros temas relacionados aunque reiteraron su demanda salarial. “No se pudo avanzar más”, subrayó Francisco Bravo, pero es que la titular de la Segob no se caracteriza por ser muy hábil -más bien nada para la negociación. Y no dejan de sentir temor en Morena porque para su mala suerte están llegando al Zócalo más integrantes de la CNTE. Sin embargo, por ahí se comenta que le llegarán al precio a la Coordinadora. ¿Será?

*** Ayer, en la sesión de la Comisión Permanente, legisladores de Morena y sus rémoras, convocaron a la ciudadanía para que este próximo domingo ejerza su voto “porque hay garantías suficientes para que la elección sea libre y en paz”. Es indudable que desde Palacio Nacional les tiraron “línea” porque al igual que el Presidente, estos legisladores del oficialismo no ven los problemas de violencia que hay en algunas zonas del país. Bueno, ya para que el senador José Narro Céspedes haya dicho que Zacatecas es un estado “que de alguna manera tiene complicación”. No, pues sí.

*** Mal, muy mal se vio Claudia Sheinbaum en Guanajuato al decir que en la entidad que gobierna Diego Sinhue Rodríguez van a hacer la hazaña de que Morena gane porque “vamos a transformar el miedo en esperanza en Guanajuato… vamos a transformar la pobreza en bienestar en Guanajuato”. Mal, porque la señora Sheinbaum de Tarriba pasa por alto aquellos estados que gobiernan correligionarios suyos, que están en condiciones de violencia sumamente graves. ¿Por qué no dijo lo mismo en Michoacán, Zacatecas, o Chiapas?

