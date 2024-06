Burros y perros

De pe a pa

Alberto Vieyra G.

¿Qué pecado habremos cometido los mexicanos? ¿En verdad nos merecemos esos gobiernos que se distinguen por la simulación, la mentira y la incultura? ¿Claudia Sheinbaum profundizará en la división y el encono entre los mexicanos?

Después de ir a votar el pasado domingo 2 de junio me invitaron a un exquisito almuerzo a base de cecina, chorizo verde de Toluca con suculentas cebollitas de cambray, guacamole, pápalo quelite, tortillas de maíz azul, de postre dulces regionales y de pronto, alguien anunció que le había llegado un vídeo fantástico en el que se veía a un atajo de burros acarreados y con una leyenda que decía: “Es un honor estar con Obrador”. Todo mundo soltó la carcajada.

No había pasado mucho tiempo cuando dos jóvenes se enfrascaron en una encendida discusión:

Uno aseguraba que los morenistas no saben gobernar como los priistas y puso de ejemplo a López Obrador al que la bruja se lo chupó en el poder por no poder por mentiroso.

El otro joven sostenía con vehemencia que los morenistas no son corruptos como los priístas. “Yo prefiero que me roben estos de Morena y no los del PRI… estamos hartos del pinche PRI con Alito Moreno”. “Jamás le encontrarán a AMLO algún antecedente de corrupción”.

Mientras que su interlocutor arremetía diciendo que “AMLO y su gente recibieron más de 7 millones de dólares del Cártel de Sinaloa para financiar sus 3 campañas electorales y fundar el partido Morena”, que no está registrado como partido sino como un movimiento político.

La discusión subía de tono y ya sólo esperábamos que alguien comenzará la trifulca. De pronto, una prudente señora se puso de pie y levantando la voz les dijo: “A ver, a ver o se calman o se me largan de aquí”. Y añadió: “Priistas y morenistas y demás partidos, todos son corruptos”. “Si es perro muerde y si es perra también muerde”. Y los jovencitos no tuvieron más remedio que tranquilizarse, pero ciertamente que el régimen de AMLO no sólo ha dividido a los mexicanos sino a familias completas.

Acabo de saber de una muchacha que fue cacheteada por otra cuando con tristeza esgrimió que “qué lástima que ya se va mi cabecita de algodón, ya no lo voy a ver en la tele”. ¿Qué te ha dado ese Presidente, acaso ya tienes un buen trabajo, una beca para que estudies… qué te ha dado? Y pácatelas le soltó un cachetadón, diciéndole para que despiertes pendeja.

Recuérdese que el fenómeno AMLO es histórico. Llegó al poder con casi el 53% de la votación nacional, es decir, unos 30 millones de votos. Llegó legitimado de origen, pero sus aberrantes decisiones de gobierno lo deslegitimaron en el poder, pues nunca aprendió que el poder desgasta. Así que a AMLO se lo chupó la bruja en el poder, por no poder a pesar de su legitimación.

El mismo fenómeno sociopolítico ocurre con Claudia Sheinbaum, quien se convertirá en la próxima Presidenta de México con aproximadamente 36 millones de votos y casi un 60% de electores que votaron por ella. Ese fenómeno la legitima de origen, pero como el poder desgasta no sabemos si corra la misma suerte que su matraquero de Palacio que se deslegitime en el poder, por no poder.

Si doña Claudia Sheinbaum se sacude la tutela de AMLO, si se olvida del comunismo y privilegia la división de poderes en la República, pero sobre todo si gobierna para todos y privilegia el diálogo, la concordia y la reconciliación de la República, le aseguro, podría salir en hombros dentro de 6 años. Pero si no, pues no.

