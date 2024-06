Córdova Vianello y el cambio de opinión

Ángel Soriano

Como sucede en estos momentos, diversos actores políticos que hasta antes de los comicios del 2 de junio mantenían una férrea oposición a la IV-T, hoy se han convertido en sus aliados y desde una trinchera contraria defienden unas elecciones impugnadas, pero reacomodadas a gusto para continuar en el poder y dar un reparto proporcional a tales opositores.

Así se ha convenido y es el caso del ex consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, quien en el cargo enfrentó una dura embestida del régimen y fue apuntalado por la sociedad civil al grado de consolidar una robusta oposición, como se demostró con la “marea rosa” y logró unir a destacados intelectuales críticos.

Ya pasado el recuento de votos, Córdova asegura que no hay fraude, más que el discurso, y avala a cabalidad el proceso electoral —al igual que la cúpula ex opositora— saliendo en defensa del INE y de sus integrantes que, sin duda, muchos son respetables, pero que no participan en el maquillaje de cifras ni en el manejo presupuestal.

Habrá que entender que así es la política: se es opositor cuando se está fuera del presupuesto y se es leal al régimen cuando se está dentro y hay quienes asumen ambas posiciones. Y eso es entendible, por eso, una vez que la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz desempeñó a la perfección su papel y manipuló a la Nación, regresa a su escaño. Es de sabios cambiar de opinión.

TURBULENCIAS

Recuento de votos, ardid publicitario

El recuento de votos está establecido en la legislación electoral y abanderar esa exigencia fue una salida fácil de la hidalguense, pero la candidata triunfante ha dicho que esa exigencia fue hecha con anterioridad, cuando no se había reglamentado al respecto, por lo que se están cumpliendo los tiempos electorales, de la misma manera opinó el presidente López Obrador al indicar que cuando ellos lo pidieron, siendo oposición, hubo rechazo. Hoy las cosas han cambiado, de tal manera que el proceso electoral de 2024 es ya asunto cerrado… Desde luego en muchas regiones del país prevalecen las impugnaciones dado que, en algunos municipios y comunidades alejadas, por lo mismo desconocidas, hubo más votos que habitantes. Es decir, los matemáticos y los expertos en la materia desconocían el número real de electores y se les pasó la mano, de tal manera que eso es suficiente para rechazar supuestos triunfos de candidatos cuestionables en varios municipios… En Monterrey, como en la Ciudad de México, empiezan las fallas en el Metro por imprudencia de algunos pasajeros. Lamentable la muerte de uno de ellos y la paralización del servicio como consecuencia de este penoso hecho… En NL, también se mantiene en suspenso el futuro político del gobernador Samuel García y el freno a su alcalde Luis Colosio Riojas que, considerando que tenía la fuerza política suficiente, producto del linaje político, se enfrentó a la IV-T y como consecuencia recibió el rechazo de los electores y no llegará al Senado. En realidad, el joven Colosio carece de la experiencia política suficiente como para aspirar a otros niveles. Lo supera incluso Jorge Álvarez Máynez… Condolencias a las familias del ex titular de la Segob, Adán Augusto López Hernández, por la sentida muerte de su esposa Rosalinda, ya senadora, esposa del gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, y a la del ex secretario de Gobierno de Oaxaca, Héctor Anuar Mafuf Mafud, connotado priista, que murió ayer. Mafud trabajó al lado de media docena de gobernadores sucesivamente y fue líder estatal del PRI y alcalde del puerto de Salina Cruz. Ambos decesos han conmocionado a la clase política actual y pasada.

