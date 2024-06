UAEMéx celebra la vanguardia educativa en conocimiento y aprendizaje de lenguas

Toluca, Estado de México.— Por su gran trayectoria y excelencia académica en las áreas de conocimiento y enseñanza de diferentes idiomas, la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), llevó a cabo la Ceremonia Conmemorativa al 65 aniversario del Centro de Enseñanza de Lenguas (CELe), en el Aula Magna del Edificio de Rectoría.

En compañía del director de Ventas de Cambridge University Press and Assessment en México, Centroamérica y el Caribe, León Díaz Ortíz, Barrera Díaz hizo entrega de nueve becas Cambridge y seis placas Cambridge socio Better Learning Partner Platinum a extensiones del CELe; así como cinco reconocimientos a ex directores de este centro, tres a docentes con más de 35 años de servicio, tres a administrativos con más de 30 años de servicio y cinco a docentes por excelencia académica.

El rector de la Autónoma mexiquense resaltó que el CELe nació como Departamento de Lenguas Extranjeras el 5 de junio de 1959, apenas tres años después de que el Instituto Científico y Literario Autónomo (ICLA) se convirtiera en la UAEMéx. Desde entonces, comentó, ha recorrido diferentes espacios universitarios, como las aulas del Patio del Centenario del Edificio de Rectoría y el edificio “Flor de María Reyes de Molina”.

Barrera Díaz explicó que en 1987, este centro recibió su nombre actual, donde se incluyeron cursos de lenguas como el otomí, mazahua y náhuatl. Es a lo largo de esta trayectoria que, posteriormente, se incorporaron programas de posgrado y licenciatura, convirtiéndose hoy en una gran red de extensiones dentro de todos los espacios universitarios y en otros espacios académicos privados.

Por su parte, Díaz Ortíz destacó que en 2023, Cambridge otorgó el prestigioso reconocimiento a la UAEMéx de Socio Platinum Better Learning por su gran aportación a la investigación, extensión universitaria y formación de profesionales de excelencia que contribuyen al desarrollo del Estado de México y del país.

En este sentido, reconoció a la comunidad universitaria por brindar apoyo y herramientas necesarias para la enseñanza y aprendizaje de calidad del idioma inglés, reafirmando el compromiso de Cambridge con la UAEMéx para trabajar colectivamente en la búsqueda de soluciones educativas de calidad en beneficio de la comunidad y sociedad mexiquense.

En su intervención, el secretario de Extensión y Vinculación, Francisco Zepeda Mondragón, comentó que esta conmemoración celebra el trabajo, esfuerzo y dedicación de personal administrativo, docente y estudiantado que han formado parte del CELe a lo largo de 65 años, pues este espacio se caracteriza por su excelente calidad en los programas de estudio en idiomas, situando a la UAEMéx como un gran referente en la innovación para la comunicación y enseñanza de lenguas.

En el mismo sentido, la directora del CELe, Zenith Ortíz Rodríguez detalló que este espacio educativo tiene presencia en 18 municipios del Estado de México a través de 25 extensiones: 15 dentro de la UAEMéx y 10 establecidas en otras instituciones educativas. Asimismo, destacó que al inicio de la Administración Universitaria 2021-2025, el centro contaba con 7 mil 54 inscripciones, una matrícula que aumentó a 19 mil 450 al cierre de 2023, convirtiéndose en una pieza fundamental para la formación académica de la comunidad universitaria y sociedad en general.

La alumna acreedora a la beca para certificación “Cambridge English C1 Advanced”, Karla Viridiana Ibarra Rincón, mencionó que en el mundo actual la comunicación y conocimiento de otros idiomas es indispensable, por ello, el CELe es un espacio relevante al ofrecer diferentes áreas y modalidades de aprendizaje que contribuyen al desarrollo personal y profesional, fomentando la comprensión cultural, la empatía y el respeto entre comunidades.

En el marco de esta celebración, también se hizo entrega de premios a ganadores del primer y segundo lugar del concurso “Logo 65 aniversario del CELe”, Mildred Ramírez González y Santiago Yáñez Sánchez; también, se llevó a cabo la develación de placas con motivo de esta conmemoración.

Al acto, también asistieron la primera directora del CELe, Luz María García de Ferado; ex directores del CELe, integrantes del Gabinete Universitario y Colegio de Directores; invitados de Cambridge University Press and Assessment y comunidad docente, administrativa y universitaria.