¿Cuentan los votos o las presiones?

Desde el portal

Ángel Soriano

Luego del desplome de la Bolsa Mexicana de Valores por la preocupación de los inversionistas al obtener Morena “carro completo”, lo que favorece la acumulación de más poder en el Ejecutivo, sin contrapeso en el Legislativo, se rectificó el rumbo y de la permanencia transitoria del titular de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, anunciada por AMLO, fue cambiada por indefinida.

Y no sólo Ramírez de la O salió “a tranquilizar los mercados”, sino la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum ratificó el rumbo del manejo económico del país y los resultados preliminares, luego del recuento de votos iniciado este miércoles, seguramente se rectificará el arrasador triunfo de Morena y se le quitará la mayoría calificada.

Esta cesión a las presiones de los poderosos grupos de presión económica -y de la sociedad civil que ha hecho a un lado a su candidata y a líderes partidistas-, y moverán los resultados triunfalistas, no devuelve a los ciudadanos el poder del voto, pues sin la injerencia del gran capital y su maquinaria, sería difícil dar marcha atrás a unos comicios bien planeados.

“Haiga sido como haiga sido”, se corregirá el rumbo y se dará certeza jurídica a la Nación mediante el respeto al Estado de Derecho, no por voluntad de los gobernantes o sus partidos -asociados para repartirse el botín-, sino porque hay una sociedad más activa y participativa y la decisión sobre el rumbo de la Nación no está sólo en manos de unos cuantos.

TURBULENCIAS

Rebasa la inconformidad a Xóchitl

De esa manera, la senadora Xóchitl Gálvez ha tenido que abandonar su retorno a su escaño en la Cámara alta para atender los reclamos de la sociedad civil, a la que dejó abandonada a su suerte, luego de incitarla a un cambio en el país, y al verse acorralada, no ha tenido más que pedir el recuento de votos, aunque desde el punto legal esto existe y sólo se aplica la normatividad, pero de ninguna manera es garantía de que se respetara la voluntad ciudadana, confiada en alguien que cedió a las presiones. La originaria de Tepatepec -donde seguramente ya no es vista como heroína- tendrá que enfrentar las exigencias de sus electores que, por inmensa mayoría, sufragaron por ella… Oaxaca se posiciona en el mundo como la gran oportunidad para invertir en el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), así como en proyectos adicionales que van desde parques industriales, centros de investigación, de innovación tecnológica y en materia ecológica y sustentable, dijo el secretario de Desarrollo Económico (Deseco) Raúl Ruiz Robles al realizar un balance de la reciente gira europea de promoción del CIIT, la cual inició en la Feria Industrial Hannover Messe 2024, en Alemania y continuó en Bélgica, Portugal y España, donde sostuvieron reuniones de trabajo con integrantes de la Unión Europea, Asociación de Cámaras de Comercio e Industria, la Comisión Europea, de gobiernos, sectores industriales y conglomerados de inversionistas que conocieron pormenores de la magna obra… Exactamente cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador se dispone izar banderas blancas en 23 estados del país, en Oaxaca menudean las protestas de derechohabientes por las deficiencias en la infraestructura hospitalaria, de medicamentos, especialistas y médicos en general y aunque son las mismas que hay en otras regiones del país, las intensas lluvias y las altas temperaturas dejen ver las fallas en las construcciones acentuando la falta de atención ante la gran demanda de servicios de una creciente población… El director del Infonavit deberá hacer a un lado sus preferencias sexuales y respetar los edificios públicos que no son de su propiedad ni de sus gustos, sino son de la Nación.

