Elecciones y agresiones

Desde el portal

Ángel Soriano

Con 35 candidatos ejecutados en el país, las autoridades federales, estatales y municipales afirman que serán unos comicios limpios y transparentes y que hay un clima de tranquilidad que le permitirá a los ciudadanos(as) acudir a las urnas en completa paz, salvo en regiones donde están focalizados los conflictos.

Y serán tan reñidas las elecciones que hasta los sacerdotes intervienen llamando a votar por quienes consideran son los mejores y descartar a los peores, lo cual es contrario a la ley, pues de esa manera la Iglesia católica se entromete en asuntos para los que están vedados, dado la alta influencia que tienen sobre la feligresía que suman millones.

A esta situación de convulsión política se suma -con cálculo electoral bien definido-, el plantón y movilización magisterial que tiene el propósito de desactivar su movimiento unas horas de los comicios siempre y cuando obtengan lo que consideran correspondiente a su fuerza y organización, en tanto, mantienen la situación en vilo.

No sólo han quemado propaganda y dañado oficinas electorales y partidistas en la CDMX, Oaxaca y Chiapas, sino que han protestado contra los mismos candidatos. Xóchitl Gálvez fue expulsada -afirman- de la Plaza de la Constitución cuando se lanzó a negociar en lo oscurito con los maestros, pero resultó descubierta y expulsada. Habrá que aclarar este hecho sumamente audaz.

TURBULENCIAS

Escándalos de todo tipo en Morelos

Con la ejecución de Ricardo Arizmendi Reynoso, candidato suplente de Morena a la alcaldía de Cuautla, Morelos, no sólo crece la violencia en la entidad, sino a ello se suman las denuncias de corrupción de funcionarios del presente y del pasado que, como ya es costumbre, llegan a los cargos públicos para acumular fortuna. Tal es el caso del director de Adquisiciones, Efrén Hernández Mondragón, a quien proveedores acusan de pedir comisiones de entre y 25% del monto de los contratos que van a sus cuentas en el extranjero, donde ya tiene, en una sola cuenta, más de 3 millones de dólares. En tanto que el futbolista Cuauhtémoc Blanco, a quien se señala de todos los males de tan atractiva entidad, se apresta ya a descansar en una curul en San Lázaro… La candidata del PAN al Senado de la República por Oaxaca, Griselda Galia, acompañada de la dirigencia estatal de su partido y del experimentado politólogo indígena Cipriano Flores, informó de los logros de su campaña proselitista en la entidad en la cual recogió las aspiraciones de las comunidades para contar con una auténtica representación en la Cámara alta para atender sus ancestrales problemas y salir de la marginación y el atraso, señalando que se trata de una auténtica luchadora social y no como ocurre en otros partidos donde la representación étnica es suplantada no sólo por falsas líderes sino hasta de grupos vulnerables. Expresó su confianza en llegar al Senado para luchar por el fortalecimiento de las instituciones, no de su desaparición, y combatir la corrupción que no ha sido erradicada pese a las afirmaciones en contra… Y entre los cierres de campaña, la del aspirante a la reelección como alcalde de la ciudad de Oaxaca, Francisco Martínez Neri, quedó encapsulada por el bloqueo de los maestros y el paro de brazos caídos de los trabajadores de Limpia del Ayuntamiento de la ciudad, que le exigen cumpla con sus promesas de mejorar sus condiciones de vida. Los bloqueos y plantones se han multiplicado en los valles centrales por una u otra causa lo que dificulta la movilidad y el disfrute de la ciudad por turistas que también han sido cercados por el bloqueo al aeropuerto internacional.

