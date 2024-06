Pensiones, oponerse por oponerse

Desde el portal

Ángel Soriano

El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que la demanda de inconstitucionalidad de la reforma a la Ley de Pensiones -IMSS e ISSSTE-, carece de sustento y sus adversarios se oponen por oponerse, pues se trata de cubrir en 100% el pago a los beneficiarios y no al 50% como ocurre ahora y que se hará efectivo el primero de julio.

Manifestó que por la veda electoral no adelantaba más cifras e información, pero la creación del fideicomiso y de los recursos que abonarán tal alza en las pensiones están garantizados, sólo es cuestión de respetar los tiempos electorales para evitar que lo “cepillen”, pero se trata de beneficiar a la clase trabajadora víctima de abusos de gobiernos neoliberales.

Ya se encuentra avanzada la creación del fideicomiso y a partir del lunes 3, pasado el proceso electoral, se definirá su mecanismo, pues los recursos de las pensiones son de los trabajadores en beneficio de ellos mismos, no serán para apapachos a los que estaba acostumbrado Héctor Aguilar Camín, sino para los mismos trabajadores.

Consideró que la impugnación o la controversia de inconstitucionalidad sólo podría ser posible si es que esos dineros se utilizaran para realizar carreteras, hospitales, escuelas u otras obras con los que los jubilados no estuvieran de acuerdo, pero no, se trata de la devolución de sus salarios que fueron recortados en gobiernos pasados.

TURBULENCIAS

Trump, víctima del poder

Con la declaratoria de “criminal” en Nueva York, al ser responsable de 34 delitos que van desde falsificación fiscal hasta acoso de todo tipo, lo cual es producto de su lucha política y de que su poder se extinguió ya al dejar de ser presidente y enfrentar a quien lo ostenta ahora. Y aunque falta la conclusión del juicio con la sentencia correspondiente, es obvio que se le quiere descarrilar en la carrera presidencial… La criminalidad en el proceso electoral del país sigue vigente aun cuando oficialmente se declaran ya agotados los tiempos de campaña, hasta el último día del mismo fue ultimado Alfredo Cabrera en Coyuca de Benítez, y hechos delictivos igualmente los ocurridos en Matías Romero, Oaxaca, señalándose que en el país las balas pretenden sustituir a los votos… En Tepatepec, su lugar de origen en Hidalgo, la candidata presidencial opositora Xóchitl Gálvez Ruiz concluyó su jornada proselitista arropada por sus paisanos que se consideran ya a las puertas de Palacio Nacional. Procedente de Monterrey, la senadora con licencia afirmó que “Dios está conmigo y con ustedes” y pidió desechar los rumores de que ya perdieron la elección, al contrario, dijo, hay que ir a las urnas para terminar con el odio y la polarización… La morenista Claudia Sheinbaum redujo a 100 las miles de propuestas que recibió en los foros realizados en todo el país para atender diversos rubros y en los que participaron expertos en la materia, destacando que conservará el legado del presidente Andrés Manuel López Obrador e incluso se ampliará… Y aunque la ley lo considera ilegal, es tradición y es una cultura ofrecer algo a los invitados a los mítines políticos, considerándose esto como un gesto de urbanidad y no de compra de voluntades… Los observadores electorales extranjeros harán, como ocurre en todos los países, un viaje turístico de placer, pues los fraudes no se dan a la vista del votante y del observador, sino existen mecanismos subliminales que no se pueden detectar a simple vista. Sin embargo, se da oportunidad a que todo mundo vea que se trata de un proceso electoral pacifico y que el recuento de votos se realiza con toda transparencia.

