Sería una necedad pretender que el pueblo no puede cometer errores políticos. Puede cometerlos, y graves. El pueblo lo sabe y paga las consecuencias;

pero comparados con los errores que han sido cometidos por

cualquier género de autocracia, carecen de importancia

John Calvin Coolidge (1872-1933), Presidente de Estados Unidos (1923-1929)

No tengo ningún elemento para sospechar de un fraude electoral durante los comicios del domingo pasado. Si lo hubo, fue hecho por profesionales con mayores capacidades de operación, dinero, movilización y estrategia, que en las épocas del totalitario PRI; sobrecargados con asesoría de los gobiernos de Venezuela y Cuba.

Pero, reitero, no puedo dudar, como periodista, del resultado. El pueblo de México eligió a sus gobernantes. Y, por ello eligió el sistema de gobierno que tenemos y que tendremos a partir del 1 de octubre de este año, ahora con Claudia Sheinbaum.

Estos comicios dejaron muchas enseñanzas, en especial a la clase política de oposición, del manejo de las mentes en tiempos electorales.

1.- No funcionan, aunque sean ciertas, las acusaciones de delitos, enriquecimientos y acciones inmorales o en contra de la sociedad. Se demostró los negocios sucios de Rocío Nahle y ganó Veracruz. Se podrían citar decenas de casos y de personas ligadas a Morena y, sin embargo, se votó por ello.

2.- La entrega de programas sociales en efectivo, fue la herramienta clave. Movió jóvenes, mujeres y ancianos a votar copiosamente por el partido en el poder. Además, chequen las fechas de entrega de estos “beneficios”, siempre fueron para mantener en la mente del elector la necesidad de mantener el “establishment”.

3.- El axioma que en los comicios se vota por las personas, resultó falso. Se vota con el estómago y, por ello, los programas sociales que regalan dinero, funcionan más. Por esos por un impresentable, pero que les da dinero.

Claro, México tiene el gobierno que se merece. Lo eligió y esa es la historia de las decisiones en nuestro país.

Se documentaron los fracasos y corruptelas de la 4T y no pasó nada. Y votaron por Morena. El pueblo dio a Morena un cheque en blanco y no le importó si le daba el poder y dinero a delincuentes, estafadores, corruptos. Sólo votaron con el estómago y el riesgo de ello, es que del estómago va el intestino y después… Esperemos que esto no ocurra.

PODEROSOS CABALLEROS

CAEN BOLSA Y DÓLAR: Pese al discurso de ayer por la madrugada ante sus seguidores, no logró convencer sobre el futuro económico y financiero del país. Su discurso fue conciliador con los inversionistas extranjeros, pero los capitales golondrinos se pusieron nerviosos. La Bolsa Mexicana de Valores se desplomó, al sufrir una fuerte caída del 6.11%, su mayor pérdida desde el 9 marzo de 2020, cuando bajó un 6.42%. Las principales pérdidas fueron Banregio (-13.41%), Gentera (-13.06%), Genomma Lab (-11.48%), Banorte (-11.14%), BanBajío (-9.93%), Orbia (-9.73%), Megacable (-9.41%) y Grupo Aeroportuario del Pacífico (-9.18%). El tipo de cambio se ubicaba en el mercado electrónico en niveles de 17.6384 pesos por dólar a las 18:30 horas de ayer. Lo que pase en los próximos 10 días, marcarán el destino del país, en esa materia.

TADDEI Y EL INE: Guadalupe Taddei, Presidenta del INE, provocó sospechas por la tardanza en proporcionar los datos de la encuesta de salida, que es la más cercana a la realidad, del proceso electoral federal. Guardó silencio por horas. ¿Acaso existe algún otro motivo inconfesable?

Por otra parte, hubo un hackeo a la página de Internet del Instituto Electoral de la Ciudad de México. ¿Cuál fue el motivo? Esto hizo recordar la caída del sistema en 1988, cuando era secretario de gobernación, Manuel Bartlett, actual director de la CFE. De marrullería electorales sabe mucho Manuelito.

PVEM, PT Y MC: Por si fuera poco, vimos que de la nada ganan diputaciones y senadurías, los partidos satélites de Morena: PVEM, PT y el naranja fosfo-fosfo, MC. Sin mayores méritos en las urnas, logran mayor representatividad en el Congreso. Incluso en algunas regiones son repudiados.

MC, MAL EN NUEVO LEÓN: Mientras que en Jalisco, a Movimiento Ciudadano le fue bien con el triunfo de Pablo Lemus para la gubernatura, en Nuevo León, fue un desastre. Ni siquiera por la promoción de las caguamas en reuniones entre naranjas como Jorge Álvarez Máynez y el gobernador Samuel García, no pudieron impulsar a “first lady” neolonesa, la fosfo-fosfo Mariana Rodríguez, ni el cachorro de la Revolución, Luis Donaldo Colosio. La primera quería la alcaldía de Monterrey y el segundo la senaduría. Luis Donaldo se quedará con un escaño de primera mayoría, pero Marianita, no alcanzó nada y tendrá que quedarse en casa a cuidar a su hija. Así es la política. El espejito de Blanca Nieves, ve en Samuel, un cartucho quemado y despreciado.

