Karly B nos presenta su sencillo “Buenota”

Preámbulo de un disco completo

Se abre camino con la mezcla de la electrónica y los corridos tumbados

Arturo Arellano

Karly B no deja de darnos sorpresas y ahora experimenta con los sonidos. Con la mezcla de la electrónica y los corridos tumbados que están generando una apertura en el mundo de la industria musical, nos presenta ‘Buenota’, un sencillo que se convertirá en un estandarte de la libertad.

Los beats de la electrónica, y el sentimiento a flor de piel que nos dejan las guitarras, el tololoche, la tuba y el trombón en los corridos tumbados, se fusionan para crear un tema donde la diversión femenina, puede ser a costa de una misma.

En entrevista para DIARIOIMAGEN nos contó “En mi primer campamento de composición, cuando hicimos la fusión de estos sonidos en una lluvia de ideas, fue muy interesante, porque yo escucho house, electrónica y pedí que mis primeras canciones tuvieran esos sonidos, pero mezclarlo con algo diferente, entonces los músicos, el ingeniero que hace los beats y todo el equipo, propusieron meter instrumentación en vivo con músicos de Mazatlán y al final, dimos con un electrocorrido, y cuando escuche el resultado en ‘Buenota’, me encantó, quiero que se escuche todo el primer disco así, me gusta, me siento bien”.

Celebra que “mis fans recibieron muy bien el tema, ya tiene 16 millones de reproducciones, en YouTube, leo comentarios de que les encanta, de que la cantan, hacen reels, videos, me etiquetan, crean contenido y la piden en radio, eso es muy bonito. Además, pudimos llegar a nuevas personas”.

Nos contó que luego de este tema, “salió el segundo sencillo ‘Besos con veneno’, mi segundo electrocorrido, y eso es lo más loco, la gente lo recibe con comentarios mejores que ‘Buenota’, incluso están creando más cosas con la canción, eso es lo padre, que ya tenemos preparadas las siguientes canciones que son del género y algunos house y algunos corridos tumbados”.

Al plan dijo “queremos sacar mi primer álbum y hacer más canciones, para trabajar en un concierto, una gira, poder presentarme en todos lados, que sea una gira internacional en Sudamérica, Estados Unidos, tenemos mucho público, eso es lo bonito, que hay mexicanos que viven allá y les gusta lo que estoy haciendo. Este año tenemos planeado estar en el Festival ‘Arre’, que era una sorpresa, pero bueno ya lo dije, lo estamos buscando”.

Destaca que sus temas siempre tienen una carga de vivencias personales “Ahorita mis dos sencillos tienen historias diferentes, ‘Besos con veneno’ es una historia mía, que viví una infidelidad, me pega bastante y la interpreto como yo lo viví, de diferente manera que ‘Buenota’, que es mas de fiesta, de desmadre, de enterrar a alguien en el pasado”.

Destaca que le ha ayudado “venir de esa parte de ser influencer, Youtuber y generar esa credibilidad ante la gente y los fans, estoy demostrando que me gusta la música, que de verdad canto y que, si me piden cantar en vivo, lo haré y quiero hacerlo bien. Créeme que también esa parte de que como mujer soy la pionera de electrocorridos, es complicado”.

‘Buenota’ marca esa independencia a la dependencia de la pareja, a que se puede pasar una noche en compañía de tus amigas sin esperar quién pague, es el de disfrutar esos momentos y despegarse de todo y todos, de sentirse bien, de levantarse el ego sabiendo que te verás bien ‘Buenota’ para la ocasión.

Para Karly B, ‘Buenota’ es el preámbulo de continuar su sueño de cantar, por lo que el sencillo se incorporará posiblemente a una producción discográfica de 10 a 12 temas, el cual está preparando en el estudio, sin definir fecha de salida.