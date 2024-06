José Joel al Lunario “Con la Música en la Sangre”

Conmemorará 35 años de trayectoria artística

Arturo Arellano

José Joel llegará al Lunario Del Auditorio Nacional por primera vez para conmemorar sus 35 años de trayectoria artística, de tal manera que nos brindará un show donde la bohemia actual y los recuerdos se funden para brindar una gran velada.

En entrevista para DIARIOIMAGEN nos cuenta que se trata de un concierto que parte de los temas de su padre José José, pero en su propio estilo, dandose paso despues a mostrar su propio repertorio, que ha construido a lo largo de su carrera “Estoy muy contento porque nos dieron la grata sorpresa, porque nos voltearon a ver del Lunario, y es que, llevamos trabajando en esto desde hace años, dejando el teatro y la tele, estoy metido en mi legado musical, y por fin estamos logrando este escenario”.

En esta energía, nos asegura que se viene un espectáculo con un poquito de todo “son 35 años de carrera, sin intención de imitar, ni tributar a mi padre, es mi espectáculo, aunque si hay un momento con temas de mi papá, pero no es todo el show de José José, y aun así es algo que la gente hoy por hoy disfruta. Yo me pregunto ¿cuántos homenajes, tributos e imitaciones hay?, pero tenemos que entender que José José hay solo uno, si lo quieren escuchar saquen un vinito y pongan un disco, que lo van a disfrutar muchísimo más”.

De modo que, en su show, además de los clásicos del Príncipe “hay música de ayer de hoy, de teatro musical, en inglés, clásicos de la música romántica en español. Definitivamente, lo digo con orgullo, me toco ser hijo de quien soy y tengo muchos temas a mi disposición, mi papá abordo temas que hizo suyos, no como compositor, pero si como interprete. Y yo los retomo con mi estilo, pero también tenemos temas personales, escribo, el núcleo de todo esto es música riquísima”.

A fin de no caer en la imitación, aseguró que “Ha sido complicado, porque mi padre tenía esa manera de interpretar, su fraseo, su garigoleo, es rico cantar como lo hacía él, de forma muy bonita, a todo cantante nos ha costado alejarnos de eso, para cantar sus temas, y es que, cualquier canción, queda muy bien con ese estilo de interpretación. Pero yo he trabajado muchos años de encontrar mi estilo sin estar peleado con el legado”.

Recuerda lo que le decía su padre “él siempre me empujaba hacia adelante, me decía innova, tienes muchos temas, puedes elegir y eso es lo que procuramos. Por eso lo que vamos a hacer en El Lunario es meter cosas nuevas, este espectáculo mucha gente ya lo ha visto, he estado por 10 años creciéndolo y mejorándolo y queremos establecer este show con más producción, más músicos, bailarinas, coros, para llevarlo a toda la urbe latina en Estados Unidos y en Latinoamérica”.

Ya no hay artistas del tamaño del Príncipe

Sobre la selección de los temas agregó “Si fuera por mí, les cantaba 5 horas, y es que, solo con los temas de mi papá, serian al menos 3 horas, éxito tras éxito, es impresionante cuando empiezas a cantar José José, por ejemplo, la gente te pide más. Por eso hacemos medleys, con varios temas, jugamos con los ritmos, con jazz, disco, cumbia, para presentar a José José con respeto, pero mayor significancia a la carrera de José Joel”.

Destaca que “Hay un tema que me gusta mucho ‘De pueblo en pueblo’ de llama, yo lo conocí por el 88 o 89, es movido, rico, es una balada pop, de mi papá y es un tema que nos funciona para establecer que ahí viene su música. Aunque también, me encanta cantar ‘Vamos a darnos tiempo’, ‘El triste’, también depende del ánimo personal”.

Finalmente, lamentó que ya no existen artistas del tamaño de su padre “soy el primero en comentar que, en la última década, ya no hay talentos del tamaño de Armando Manzanero, Pedro Vargas, José José, y si se hubieran dado en esta época, quien sabe si hubieran resaltado con todo el mierdero que hay en la música, nos hemos ido aflojonando. Entiendo que el reggaetón, el rap, hasta en su momento el rock and roll que decían era música del diablo, pero no es lo mismo, hoy está mal cantado, mal interpretado, es triste que las radiodifusoras, como los escenarios, se estén llenando de esta gente que no ofrece nada”.

Y enfatiza que “Entiendo que hay gustos para todo, pero estamos en un punto que ya no solo es el ritmo o tendencia, las nuevas generaciones creen que cantar como Bad Bunny es cantar bien, y que componer como Bellakat, esas componer bien, esas generaciones crecen, se enamoran y con suerte van a caer en la música buena, la romántica de antaño, porque hoy no hay opciones” dijo, al menos en el mainstream.

También lamentó que la música de moda “es un degrade a la mujer, descomposición a lo que es el amor, incluso a lo que es el desamor, todo es coito, lámeme, chúpame; no se vale, porque toda una generación cree que esa es la manera de enamorar”.

Afortunadamente, destaca que en sus conciertos llegan, incluso, familias enteras para disfrutar del legado de su padre y de la música romántica “Los niños cantan ‘La nave del olvido’, ‘Regálame esta noche’, ‘Lo pasado, pasado’ y a veces no saben lo que cantan, pero lo sienten de tal manera que te emocionas. Es un orgullo que esas familias se encarguen de que sus niños conozcan la buena música” concluyó.

José Joel se presentará en el escenario del Lunario del Auditorio Nacional el 20 de septiembre y los boletos están disponibles a la venta a través del sistema ticketmaster o en las taquillas del inmueble.