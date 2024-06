AMLO: entregaré la banda a Sheinbaum y diré misión cumplida

Manifiesta su orgullo por actitud de ciudadanos

El Presidente dice sentirse «muy contento» tras los resultados del proceso electoral

Tras el histórico proceso electoral de este 2 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró en su conferencia mañanera su felicitación a Claudia Sheinbaum Pardo, virtual ganadora de la Presidencia de México.

El mandatario federal expresó sentirse “muy contento” porque entregará la Presidencia a una mujer por primera vez en la historia de México, quien además, dijo, es la candidata más votada de entre todos los que han sido mandatarios federales.

“Me siento muy contento, estamos terminando nuestro mandato, me voy a retirar con muchísima satisfacción, voy a poder decir cuando le entregue la banda a Claudia, ‘misión cumplida y jubilarme’, y que quede claro, que se oiga bien y que se escuche lejos, terminado mi mandato me jubilo y no vuelvo a participar en ninguna actividad pública política”, señaló.

“Estoy muy contento porque imagínense lo que significa entregar la Presidencia a una mujer luego de 200 años desde que sólo gobernaron a México hombres, desde que es una república federal, desde el primer presidente de México Guadalupe Victoria”, agregó.

López Obrador sostuvo que los resultados de las votaciones de este 2 de junio son históricas, porque además quien será la primera presidenta de México “es una mujer muy inteligente, muy inteligente, tanto por su sensibilidad como por sus grados académicos, es doctora, tiene nivel de doctorado, es una mujer con convicciones que se formó en la lucha estudiantil, en la lucha por la democracia en México. Es una mujer con mucha experiencia en el arte de gobernar, porque ya ha ocupado cargos (…) sobre todo una mujer honesta, que eso es importantísimo”.

Rreiteró además su emoción y orgullo por la actitud que el pueblo de México tuvo este 2 de junio y la forma en que los mexicanos se manifestaron en las urnas, haciendo valer sus libertades y reafirmando así su vocación democrática.

“Me llena de orgullo ser el presidente de México y el día de ayer se demostró también, quedó de manifiesto que el pueblo es agradecido, porque durante siglos los conservadores quisieron sembrar la idea de que el pueblo no agradece y no es así”, agregó el mandatario federal. El presidente adelantó que próximamente sostendrá una reunión con Claudia Sheinbaum, ya que por ahora la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia se encuentra “muy ocupada”, incluso dijo que es posible que realicen algunos viajes juntos para acordar el proceso de entrega-recepción.

Ramírez de la O se mantendrá como secretario de Hacienda

Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda, mantendría su cargo en el siguiente sexenio, informó el presidente López Obrador. Ya que se deberá presentar el presupuesto en la segunda mitad del año, el funcionario fue invitado a la administración de Caudia Sheinbaum para presentar el Paquete Económico de 2025.

“Que haya decidido invitar, por un tiempo, creo que así lo expresó y así lo aceptó Rogelio Ramírez de la O, el actual secretario de Hacienda, que se quede, porque se tiene que presentar el presupuesto del año próximo, Rogelio es un servidor público ejemplar, es un hombre con mucho prestigio en el mundo financiero que da mucha tranquilidad en lo económico”, indicó.

El presidente López Obrador también señaló que dejará pocos pendientes a su eventual sucesora, Claudia Sheinbaum Pardo, uno de ellos la culminación de las obras de aduanas en la frontera con Estados Unidos.

Inclusive, comprometió que en agosto estará completo el circuito del Tren Maya, pues aún falta conectar desde Playa del Carmen hasta Calakmul, y de ahí a Escárcega y finalmente cerrar en Palenque.

Agregó que se avanzará en los trabajos del Corredor del Istmo de Tehuantepec, en particular del Tren Transístmico.

En la mañanera de este lunes, también informó que a partir de este 4 de junio, iniciará el reparto de al menos 6 mil millones de pesos a más de 11 mil centros de salud, como parte del programa La Clínica es Nuestra.