Psicópatas y poder

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Narcisistas y adictos al dominio

Destruyen sociedades y países

Ejemplos de México y el Mundo

Mier y Noroña, pésimas señales

Dañan economía para el año 2025

Viene lluvia de impugnaciones

La diferencia entre una democracia y una dictadura consiste en

que en la democracia puedes votar antes de obedecer las órdenes

Charles Bukowski (1920-1994) Escritor estadounidense

La dopamina que genera el poder convierte a los hombres en esclavos de sus propias ambiciones. Aquellos, que al mover un sólo dedo provocan que se generen inmensas olas de incertidumbre o pasión en las masas, quieren mantener su poder toda la vida. Es una adicción.

No soy especialista en psicología o psiquiatría, pero soy un observador insistente de los movimientos sociales, sus líderes, sus dictadores y de sus individuos. Ese fenómeno no sólo se da en la política nacional o internacional, sino en todos los ámbitos en donde hay un líder y quien se adjudica la toma de decisiones para afectar el resto del clan.

En pláticas con especialistas del comportamiento humano, me explican que el psicópata, envuelto en el egocentrismo y narcisismo, se siente superior al resto de las personas. Piensa que todo lo que le ocurre es más importante y es incapaz de asumir el punto de vista de otra persona.

En los liderazgos de los países, se generan personajes que se convierten en psicópatas sociales al llegar a puestos de liderazgo y en especial, si son impulsados por la votación de una mayoría.

No importa su ideología, si es que tienen. Sólo importa el poder y, en muchos casos, el dinero no es el motor para lograr sus objetivos para obtener más poder. Sin embargo, usan todos los medios, incluidos el dinero, para fortalecerse.

No existe mayor placer para ese tipo de personajes que mantener su presencia en el poder, hasta el último día de sus vidas. Quieren dominar y controlar hasta el último detalle y en especial a las personas con las que se relaciona o que dependen de él.

Los psicólogos mencionan que la manipulación es habitual en esos líderes, además de carecer de sinceridad, emociones, como el miedo y, por si fuera poco, son fríos e impulsivos, sin autocontrol.

Lo que representa un peligro para el entorno social, es que no suele sentir culpa, ni remordimientos. Su objetivo personal, es el que impera sobre todas las cosas.

Es un trastorno que no está profundamente investigado en las universidades, ni en las clínicas.

Estimado lector, si llegaste a este punto de la lectura te preguntarás, ¿para qué te platico todo este rollo?

A lo largo de mi oficio como periodista, me he topado con políticos con ese perfil. No sólo en México, sino en muchas partes del mundo. Se convierten en dirigentes de naciones y provocan enormes daños a los lazos sociales.

Por ello, es importante identificarlos y ponerlos en observación. Ustedes tienen muy claro, qué personajes están en ese perfil, luego de revisar la historia de sus países o sociedades. El psicópata deja a su paso destrucción y podredumbre.

PODEROSOS CABALLEROS

MIER Y NOROÑA: Los políticos no entienden que hay momentos en que debe dejar a un lado el tratar de ser “simpáticos” a sus jefes. El país está en medio. Dos personajes dejaron huella en los inversionistas de capitales y mercado de dinero. El líder de San Lázaro, Ignacio Mier, y el representante de Morena en el INE, Gerardo Fernández Noroña. Ambos hicieron eco al llamado del presidente López Obrador, sobre su “plan C”, que es modificar la Corte y las leyes electorales. Ambos para beneficiar la impunidad de la clase política y para perpetuarse en el poder. Esto, mantiene nerviosos esos mercados. La Bolsa se maneja por especulación y el dólar, que llegó a acercarse a los 19 pesos, casi un 10% de pérdidas en dos semanas, responden a la inquietud de cambios constitucionales para limitar la propiedad privada y, en especial, el manejo del Banco de México y las inversiones extranjeras en el país. Pero, eso no lo entiende la clase política morenista. Sólo responde a sus instintos.

IMPUGNACIONES: Ayer inició el plazo para las impugnaciones a los resultados electorales del 2 de junio. La oposición impugnará la elección presidencial, para demostrar que fue una “elección de Estado”. Por el momento sabemos que Morena cuestionará Jalisco, donde ganó Pablo Lemus, sin discusión. El PAN va contra Joaquín Díaz, “Huacho”, en Yucatán; Ciudad de México, para apoyar a Santiago Taboada contra Clara Brugada. El PRI, con Alejandro Moreno, “Alito”, contra Morelos para apoyar a Lucy Meza contra Margarita González de Morena, así como en Veracruz, contra Rocío Nahle, del oficialismo, y apoyar al tricolor, Pepe Yunes. La solución de cuando menos medio centenar de comicios cuestionados deberán terminar antes de la toma de posesión de los aspirantes a gobernador y de los legisladores.

