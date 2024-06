Pudor e imprudencia política

De pe a pa

Alberto Vieyra G.

¿AMLO querrá dinamitar el triunfo electoral de su “corcholata” Claudia Sheinbaum, tras haber obtenido 35 millones de votos, es decir el 59.7% de la votación nacional o quiere descarrilar al país?

El recién fallecido Carlos Manuel Urzúa Macías, primer secretario de Hacienda en el sexenio de la 4T, advirtió que AMLO heredaría a su sucesora un país con un cartucho de dinamita ardiendo.

Y es que la imprudencia política de AMLO no tiene límites, está viendo temblar y no se hinca. Los mercados financieros le dieron a Claudia Sheinbaum su bienvenida con una estrepitosa caída de la Bolsa de Valores y una devaluación del peso frente al dólar y todo porque Ignacio Mier, líder de la Cámara de Diputados, salió de espantapájaros advirtiendo que en septiembre iría a la Cámara de Diputados las 18 reformas constitucionales de AMLO del “plan C”, para destruir a los organismos autónomos, entre ellos al INE para que el gobierno sea el único que tenga su control a través de la Secretaría de Gobernación y sólo le faltó decir que iría Manuel Bartlett para otra caída del sistema como en 1988 y de pilón, la reforma al Poder Judicial para desaparecer la Suprema Corte y para que los 11 ministros estén bajo el puño de la señora presidenta o de su corifeo AMLO, quien está actuando como un auténtico poder tras el trono, comportándose como un gobernante insensato, indiscreto, temerario, irresponsable, descuidado, negligente, necio, irreflexivo, atrevido, atolondrado, arriesgado e incauto. Todo eso reza el tumbaburros de este gobernante sin pudor político.

Total, que Mier le jaló los bigotes al tigre y a él le jalaron las orejas. La señora Sheinbaum habló de apertura y de diálogo con el sector financiero, pero en la mañanera del pasado viernes AMLO regresó a la carga con su monumental imprudencia y pa’catelas el peso llegaría hasta los 19 por dólar.

Bueno, ¿cuál es el hipo de los dueños del dinero? Muy simple: Si AMLO y Claudia dinamitan a la Suprema Corte de Justicia, la confianza de los inversionistas se irá a la lona y no descartemos una fuga masiva de capitales para producir un desastre financiero en México que dinamitaría a la flamante presidenta azteca. Nadie querrá invertir en México para crear empleos y si no se crean empleos no habrá crecimiento económico y si no hay crecimiento económico vendrá la ruina para la nación porque los especuleros del dinero no tienen certidumbre jurídica en México.

Además, vendrían problemas gravísimos para la economía azteca por parte de las más de 50 naciones con las que México ha suscrito tratados comerciales que contemplan el espíritu de las economías de libre mercado, mientras que AMLO quiere retornar a los años 50 del siglo pasado, cuando imperaban en el mundo las economías proteccionistas y un comunismo a rajatabla en el que Mao Zedong asesinó a más de 700 millones de chinos que intentaban salírsele del huacal.

Por lo anterior, AMLO debe poner fin con urgencia a su demencial imprudencia que podría llevarnos al gran desastre económico y despertar al México bronco.

